Tекст: Елизавета Шишкова

Депутаты Государственной думы приняли проект обращения к парламентам Великобритании, Франции, Бундестагу Германии, Европарламенту и ООН, сообщает ТАСС.

В документе содержится призыв к немедленным мерам для предотвращения передачи Украине ядерного оружия и расследованию информации о таких планах.

В обращении говорится: «Депутаты Госдумы обращаются к членам Национального собрания Французской Республики и Палаты общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с предложением безотлагательно инициировать в своих странах соответствующее парламентское расследование, результаты которого должны стать общественным достоянием».

Парламентарии подчеркнули, что передача Киеву ядерного оружия может поставить мир на грань катастрофы и привести к эскалации конфликта с трагическими последствиями в глобальном масштабе.

Кроме того, депутаты Госдумы единогласно поддержали направление отдельного обращения в Бундестаг Германии в связи с риском передачи Киеву ядерного оружия. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил: «Единогласно принимается решение. Поправка поддержана о направлении данного обращения в Бундестаг Федеративной Республики Германия».

Володин также отметил, что, по имеющимся данным, обсуждение вопроса о передаче Украине ядерного оружия действительно велось, хотя канцлер Германии Фридрих Мерц, по словам Володина, «отошел в сторону и не стал участвовать».

«Как мы с вами понимаем, на самом деле и обсуждали, и прорабатывали решение о передаче ядерного оружия и компонентов Украине. Да, исходя из информации, мы видим, что руководство Германии, Мерц, как бы отошел в сторону и не стал участвовать. Но то, что знал, это факт. Пускай все эти факты проверят наши коллеги из Бундестага, парламента Франции, Англии. Разберутся, ознакомятся с переписками», – сказал Володин.

Ранее сенаторы России направили обращения в международные организации из-за заявлений о возможной передаче Украине ядерных взрывных устройств.

Кремль заявил, что не удивлен отрицанием Британии и Франции возможности передачи Киеву ядерного оружия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Британию и Францию в манипулировании вопросом ядерного оружия в отношении киевского режима.