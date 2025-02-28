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Мерц предложил ФРГ полагаться на Францию в ядерном сдерживании
Мерц предложил Германии рассмотреть Францию для ядерного сдерживания
Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил Германии полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, а не только на США, в контексте европейской безопасности.
Мерц в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung предложил Германии рассмотреть возможность полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, помимо традиционной опоры на США. Мерц подчеркнул, что идея о совместном ядерном зонтике для Европы не нова и восходит к ядерной доктрине Франции, разработанной в 1960-х годах при президенте Шарле де Голле.
В нынешних изменившихся геополитических условиях, по мнению Мерца, пришло время вновь обсудить этот вопрос, передает ТАСС.
Мерц также выразил намерение поднять тему участия Франции и Великобритании в ядерном сдерживании в ходе коалиционных переговоров, а также на уровне Европейского Союза и НАТО.
Ранее сообщалось, что Франция рассматривает возможность разместить ядерные истребители в Германии в случае вывода американских войск из Европы.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил несогласие с размещением французских истребителей с ядерным оружием на территории Германии.
Этот ядерный маневр Франции в Европе заставляет задуматься.