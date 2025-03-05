Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС

  • Новость часаМакрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Село то же, а страна другая». Как поменялись герои у забайкальцев
    США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе
    США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    Против актера из сериала «Вампиры средней полосы» возбудили дело
    Макрон с начальниками штабов решил проработать размещение контингента ЕС на Украине
    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной
    МИД: Россия ответит Румынии на высылку дипломатов
    Роспатент отказал Shaman в регистрации бренда «Я русский»
    В России ввели 50% скидку на проезд в поездах для детей от 10 до 18 лет
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    36 комментариев
    5 марта 2025, 22:37 • Новости дня

    Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС

    Макрон решил начать обсуждение с союзниками о защите ЕС французским ЯО

    Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС
    @ REUTERS/Evan Buhler

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.

    Макрон в обращении к гражданам Франции заявил о своем намерении начать стратегические дебаты по вопросу использования французского ядерного арсенала для защиты европейских союзников, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении Макрон подчеркнул, что, независимо от результатов будущих обсуждений, окончательное решение об использовании ядерного оружия останется за президентом республики.

    Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция не должна делиться своим ядерным арсеналом.

    До этого лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил Германии полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, а не только на США, в контексте европейской безопасности.

    Также сообщалось, что Франция рассматривает возможность разместить ядерные истребители в Германии в случае вывода американских войск из Европы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько есть у Франции возможность обеспечить ЕС «ядерный зонтик» для сдерживания России.

    4 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах надгробия французских военных с подписью «Новая униформа французских солдат на Украине».

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, эта обложка, вышедшая в 2024 году, остается актуальной и сегодня. На одном из надгробий надпись «Мертвец Ноэль». «Единственная удачная обложка "Шарли Эбдо"», – написал Пушков, комментируя изображение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

    Коментарии (11)
    3 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине

    Сенатор Джабаров: «Мирные» планы Макрона и Стармера не стоят и ломаного гроша

    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры показали, кто разжигает конфликт. Они вновь хотят обмануть Москву и добиться перемирия на Украине, которое даст возможность накачать ВСУ вооружениями. Это позволит оппонентам с новыми силами продолжить противостояние, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Эммануэль Макрон и Кир Стармер предложили месячный мораторий на воздушные удары по Украине.

    «Когда смотришь на очередной план Британии и Франции по Украине, задаешься вопросом: кто разрабатывает и подписывает эти бумаги», – иронично отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. По его мнению, идея месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» нереализуема.

    Американцы, скорее всего, отстранятся от инициативы Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Не согласится с планом и Россия. «Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москве нужен прочный мир. Предложение Парижа и Лондона не учитывает позицию российской стороны», – указал Джабаров.

    Как считает собеседник, европейские политики продолжают тешить себя идеей нанести поражение России. «Они не понимают, что это невозможно. Российская армия наступает на всех направлениях. Лучшим ответом на план Франции и Британии станет дальнейшее выполнение наших целей», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий отметил, что лидеры Европы показали себя «разжигателями войны», их «мирные» планы по Украине не стоят и ломаного гроша. «Европейцев интересует не мир. Они вновь хотят нас обмануть и добиться перемирия, которое позволит накачать Украину вооружениями, а дальше с новой силой продолжить конфликт», – заключил Джабаров.

    Ранее Франция и Британия разработали план прекращения огня на Украине. Как сообщил Эммануэль Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнил, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – сказал он.

    Президент Франции также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. На фоне обострившихся разногласий между США и Украиной в воскресенье в Лондоне состоялся саммит союзников Киева. 

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», – сказал он в интервью BBC.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

    Коментарии (19)
    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    Коментарии (0)
    3 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине

    Макрон сообщил о предложении Парижа и Лондона объявить мораторий на воздушные и морские удары на Украине

    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который коснется воздушного пространства и моря, но не будет затрагивать наземные операции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что мораторий распространялся бы и на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что предложение не затрагивает боевые действия на земле. Он объяснил это тем, что протяженность линии фронта сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта, и соблюдение прекращения огня на таком большом участке было бы «крайне сложно» контролировать.

    Также французский лидер выразил надежду на восстановление диалога между лидерами США и Украины, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

    Коментарии (48)
    5 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Белого дома Стармера и Макрона с Зеленским

    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Белом доме не воспринимают премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее сообщалось, что Киев, Париж и Лондон создали новый план урегулирования конфликта на Украине и намерены представить его Дональду Трампу.

    «Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той «бумажкой», которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

    «Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение заключенных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

    «Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», – отметил аналитик.

