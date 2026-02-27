Посол Келин заявил о недопустимости передачи Британией ядерного оружия Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Посол России в Британии Андрей Келин заявил о том, что Москва требует от британских властей отказаться от любых планов передачи ядерного оружия Киеву, если такие намерения существуют, пишут «Вести». Келин подчеркнул, что подобные действия означают выход конфликта на новый, ядерный уровень противостояния.

«Мы требуем, чтобы англичане отказались от планов передачи ядерного оружия Украине, если такие планы у них имеются. Это конфронтация уже на ядерном уровне», – заявил Келин в комментарии информационной службе.

Ранее Келин предупредил об опасности передачи Украине ядерных технологий с целью усиления позиций Киева на переговорах. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с разочарованием западных стран из-за отсутствия успехов в попытках добиться поражения России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерная риторика станет одной из главных тем на следующем этапе переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Напомним, 20 февраля служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.