Мерц предложил Германии рассмотреть Францию для ядерного сдерживания

Tекст: Елизавета Шишкова

Мерц в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung предложил Германии рассмотреть возможность полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, помимо традиционной опоры на США. Мерц подчеркнул, что идея о совместном ядерном зонтике для Европы не нова и восходит к ядерной доктрине Франции, разработанной в 1960-х годах при президенте Шарле де Голле.

В нынешних изменившихся геополитических условиях, по мнению Мерца, пришло время вновь обсудить этот вопрос, передает ТАСС.

Мерц также выразил намерение поднять тему участия Франции и Великобритании в ядерном сдерживании в ходе коалиционных переговоров, а также на уровне Европейского Союза и НАТО.

Ранее сообщалось, что Франция рассматривает возможность разместить ядерные истребители в Германии в случае вывода американских войск из Европы.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил несогласие с размещением французских истребителей с ядерным оружием на территории Германии.

Этот ядерный маневр Франции в Европе заставляет задуматься.