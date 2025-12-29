Tекст: Станислав Лещенко

Как известно, в Польше недавно закрыли последнее российское консульство, находившееся в Гданьске – но оказалось, что не все местные политики поддерживают это решение. В частности, его раскритиковал депутат Европарламента Гжегож Браун. Он ничуть не опасался ярлыка «агента Москвы» – соответствующий ярлык ему прилепили еще семь лет назад. 20 декабря 2018 года соцсети облетела фотография Брауна в шапке-ушанке на заснеженной Красной площади в Москве. Браун никогда не скрывал своих пророссийских взглядов.

Этот политик возглавляет партию «Конфедерация польской короны» (также известную как просто «Корона»). На президентских выборах 2025 года он стал четвертым по количеству голосов: за него проголосовало 6,24 % избирателей, то есть более 1,2 млн поляков.

Чем же именно Браун привлекает польских избирателей? Прежде всего он убежденный католик, противник абортов и ЛГБТ-пропаганды. Браун негативно относится к государству Украина и неоднократно высказывался против массового завоза в Польшу украинских беженцев. «Украинцы завозят в Польшу СПИД, бандитов и проституток», – заявляет Гжегож Браун.

Он, хоть и сам заседает в Европарламенте – евроскептик. Не далее, как 7 ноября Гжегож Браун вместе с депутатами «Короны» на конференции в Варшаве призвали к выходу Польши из Евросоюза, развернув транспарант «Полексит. Нет евроколхозу». Евродепутат заявил, что ЕС – это проект, «враждебный польскому народу». Браун полагает: «Оставаясь в евроколхозе, мы проигрываем Польшу, латинскую цивилизацию, свободу, достоинство, здоровье, жизнь, наш достаток и благополучие наших детей».

Наконец, Гжегож Браун – сторонник добрососедства с Россией, он неоднократно высказывал сожаление по поводу того, что отношения двух славянских государств настолько ухудшились. Недавно Браун демонстративно появился на матче варшавской «Легии» в компании политического активиста Матеуша Пискорского, проведшего три года в тюрьме за симпатии к России.

В ноябре Браун и депутаты Сейма от «Короны» Владимир Скалик, Роман Фриц и Славомир Завислак направили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с призывом совместно работать над восстановлением отношений. «То, что в наших отношениях мы дошли до конца эскалационной лестницы – это трагедия и абсурд. "Конфедерация польской короны" неизменно выступает за деэскалацию и нормализацию польско-российских отношений, и мы по-прежнему считаем, что это еще возможно», – говорится в письме. Авторы обращения также отметили, что во взаимоотношениях Польши и России существует «огромное количество» проблем, которые требуют решения. «Но они могут быть положительно решены только мирным путем», – подчеркнули польские политики-консерваторы.

Отдельное письмо политики «Короны» направили главе польского МИДа Радославу Сикорскому, раскритиковав его решение по закрытию последнего российского консульства. «Мы призываем вас не действовать импульсивно и руководствоваться не соображениями сиюминутной политической выгоды, а государственными интересами, которые заключаются в выживании и развитии польского народа. Для чего в ближайшей перспективе нам прежде всего нужно сохранять мир, а не генерировать все более резкие проявления враждебности по отношению к России», – указывается в послании.

В начале декабря министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский предупредил, что «Конфедерация польской короны» приближается к грани запрета. Он указал, что если Браун совершит «еще несколько ошибок» и позволит себе новые пророссийские жесты – и эта черта будет пересечена.

Польские политологи отмечают, что эти предупреждения прозвучали на фоне роста популярности партии Брауна. Однако Гжегож Браун не испугался. Недавно он голосовал в Европарламенте против отказа Евросоюза от импорта природного газа из РФ.

