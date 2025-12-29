  • Новость часаЦБ анонсировал возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    На Украине заговорили о скорой отставке Залужного с поста посла Британии
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Эксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского
    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается
    Трамп выразил готовность выступить перед украинской Радой
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    14 комментариев
    29 декабря 2025, 11:30 • В мире

    Как в Польше и Литве появились пророссийские настроения

    Как в Польше и Литве появились пророссийские настроения
    @ Fot. Tedi/Newspix.Pl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Одним из политических феноменов 2025 года в Польше выглядит рост популярности сил, выступающих за налаживание отношений с Россией. О какой партии и ее лидере идет речь и почему происходящее имеет прямое отношение к усталости поляков от украинского кризиса?

    Как известно, в Польше недавно закрыли последнее российское консульство, находившееся в Гданьске – но оказалось, что не все местные политики поддерживают это решение. В частности, его раскритиковал депутат Европарламента Гжегож Браун. Он ничуть не опасался ярлыка «агента Москвы» – соответствующий ярлык ему прилепили еще семь лет назад. 20 декабря 2018 года соцсети облетела фотография Брауна в шапке-ушанке на заснеженной Красной площади в Москве. Браун никогда не скрывал своих пророссийских взглядов.

    Этот политик возглавляет партию «Конфедерация польской короны» (также известную как просто «Корона»). На президентских выборах 2025 года он стал четвертым по количеству голосов: за него проголосовало 6,24 % избирателей, то есть более 1,2 млн поляков.

    Чем же именно Браун привлекает польских избирателей? Прежде всего он убежденный католик, противник абортов и ЛГБТ-пропаганды. Браун негативно относится к государству Украина и неоднократно высказывался против массового завоза в Польшу украинских беженцев. «Украинцы завозят в Польшу СПИД, бандитов и проституток», – заявляет Гжегож Браун.

    Он, хоть и сам заседает в Европарламенте – евроскептик. Не далее, как 7 ноября Гжегож Браун вместе с депутатами «Короны» на конференции в Варшаве призвали к выходу Польши из Евросоюза, развернув транспарант «Полексит. Нет евроколхозу». Евродепутат заявил, что ЕС – это проект, «враждебный польскому народу». Браун полагает: «Оставаясь в евроколхозе, мы проигрываем Польшу, латинскую цивилизацию, свободу, достоинство, здоровье, жизнь, наш достаток и благополучие наших детей».

    Наконец, Гжегож Браун – сторонник добрососедства с Россией, он неоднократно высказывал сожаление по поводу того, что отношения двух славянских государств настолько ухудшились. Недавно Браун демонстративно появился на матче варшавской «Легии» в компании политического активиста Матеуша Пискорского, проведшего три года в тюрьме за симпатии к России.

    В ноябре Браун и депутаты Сейма от «Короны» Владимир Скалик, Роман Фриц и Славомир Завислак направили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с призывом совместно работать над восстановлением отношений. «То, что в наших отношениях мы дошли до конца эскалационной лестницы – это трагедия и абсурд. "Конфедерация польской короны" неизменно выступает за деэскалацию и нормализацию польско-российских отношений, и мы по-прежнему считаем, что это еще возможно», – говорится в письме. Авторы обращения также отметили, что во взаимоотношениях Польши и России существует «огромное количество» проблем, которые требуют решения. «Но они могут быть положительно решены только мирным путем», – подчеркнули польские политики-консерваторы.

    Отдельное письмо политики «Короны» направили главе польского МИДа Радославу Сикорскому, раскритиковав его решение по закрытию последнего российского консульства. «Мы призываем вас не действовать импульсивно и руководствоваться не соображениями сиюминутной политической выгоды, а государственными интересами, которые заключаются в выживании и развитии польского народа. Для чего в ближайшей перспективе нам прежде всего нужно сохранять мир, а не генерировать все более резкие проявления враждебности по отношению к России», – указывается в послании.

    В начале декабря министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский предупредил, что «Конфедерация польской короны» приближается к грани запрета. Он указал, что если Браун совершит «еще несколько ошибок» и позволит себе новые пророссийские жесты – и эта черта будет пересечена.

    Польские политологи отмечают, что эти предупреждения прозвучали на фоне роста популярности партии Брауна. Однако Гжегож Браун не испугался. Недавно он голосовал в Европарламенте против отказа Евросоюза от импорта природного газа из РФ.

