Активисты облили заварным кремом витрину с королевскими драгоценностями в Лондоне

Telegraph: Активисты испачкали кремом витрину с драгоценностями в Лондоне

Tекст: Мария Иванова

В Лондоне активисты испачкали заварным кремом и английским десертом крамбл витрину с королевскими драгоценностями в Тауэре, передает Telegraph.

Инцидент произошел утром в субботу: полиция задержала четверых участников, которые облили стеклянную витрину, где хранится корона Британской империи, передает РИА «Новости».

В заявлении полиции отмечается: «Четырех протестующих задержали за нанесение урона в Тауэре Лондона. Полиция приехала в 9.48 (12.48 по мск) в субботу на вызов о... вандализме витрины... Четыре человека предположительно бросили еду на витрину до того, как двое сбежали с места происшествия». Всех задержанных отправили под стражу.

По информации газеты, данные действия могли совершить участники группы гражданского сопротивления Take Back Power. Эта организация выступает за обложение налогами очень богатых и изменение экономической ситуации в Британии.

Пока на месте проходят следственные мероприятия, часть Тауэра, а именно сокровищница с королевскими драгоценностями, остается закрытой для посетителей. Позже Independent уточнил со ссылкой на полицию, что остальная часть Тауэра продолжила работу в обычном режиме.

Кроме того, в субботу группа активистов высыпала конский навоз под елку в отеле The Ritz в Лондоне.