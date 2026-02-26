Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Песков: Ядерную риторику обсудят на новом раунде переговоров по Украине
Ядерная риторика станет одной из главных тем на следующем этапе переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вопрос ядерной риторики обязательно будет поднят на новом раунде переговоров по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
«Безусловно, это фактор, от которого абстрагироваться нельзя», – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли рассматривается вопрос ядерной риторики в ходе переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент России единогласно поддержал обращение к депутатам Франции, Британии, Германии и международным организациям с требованием расследовать сообщения о планах передачи Киеву ядерного оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и Францию в манипулировании вопросом ядерного оружия в отношении киевского режима.
Служба внешней разведки России заявила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1, при этом западные страны пытаются представить появление у Киева ядерного оружия как результат собственных разработок.