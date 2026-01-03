Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске
Польша столкнулась с жестким отпором России после скандала с попыткой захвата здания российского консульства в Гданьске, пишет китайский портал Sohu.
Речь идет о попытке захвата здания. Sohu пишет, что «атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась», передает РИА «Новости».
«Несколько польских чиновников с документами и сотрудниками службы безопасности направились к знакомому зданию российского консульства. Двери были плотно закрыты, и находившиеся внутри явно предвидели их цель», – рассказывается в материале.
Как отмечает Sohu, российские дипломаты не передали им ключи и демонстрировали спокойствие, несмотря на давление со стороны местных властей, заявлявших, что недвижимость теперь принадлежит Польше. В Sohu подчеркивают, что прямой конфронтации удалось избежать, но вся ситуация происходила в напряженной обстановке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши закрыли последнее российское консульство в Гданьске. Чиновники города Гданьска попытались войти в здание генконсульства, «но никто не открыл чиновникам двери», сообщила глава пресс-службы администрации города Изабела Козицкая-Прус.