Tекст: Андрей Резчиков

Владимир Зеленский признал, что деятельность ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы) вызывает много вопросов. В интервью немецкому изданию Tagesschau он, однако, уточнил, что данный вопрос якобы также связан с большим количеством «дезинформации», созданной в том числе и при помощи искусственного интеллекта.

В тиражировании же «фейкового контента», по его мнению, виновата Россия. «РФ сделала это специально, чтобы максимально показывать, что Украина всех "бусифицирует", хотя это не чистая правда», – пояснил он, добавив, что Москва якобы приложила максимум усилий для того, чтобы сделать это слово «токсичным».

После этого заявления Днепропетровский ТЦК причислил «бусификацию» к «языку врага», отметив, что данного термина, который публично употребил Зеленский, якобы не существует. Напомним, этим словом обозначают процесс насильственной мобилизации: задержанного на улице «уклониста» против его воли сажают в «бусик» (микроавтобус) и везут в военкомат.

При этом в соцсетях регулярно появляются новости о превышении полномочий со стороны сотрудников ТЦК. В конце февраля, например, в Нововолынске они схватили водителя фуры, нанесли ему увечья, а затем, узнав о законной отсрочке задержанного, выкинули его на обочину, пишет издание «Страна.ua».

Разборчивости у представителей украинских военкоматов также нет: в Харькове они покалечили демобилизованного ветерана с инвалидностью. По словам пострадавшего, его избивали, связали скотчем руки и ноги, угрожали отрезать уши. В результате действий ТЦК у участника боевых действий зафиксированы сотрясение головного мозга и множественные гематомы.

В середине января в сети появилось видео из Львовской области, где сотрудник военкомата достал пистолет после отказа водителя выходить из машины и начала им съемки происходящего на мобильный телефон. На видео слышны крики военного: «Выходи, или я сейчас тебе колени прострелю!» Водитель отвечал: «Стреляй, ты на своей земле в своих стреляешь!»

Проблема, впрочем, не нова: еще с момента объявления всеобщей мобилизации в феврале 2022 года украинские власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не уклонялись от службы. За короткое время в стране сложился негативный образ сотрудников военкомата, которых называют «людоловами».

Однако именно сейчас «разгул» военкоматов стал особенно заметным. Реагировать приходится и официальным лицам. «В последнее время мы массово фиксируем, что сотрудники ТЦК действуют без опознавательных шевронов. К сожалению, в 2025 году мы увидели массово, что сотрудники ТЦК (их) закрывают, что является прямым нарушением действующего законодательства», – цитирует ТАСС уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца.

Сложившуюся проблему не отрицают и в самих военкоматах. «Да, задержание должны проводить исключительно полицейские. Почему происходит то, что мы видим? Я считаю, что если бы… Не хочется просто критиковать другие силовые структуры. Не от хорошей жизни ТЦК этим занимаются. Должна это проводить полиция, причем может это делать без участия ТЦК», – передает издание «Страна» слова спикера Полтавского ТЦК Романа Истомина.

Несмотря на негативные стороны этого феномена, «бусификация» в украинском обществе пока еще остается дискуссионным вопросом.

Сторонники данного подхода, как правило, близкие к властям, говорят о необходимости «выживания» страны: пополнить личный состав до необходимого количества можно якобы только таким способом.

Противники же «бусификации» называют ее процессом, деморализующим тыл. Кроме того, столь грубый способ работы военкоматов нарушает права человека. По мнению экспертов, насильственная мобилизация заняла прочное место в репрессивной системе страны.

«Своими заявлениями Зеленский пытается "отмазаться" от причастности к "бусификации". Это нормальная реакция человека, который хочет избежать народного гнева. При всей его наркотической непредсказуемости, Зеленский прекрасно понимает, откуда ему может "прилететь" – именно от родственников "бусифицированных" и убитых на фронте людей», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

Зеленский, подчеркивает эксперт, «не сможет договориться с женами и матерями, которые потеряли своих мужей и сыновей». «Если эта ненависть выплеснется и коснется его лично, то мы можем представить картину, когда он находится в специфической позе посреди Крещатика, а рядом виселица», – добавил Скачко.

«К тому же в информационной войне Банковая терпит явное поражение,

и там это отчетливо осознают. Зеленский, однако, не замечает собственных проблем с тэцэкашниками, которые по всей Украине ежедневно избивают и калечат людей, делают их инвалидами, а кого-то убивают», – соглашается Олег Иванников, подполковник запаса МВД.

По мнению собеседника, деятельность ТЦК является террористической по своей сути, за что Зеленскому в будущем грозит уголовная ответственность. «Поэтому он все валит на Россию и пытается таким образом в медиапространстве обыграть столь неприятный для него сюжет», – полагает эксперт.

«И более того, в сегодняшней репрессивной системе страны ТЦК стали хуже СБУ, которая подлежит двойному контролю – со стороны Банковой и западных спецслужб.

На этом фоне ТЦК – это скорее "преторианская гвардия",

созданная на основе коррупции. По разным оценкам, ежегодно в системе ТЦК крутится от пяти до десяти млрд долларов. Именно на них держится режим. Они обеспечивают поставку "пушечного мяса" на войну», – добавляет Скачко.

По его словам, после завершения конфликта ключевые фигуры ТЦК «окажутся на скамье подсудимых в случае проведения международного трибунала по типу Нюрнбергского». «А рядовых сотрудников, которые очень усердствовали, ждет самосуд. Это практически неизбежный итог, судьба их абсолютно прозрачна», – прогнозирует политолог.

Иванников согласен, что после окончания украинского кризиса сотрудники ТЦК понесут заслуженное наказание и «при первой же возможности их разорвут маникюрными ножницами домохозяйки, лишенные мужей, братьев и отцов». «Сотрудники ТЦК обречены на возмездие самими украинцами», – заключил спикер.