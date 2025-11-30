По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.4 комментария
МИД осудил теракты Киева против танкеров в Черном море
Российский МИД осудил атаки Киева на танкеры и инфраструктуру нефтетранспортной системы в акватории Новороссийска, назвав их террористическими действиями.
Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в районе Новороссийска, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва осуждает действия всех, кто поддерживал планирование и осуществление этих атак.
В комментарии российского МИД указывается, что за нападениями стояла цель – отвлечь внимание населения Украины от скандалов с коррупцией и сложной ситуацией на фронте. По словам Захаровой, западные спонсоры Киева стремятся с помощью атак на гражданские объекты показать украинцам иллюзию побед на фоне тяжелого положения Вооруженных сил Украины и внутренней деморализации.
МИД РФ подчеркнул, что Россия рассматривает происходящее как серию провокаций, подрывающих стабильность региона. Российская сторона требует прекращения подобных действий и призывает международное сообщество дать оценку атакам на гражданскую инфраструктуру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.