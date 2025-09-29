Беженцы и бандеровцы начали разлагать изнутри польское государство

Tекст: Станислав Лещенко

В Польше принят закон, лишающий социальных пособий и медобслуживания неработающих украинцев. Кроме того, прекращены выплаты для обеспечения украинских детей, которые зарегистрированы в Польше, но в местные школы не ходят и зачастую фактически проживают в других странах ЕС. Уже подсчитано, что за счет прекращения выплат социальным паразитам Польша в течение ближайшего года сэкономит более 300 млн злотых (свыше 70 млн евро). В пятницу этот закон был подписан президентом Польши Каролем Навроцким.

Навроцкий обвиняет осевших в Польше украинских беженцев в паразитировании на социальной системе приютившего их государства. По мнению Навроцкого, льготы и выплаты должны предоставляться только тем семьям, где взрослые работают и, соответственно, платят налоги.

Такие шаги вызвали гнев усердно доивших Польшу украинцев. Дошло до того, что украинцы в соцсетях даже сравнивают Польшу с нацистской Германией и осыпают поляков оскорблениями.

Но самое главное, что у украинцев в Польше до сих пор присутствует значительная группа поддержки. Одно из крупнейших в стране изданий – Gazeta Wyborcza – даже опубликовало извинения за решение Навроцкого о замораживании помощи беженцам с Украины. Газета поначалу хотела извиниться за «настроения некой части польского общества», но потом осознала, что постановление Навроцкого поддерживает почти 60% поляков. Поэтому издание пишет, что теперь им «стыдно быть поляками».

Gazeta Wyborcza обслуживает интересы премьер-министра Дональда Туска и леволиберальной коалиции, сформировавшей нынешнее польское правительство. Кароль же Навроцкий – выдвиженец консервативной партии «Право и справедливость», потерявшей контроль над правительством по результатам парламентских выборов октября 2025 года.

Кроме того, беженцев с Украины поддерживает общественная организация «Союз украинцев в Польше». Ее глава Мирослав Скурка обвинил Навроцкого в том, что тот реализует «политику Кремля», и заявил, что «моделью польского патриотизма не может быть размахивание флагом, возможно – крестом, а дискуссия о том, что служит Польше в долгосрочной перспективе сегодня и в будущем».

Сам Навроцкий, конечно, отвечать Скурке не стал – не по чину, а от лица президента высказался представитель его администрации Рафал Лешкевич. Он написал, что Скурка «нагло манипулирует» и оскорбляет президента Польши.

«Скурка говорит о националистических взглядах господина президента и о том, что своими решениями он якобы вписывается в политику Кремля. Какое же это лицемерие, мягко говоря, отсутствие такта! Ведь Кароль Навроцкий, еще находясь на посту главы Института национальной памяти, был внесен властями Российской Федерации в список лиц, преследуемых путинским режимом», – заявил Лешкевич (на самом деле в феврале 2024 года в РФ в отношении него было возбуждено уголовное дело об уничтожении памятников советским воинам в Польше – прим. ВЗГЛЯД).

Представитель польского президента указал, что в среде украинцев усиливаются националистические тенденции.

«Именно украинский национализм под знаком преступника Степана Бандеры привел к геноциду – убийствам более 100 тыс. польских женщин, детей и пожилых людей. Сегодня этих преступников на Украине чествуют как героев, тогда как останки наших замученных соотечественников до сих пор лежат в безымянных братских могилах»,

– написал представитель Навроцкого. Также Лешкевич вернул Скурке обвинения в работе на Россию. По его мнению, после заявлений Скурки о Навроцком в Кремле «полетели пробки от шампанского».

При нынешних польских реалиях обвинения в работе на Москву – вещь серьезная. «Слова главы объединения украинцев в Польше вполне вписываются в политическую риторику Кремля... Эти высказывания являются проявлением личных фобий и предубеждений, которые вредят польско-украинским отношениям. Это также свидетельство полного отсутствия благодарности за помощь, которую Польша предоставила после агрессии Российской Федерации против Украины в 2022 году», – обличает Рафал Лешкевич.

Более того, консерваторы заговорили о лоббировании некоторыми представителями польской власти интересов украинского меньшинства. В частности, в стране действует общественная организация под названием «Управление гражданского и демократического контроля» (UCIDK).

Представители этой организации утверждают, что судебные механизмы Польши используются для защиты бандеровской идеологии. По их данным, еще в 2016 году тогдашний министр юстиции Адам Боднер неофициально сформировал группу из 160 прокуроров, которым поручили вести дела против «разжигания межнациональной розни». Возглавил ее сотрудник окружной прокуратуры в Варшаве Мацей Млынарчик.

Особенно громко о группе прокуроров под началом Млынарчика заговорили в 2025 году – у людей вызывает все большее недовольство преследования польских активистов, выступавших против пропаганды бандеровской идеологии.

Возглавляемая Млынарчиком группа прокуроров сотрудничает с еще одним пробандеровским НПО – с «Центром мониторинга расизма и ксенофобии» (OMZRiK). Как заявляют в UCIDK, в рамках отработанной процедуры OMZRiK подает в отношении противников бандеровщины сфабрикованные уведомления о «разжигании ненависти», а потом на них заводят уголовные дела. За последний год по всей стране было подано более 500 подобных заявлений – и почти по каждому заведены дела.

По утверждению представителя UCIDK, некоторые представители судебной системы, выгораживающие бандеровцев, имеют украинские корни и поддерживают тесные связи с «Союзом украинцев в Польше». И все это происходит при прямом попустительстве премьер-министра Дональда Туска.

На польском портале, предназначенном для подачи петиций на имя государства, появилось прошение от организации «Соглашение поколений приграничья». Авторы призывают остановить прокурора Млынарчика, ведущего «частную войну против всех проявлений критики в отношении Украины и бандеровской идеологии этого государства». По мнению авторов петиции, Млынарчик и его единомышленники занимаются этой деятельностью на деньги Джорджа Сороса.

«Недавно мы заметили, что под прицелом прокурора Млынарчика уже находятся не только польские патриоты, но и люди, чудом спасшиеся во время Волынской резни. Любой акт критики в отношении Украины и украинцев, а особенно критики преступной истории украинского национализма, по мнению прокурора Млынарчика, является «речами ненависти»,

– указывают члены «Соглашения поколений приграничья». Они задаются риторическим вопросом: стала ли польская прокуратура «орудием террора в руках украинских мигрантов», «инструментом, который используется для запугивания и наказания любого, кто имеет наглость напоминать миру о резне, которую совершали украинцы в отношении беззащитного польского гражданского населения»? «Союза украинцев в Польше» они и вовсе называют «пятой колонной».

Таким образом, перед нами явный гражданский и политический раскол, произошедший в Польше на почве отношения к украинцам – и беженцам, и приверженцам радикальной, бандеровской формы украинского национализма. Между собой сражаются не только общественные организации, но и целые госструктуры. По сути, раскол проходит между двумя первыми лицами польского государства – премьером Туском и президентом Навроцким. Сложно сказать, как далеко зайдет это противостояние, но тот факт, что фактически бандеровцы начали разрушать Польшу изнутри, уже налицо.