    «Думаю, основными европейскими переговорщиками с США станут генсек НАТО Марк Рютте – от либеральной страты, президент Финляндии Александр Стубб – от системных консерваторов, премьер Италии Джорджа Мелони – от евроскептиков, президент Чехии Петр Павел – от технократов и бывший президент Словении Борут Пахор – от левого крыла. Их голоса для Трампа кажутся весомее», – резюмировал политолог.

    Ранее стали известны пункты нового проекта урегулирования украинского кризиса, который премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский хотят на будущей неделе представить американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

    В тексте указаны: освобождение заключенных и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также упоминается немедленное прекращение боевых действий на море.

    Франция и Британия уже разрабатывали первый вариант плана прекращения огня на Украине. Как сообщал Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнял, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – говорил он.

    Но в реальности этот план не стоит бумаги, на которой он изложен, говорил газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда».

    Коментарии (10)
    3 марта 2025, 08:38 • Новости дня
    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Bloomberg: Британия и Франция намерены предложить США группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания и Франция планируют предложить США группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и гарантий безопасности, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, Великобритания и Франция собираются в ближайшие дни представить президенту США инициативу по созданию группы стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в размещении миротворцев на Украине, а также обеспечивать гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что группа «Европа-плюс» объединит страны, не входящие в ЕС, включая, возможно, Канаду. Это предложение направлено на получение поддержки США в вопросах, связанных с безопасностью Украины.

    В воскресенье в Лондоне состоялся неформальный саммит, на котором лидеры ряда европейских стран обсуждали ситуацию на Украине и вопросы коллективной европейской безопасности.

    Ранее Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который не будет затрагивать наземные операции.

    Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки канадских военных на Украину для «миротворческой миссии».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул невозможность размещения миротворцев на Украине и важность рассмотрения первопричин конфликта.

    Коментарии (26)
    5 марта 2025, 10:36 • Новости дня
    Франция обвинила российский Су-35 в «опасном сближении» с дроном

    Французский министр обороны заявил о якобы «опасном сближении» Су-35 с дроном Reaper

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о якобы приближении российского Су-35 к французскому дрону Reaper в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, следует из сообщения в соцсети министра.

    Лекорню сообщил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что российский истребитель Су-35 якобы несколько раз «приблизился к французскому дрону Reaper» в международных водах над Средиземным морем, передает РИА «Новости».

    Со слов Лекорню, в воскресенье якобы российский Су-35 совершил три последовательных пролета вблизи французского беспилотника, который выполнял разведывательную миссию. По его словам, это могло привести к потере управления дроном.

    Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские военные заявляют, что не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

    Ранее в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35.

    До этого истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Также над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

    Коментарии (9)
    4 марта 2025, 09:26 • Новости дня
    Премьер Австралии допустил отправку миротворцев на Украину

    Премьер Австралии Альбанезе допустил отправку миротворческих сил на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности рассмотреть отправку миротворцев на Украину, сообщает австралийский канал ABC.

    Альбанезе заявил, что его правительство открыто для обсуждения этой инициативы и готово рассмотреть любые предложения относительно миротворческой деятельности в будущем. По его словам, Австралия готова помочь Украине, как уже делала для «стабилизации» нескольких других зарубежных стран в последние десятилетия, например, в Африке и в Кипре, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, что лидер оппозиции Австралии Питер Даттон поддерживает военную помощь Киеву, но имеет другое мнение по вопросу отправки миротворцев. Он считает, что, хотя австралийские войска будут продолжать обучение украинских солдат, отправка миротворцев должна зависеть от соглашения между Украиной и Россией и быть инициативой Европы. По его мнению, австралийские войска не должны присутствовать на украинской земле.

    Ранее посол России Юрий Филатов заявил, что ирландские власти хотят «развязать себе руки», чтобы направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН.

    Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва категорически против отправки европейских миротворцев на Украину.

    Коментарии (11)
    3 марта 2025, 00:57 • Новости дня
    Макрон исключил отправку европейских солдат на Украину в ближайшие недели

    Макрон заявил об отсутствии планов направить европейских солдат на Украину в ближайшие недели

    Макрон исключил отправку европейских солдат на Украину в ближайшие недели
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «В ближайшие недели европейские солдаты на территории Украины не появятся», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Макрон акцентировал внимание на том, что перед отправкой войск, необходимо обеспечить надежное перемирие и провести «многонедельные переговоры». «Мы хотим мира, но мы не хотим мира любой ценой, а также без каких-либо гарантий», – добавил лидер Франции.

    Кроме того, Макрон подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону для стран ЕС до 3–3,5% от ВВП. Он отметил, что Франция в настоящее время направляет около 2% своего ВВП на эти цели. Президент сообщил, что общие инвестиции в оборонную сферу на первом этапе могут включать как минимум 200 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Прежний европейский план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривал, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции.