    «Европарламент отрезает Европу от российского газа. Единственный поляк, проголосовавший против – Браун. Все ясно: голос Кремля в Европе»,

    – заявил по этому поводу Адам Шлапка, пресс-секретарь польского правительства. «Браун проголосовал против отказа от российского газа. Любой, кто вступит с ним в какую-либо коалицию, предаст Польшу и введет к нам русский мир. Мы этого не допустим!» – негодовала другой европарламентарий от Польши Камила Гасюк-Пихович.

    Политолог, специалист по Польше Кристина Исмагилова отмечает, что «Корона» набирает поддержку на фоне разочарования избирателей в президентской партии «Право и справедливость», которая позиционирует себя как защитницу традиционных ценностей. Рост популярности Брауна – прямой результат оттока консервативных избирателей «ПиС». Свежие опросы подтверждают: поддержка «Конфедерации польской короны» выросла до 8,6%, а «ПиС» потеряла 3,9 пункта, оставшись на 25,4%.

    «Рост популярности Брауна – это свидетельство того, что правый электорат больше не верит традиционным консерваторам. "ПиС" теряет лояльность, а Браун собирает голоса на волне разочарования, скандалов и обещаний, которые власть не выполняет»,

    – отмечает Исмагилова.

    И действительно, программа Брауна пользуется в Польше все большей поддержкой. Польский портал Krytyka Polityczna пишет: несмотря на то, что Польша считается одним из наиболее антироссийски настроенных государств, среди польского народа русофобские настроения уже далеко не так сильны, как раньше. Обвинения в «работе на Путина» высказывались в Польше так часто, что перестали восприниматься всерьез. Разговоры о «русской угрозе» уже всем настолько надоели, что вызывают раздражение. Тем более что Россия где-то там далеко, а Украина и украинцы – рядом: вот они, сосут деньги из польского госбюджета. И теперь поляки куда меньше боятся русских; зато украинцев они видят постоянно и закипают все большей к ним ненавистью.

    В итоге поляки начинают думать, что может стоит улучшать отношения с Россией, и готовы голосовать за «Корону»: тем более что польских правых может привлекать направленность политики России на защиту традиционных ценностей, а также усталость от продвигаемой Евросоюзом «толерантности».

    Россия пугает поляков все меньше, зато украинцы в глазах населения Польши превратились во «враждебных бандеровцев» и «опасных террористов».

    В этом плане бросается сходство польской внутриполитической ситуации с тем, что творится в соседней Литве. Там также набирает популярность партия, скептически относящаяся к Украине и ратующая за добрососедство с Россией и Белоруссией – «Заря Немана». Глава этой партии Ремигиюс Жемайтайтис – тоже умелый популист, не чуждый эпатажа. Популярность «Зари Немана» растет: в октябре за эту партию готовы были проголосовать 8,5% избирателей, тогда как в июле ее поддержка составляла лишь 3,4%.

    Литовские элиты опасаются Жемайтайтиса и пытаются его нейтрализовать. Литовские антироссийские националисты и структуры, финансируемые фондом Джорджа Сороса (часто это одни и те же люди), только за последние дни провели в Вильнюсе три демонстрации, собравших десятки тысяч человек. Участники этих демонстраций требовали выкинуть «Зарю Немана» из правительственной коалиции, куда правящая Социал-демократическая партия вынуждена была взять ЗН, чтобы обеспечить себе большинство в парламенте.

    В этом плане представляют интерес свежие заявления главы белорусского Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля. Тот, опираясь на оперативные данные, сообщил о расколе в среде литовских элит. Если часть политического истеблишмента Литвы желает жестко отстаивать интересы ЕС и НАТО, то другая заняла конструктивную позицию относительно России и Белоруссии. «Мы знаем настроения и в правительстве, и в парламенте. Там есть люди, которые конструктивно мыслят, их голос все более и более слышен», – отметил глава белорусского КГБ.

    Таким образом, было бы неверно представлять элиты и общество Польши и Литвы монолитной средой, жестко сцементированной антироссийскими настроениями. Напротив, в этих двух государствах нарастает усталость от бескомпромиссной поддержки Украины и от углубления конфронтации с Россией. Сторонников смены внешнеполитического курса становится все больше.

    Главное
    Макрон: «Коалиция желающих» согласует гарантии безопасности для Украины в январе
    Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников на Украине
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Вучич подтвердил проведение внеочередных выборов в Сербии
    Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград
    В Госдуме напомнили о законах, вступающих в силу с нового года
    Долина отказала Лурье в освобождении квартиры до 30 декабря

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Польше и Литве появились пророссийские настроения

    Одним из политических феноменов 2025 года в Польше выглядит рост популярности сил, выступающих за налаживание отношений с Россией. О какой партии и ее лидере идет речь и почему происходящее имеет прямое отношение к усталости поляков от украинского кризиса? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации