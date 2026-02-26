Песков: Ядерную риторику обсудят на новом раунде переговоров по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Вопрос ядерной риторики обязательно будет поднят на новом раунде переговоров по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

«Безусловно, это фактор, от которого абстрагироваться нельзя», – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли рассматривается вопрос ядерной риторики в ходе переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент России единогласно поддержал обращение к депутатам Франции, Британии, Германии и международным организациям с требованием расследовать сообщения о планах передачи Киеву ядерного оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и Францию в манипулировании вопросом ядерного оружия в отношении киевского режима.

Служба внешней разведки России заявила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1, при этом западные страны пытаются представить появление у Киева ядерного оружия как результат собственных разработок.