    Коментарии (3)
    5 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    Стало известно об отмене поездки Макрона в США

    Le Figaro сообщила об отмене ближайшей поездки Макрона в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует визит в США в ближайшее время, сообщил Le Figaro источник в администрации президента Франции.

    Макрон в ближайшее время не поедет в Соединенные Штаты. Информацию предоставил неназванный источник в администрации президента Франции, приводит сообщение ТАСС.

    «Поездка президента на данном этапе не планируется», – цитирует Le Figaro комментарий источника. Несмотря на неуточненные мотивы отказа от визита, данное заявление подразумевает, что в ближайшем будущем Эммануэль Макрон не намерен посещать США с официальным визитом.

    Ранее официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Макрон с начальниками штабов решил проработать размещение контингента ЕС на Украине

    Президент Франции сообщил о планах по отправке европейского контингента на Украину

    Макрон с начальниками штабов решил проработать размещение контингента ЕС на Украине
    @ REUTERS/Rodrigo Antunes

    Tекст: Максим Попов

    Франция организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине для контроля соблюдения будущего мирного соглашения.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести встречу начальников генштабов вооруженных сил стран, поддерживающих киевский режим, сообщает ТАСС. Встреча состоится на следующей неделе в Париже и будет посвящена обсуждению потенциального размещения европейского контингента на Украине.

    Макрон подчеркнул, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях на линии фронта, а будут выполнять роль наблюдателей за соблюдением мирного соглашения.

    Выступая перед нацией, Макрон отметил, что важно обеспечить Украине гарантии безопасности на будущее. Он выразил недоверие к России, заявив, что нельзя полагаться только на ее обещания. По его словам, необходимо сделать все возможное для защиты Украины, в том числе за счет международных усилий по поддержанию мира.

    Конфликт на Украине, по мнению Макрона, стал глобальным и представляет угрозу для безопасности Европы. Он отметил, что Россия наращивает свою военную мощь, увеличивая численность личного состава и количество техники. В связи с этим Макрон выразил сомнение в том, что Россия остановится на Украине.

    Президент Франции призвал продолжать поддерживать киевский режим до тех пор, пока его представители не смогут начать переговоры с Россией. Он также выступил против любых попыток установить перемирие, которое может оказаться хрупким.

    По мнению Макрона, мир не может быть достигнут через капитуляцию и разрушение Украины.

    Ранее Макрон решил обсудить использование ядерного оружия Франции для защиты ЕС.

    Коментарии (7)
    3 марта 2025, 08:55 • Новости дня
    В Турции усомнились в гарантиях НАТО Украине без членства в альянсе

    Milliyet: НАТО обсуждает гарантию безопасности Украине без членства в альянсе

    Tекст: Вера Басилая

    Гарантии безопасности от НАТО для Украины вызывают сомнения, так как страна не имеет реальных перспектив стать членом альянса в ближайшее время, сообщила турецкая газета Milliyet.

    Издание пишет, что обсуждаются два ключевых аспекта: военное присутствие на линии прекращения огня и долгосрочная безопасность Украины. передает РИА «Новости».

    Первый аспект касается того, как будет поддерживаться линия прекращения огня, включая размер военного присутствия и необходимость дислокации тысяч солдат. Это требует определения, кто именно будет обеспечивать это присутствие и какие затраты оно повлечет. Вопрос также заключается в том, какое отношение к этому будет у России, и кого она предпочтет видеть на линии прекращения огня.

    Второй аспект затрагивает долгосрочную безопасность Украины. Milliyet пишет, что, учитывая отсутствие перспектив для скорого вступления Украины в НАТО, возникает проблема обеспечения ее безопасности без членства в альянсе. Газета задается вопросом, каким образом можно обеспечить безопасность страны в таких условиях.

    Ранее стало известно, что Великобритания и Франция планируют предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и предоставления гарантий безопасности.

    Премьер Британии Кир Стармер заявил, что Россия должна участвовать в соглашении о прекращении огня на Украине, но не может диктовать условия безопасности.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что инициатива Британии и Франции о введении «миротворцев» на Украину направлена на эскалацию конфликта.

    МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 12:57 • Новости дня
    Кремль допустил усиление военной помощи Европы Киеву

    Песков заявил о возможном увеличении европейской военной помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль допускает возможность увеличения военной помощи Украине со стороны Европы, поскольку возможны сокращения поставок из Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков допустил возможное наращивание европейских поставок в ответ на вопрос о влиянии западной помощи на продолжительность конфликта на Украине. По его словам, без такой поддержки боевые действия могли бы завершиться в течение недели.передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что некоторые европейские страны заявляют о намерении продолжать всестороннюю помощь Киеву. По его мнению, они могут пытаться компенсировать сокращение объемов боеприпасов и других ресурсов, которые ранее предоставлялись Соединенными Штатами. Он также отметил, что на данный момент основной объем помощи поступает именно через американские каналы.

