ВМС США назвали причину потери двух истребителей у Йемена

ВМС США объяснили потерю F-18 во время операции против хуситов стрессом экипажа

Tекст: Дарья Григоренко

ВМС США завершили расследование нескольких происшествий с участием авианосной группы USS Harry S. Truman в апреле и мае. Один истребитель F/A-18E упал в воду во время буксировки, второй – при посадке на палубу авианосца из-за сбоя в системе аэрофинишеров, передает ТАСС.

В отчете, который цитирует CBS, говорится, что за время операции самолеты находились в воздухе в течение 52 дней и совершили 72 часа непрерывных полетов, выполнив более 1 тыс. авиаударов по позициям хуситов. Также служебная проверка зафиксировала несколько случаев ошибочного открытия «дружественного огня» кораблями по собственным самолетам, однако, как подчеркивается, серьезных жертв удалось избежать.

По словам официальных представителей ВМС США, все инциденты признаны предотвратимыми, а по итогам расследования были выработаны рекомендации для личного состава. Во время операции йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» отмечали, что США потеряли два истребителя в результате их атаки на USS Harry S. Truman, однако расследование американских военных не подтвердило эту версию.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы с помощью баллистической ракеты и беспилотников атаковали американский авианосец в Красном море прямо перед началом перемирия.