«Европарламент отрезает Европу от российского газа. Единственный поляк, проголосовавший против – Браун. Все ясно: голос Кремля в Европе»,

– заявил по этому поводу Адам Шлапка, пресс-секретарь польского правительства. «Браун проголосовал против отказа от российского газа. Любой, кто вступит с ним в какую-либо коалицию, предаст Польшу и введет к нам русский мир. Мы этого не допустим!» – негодовала другой европарламентарий от Польши Камила Гасюк-Пихович.

Политолог, специалист по Польше Кристина Исмагилова отмечает, что «Корона» набирает поддержку на фоне разочарования избирателей в президентской партии «Право и справедливость», которая позиционирует себя как защитницу традиционных ценностей. Рост популярности Брауна – прямой результат оттока консервативных избирателей «ПиС». Свежие опросы подтверждают: поддержка «Конфедерации польской короны» выросла до 8,6%, а «ПиС» потеряла 3,9 пункта, оставшись на 25,4%.

«Рост популярности Брауна – это свидетельство того, что правый электорат больше не верит традиционным консерваторам. "ПиС" теряет лояльность, а Браун собирает голоса на волне разочарования, скандалов и обещаний, которые власть не выполняет»,

– отмечает Исмагилова.

И действительно, программа Брауна пользуется в Польше все большей поддержкой. Польский портал Krytyka Polityczna пишет: несмотря на то, что Польша считается одним из наиболее антироссийски настроенных государств, среди польского народа русофобские настроения уже далеко не так сильны, как раньше. Обвинения в «работе на Путина» высказывались в Польше так часто, что перестали восприниматься всерьез. Разговоры о «русской угрозе» уже всем настолько надоели, что вызывают раздражение. Тем более что Россия где-то там далеко, а Украина и украинцы – рядом: вот они, сосут деньги из польского госбюджета. И теперь поляки куда меньше боятся русских; зато украинцев они видят постоянно и закипают все большей к ним ненавистью.

В итоге поляки начинают думать, что может стоит улучшать отношения с Россией, и готовы голосовать за «Корону»: тем более что польских правых может привлекать направленность политики России на защиту традиционных ценностей, а также усталость от продвигаемой Евросоюзом «толерантности».

Россия пугает поляков все меньше, зато украинцы в глазах населения Польши превратились во «враждебных бандеровцев» и «опасных террористов».

В этом плане бросается сходство польской внутриполитической ситуации с тем, что творится в соседней Литве. Там также набирает популярность партия, скептически относящаяся к Украине и ратующая за добрососедство с Россией и Белоруссией – «Заря Немана». Глава этой партии Ремигиюс Жемайтайтис – тоже умелый популист, не чуждый эпатажа. Популярность «Зари Немана» растет: в октябре за эту партию готовы были проголосовать 8,5% избирателей, тогда как в июле ее поддержка составляла лишь 3,4%.

Литовские элиты опасаются Жемайтайтиса и пытаются его нейтрализовать. Литовские антироссийские националисты и структуры, финансируемые фондом Джорджа Сороса (часто это одни и те же люди), только за последние дни провели в Вильнюсе три демонстрации, собравших десятки тысяч человек. Участники этих демонстраций требовали выкинуть «Зарю Немана» из правительственной коалиции, куда правящая Социал-демократическая партия вынуждена была взять ЗН, чтобы обеспечить себе большинство в парламенте.

В этом плане представляют интерес свежие заявления главы белорусского Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля. Тот, опираясь на оперативные данные, сообщил о расколе в среде литовских элит. Если часть политического истеблишмента Литвы желает жестко отстаивать интересы ЕС и НАТО, то другая заняла конструктивную позицию относительно России и Белоруссии. «Мы знаем настроения и в правительстве, и в парламенте. Там есть люди, которые конструктивно мыслят, их голос все более и более слышен», – отметил глава белорусского КГБ.

Таким образом, было бы неверно представлять элиты и общество Польши и Литвы монолитной средой, жестко сцементированной антироссийскими настроениями. Напротив, в этих двух государствах нарастает усталость от бескомпромиссной поддержки Украины и от углубления конфронтации с Россией. Сторонников смены внешнеполитического курса становится все больше.