    Ранее Песков заявил, что возможная приостановка военной помощи США Украине может способствовать началу мирного процесса.

    Также сообщалось, что Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 14:43 • Новости дня
    Дания и Финляндия усилили военное сотрудничество в Балтийском регионе

    Дания и Финляндия решили укрепить военное сотрудничество в Балтийском регионе в учебных миссиях НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Дания и Финляндия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества с акцентом на Балтийский регион и освоение истребителей F-35, следует из совместного заявления министров обороны двух стран.

    Дания и Финляндия договорились о значительном укреплении военного сотрудничества, включая освоение и использование истребителей F-35 и участие в учебных миссиях НАТО. Министры обороны двух стран Троэльс Лунд Поульсен и Антти Хяккянен, сделали соответствующее заявление после визита датского министра в Финляндию, передает ТАСС.

    Поульсен отметил, что сотрудничество будет укреплено по ряду направлений, включая Балтийское море, совместные операции в рамках НАТО и северное оборонное сотрудничество. Он выразил надежду на извлечение пользы из опыта друг друга в ходе совместных учений.

    В рамках сотрудничества страны будут развивать взаимодействие по самолетам F-35, включая обучение, предоставление персонала и тренировки в условиях северного климата. Помимо этого, было подписано соглашение о сотрудничестве в военной области.

    Ранее датская разведка ранее предупредила о возможном нападении России на НАТО.

    Напомним, страны НАТО создали миссию Navy Policing для усиления безопасности на Балтике.

    Совет безопасности России сообщил о разработке странами НАТО доктринальных документов для проведения операций на морском дне, рассматривая его как новую среду для противоборства.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы

    Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы

    Tекст: Вера Басилая

    «Агрессия» России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед гражданами Франции.

    Макрон во время выступления, транслировавшегося по каналу BFMTV, заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, Россия представляет угрозу в киберпространстве, воздухе, соцсетях, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что Россия намерена укрепить свою армию, планируя к 2030 году увеличить ее численность на 300 тыс. солдат, пополнить арсенал 3 тыс. танков и 300 самолетами. Это, по мнению президента Франции, представляет серьезную угрозу для европейских стран.

    Ранее Макрон объявил о дебатах по использованию ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД  писала, зачем Запад создает миф о скором «нападении России».

    Коментарии (4)
    5 марта 2025, 13:01 • Новости дня
    Макрон анонсировал обращение к французам накануне саммита ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем обращении к гражданам страны, чтобы обсудить важные международные темы, включая ситуацию вокруг Украины.

    Макрон сообщил, что в среду вечером выступит с обращением к гражданам страны, передает ТАСС.

    В послании президент Франции подчеркнул, что в условиях большой неопределенности и серьезных вызовов, с которыми сталкивается мир, он намерен обратиться к нации в 20.00 по местному времени (22.00 мск).

    По информации телеканала BFMTV, речь пойдет о ситуации вокруг Украины и необходимости усиления европейской безопасности. Важность этих вопросов также будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе, который состоится на следующий день после обращения.

    Речь Макрона будет проходить в преддверии значимых международных событий, где вопросы безопасности и мировых вызовов займут центральное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом.

    Коментарии (0)
    Главное
    Названа причина приостановки поставок нефти в Чехию по «Дружбе»
    Объявлены сроки исчерпания запасов ракет Patriot на Украине без поставок США
    Азербайджан решил закрыть представительство Международного Красного Креста
    Грузинский премьер назвал организаторов протестов против себя и Трампа
    Военкома из Ивано-Франковска оштрафовали за мобилизацию россиянина
    Мосгорсуд признал законным штраф Слепакову
    Жительница Херсонской области родила 14-го ребенка

    Чем выгодна России беспрецедентная торговая война США и Китая

    Китай бьет по сельскому хозяйству США в ответ на удвоение пошлин на китайские товары. Под удар попали американская соя, пшеница, кукуруза, а также мясная и молочная продукция. Почти по всем этим товарам Россия жаждет нарастить поставки на огромный китайский рынок. И сейчас самое время это сделать. Кто проиграет, а кто выиграет от самой разрушительной торговой войны, начатой Дональдом Трампом? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрона обуяли ядерные амбиции США

    Франция желала бы занять в Европе то место, которое сегодня занимают США – по крайней мере, в оборонной сфере. Иначе сложно оценивать заявления президента страны Эммануэля Макрона о том, что Париж должен обеспечить ЕС «ядерный зонтик» для сдерживания России. Однако есть ли у Франции для этого финансовые и военные возможности, а у ее граждан – желание воевать? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............