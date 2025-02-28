  • Новость часаТрамп заявил о неуважении Зеленского к Белому дому и его неготовности к миру
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В намерениях Америки насчет России видна интрига против Китая
    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Китай объявил о найденных запасах топлива на 60 тысяч лет
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    Трамп заявил Зеленскому, что у того заканчиваются солдаты
    Путин продлил программу материнского капитала до 2030 года
    Bild: Трамп вышвырнул Зеленского
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    7 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    117 комментариев
    28 февраля 2025, 21:56 • Новости дня

    Мерц предложил ФРГ полагаться на Францию в ядерном сдерживании

    Мерц предложил Германии рассмотреть Францию для ядерного сдерживания

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил Германии полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, а не только на США, в контексте европейской безопасности.

    Мерц в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung предложил Германии рассмотреть возможность полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, помимо традиционной опоры на США. Мерц подчеркнул, что идея о совместном ядерном зонтике для Европы не нова и восходит к ядерной доктрине Франции, разработанной в 1960-х годах при президенте Шарле де Голле.

    В нынешних изменившихся геополитических условиях, по мнению Мерца, пришло время вновь обсудить этот вопрос, передает ТАСС.

    Мерц также выразил намерение поднять тему участия Франции и Великобритании в ядерном сдерживании в ходе коалиционных переговоров, а также на уровне Европейского Союза и НАТО.

    Ранее сообщалось, что Франция рассматривает возможность разместить ядерные истребители в Германии в случае вывода американских войск из Европы.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил несогласие с размещением французских истребителей с ядерным оружием на территории Германии.

    Этот ядерный маневр Франции в Европе заставляет задуматься.

    26 февраля 2025, 18:40 • Новости дня
    Лавров: Франция должна пояснить, где разрешается использовать прибыль с воровства
    Лавров: Франция должна пояснить, где разрешается использовать прибыль с воровства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона должна объяснить, какой документ дает разрешение на использование прибыли с того, что своровано, сказал глава МИД Сергей Лавров на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российских активах.

    Макрон, по словам Лаврова, отмечал, что нельзя трогать арестованные в ЕС активы России, поскольку это нарушит международное право, но при этом прибыль с этих активов можно использовать для поддержки Украины.

    «Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Также Лавров отмечал, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (32)
    27 февраля 2025, 19:38 • Новости дня
    Захарова обвинила главу Минобороны Франции в расизме

    Захарова осудила Лекорню за утверждение о славянских и чеченских сетях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мария Захарова выразила негодование по поводу заявлений главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню о возможной причастности России к подготовке терактов через этнические сети.

    Дипломат отметила, что подобные высказывания пограничны с расизмом и вызывают отвращение.

    «Все уже привыкли к агрессивной антироссийской риторике французских руководителей, которые пытаются демонизировать нашу страну», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что заявления Лекорню о якобы существующих этнических сетях для проведения террористических акций на французской территории выходят за рамки обычной антироссийской риторики.

    Захарова выразила обеспокоенность стремлением возложить ответственность за несуществующие террористические преступления на этнические группы, разжигая межнациональную рознь. Она также задала вопрос Лекорню о том, что он подразумевает под «славянскими сетями» и кого конкретно имеет в виду.

    По мнению Захаровой, тесное общение с режимом в Киеве могло повлиять на Лекорню, внедряя в его сознание их идеологию. Она считает, что такие высказывания неприемлемы для министра обороны.

    Коментарии (5)
    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

    Коментарии (0)
    26 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Китай и Германия стали лидерами по числу туристов в России

    Китай занял первое место по числу туристов в России в 2024 году

    Китай и Германия стали лидерами по числу туристов в России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев озвучил данные о туристическом потоке в Россию за 2024 год.

    Он отметил, что, по данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году иностранные граждане совершили 1,57 млн поездок в Россию с целью туризма, что на 135% больше по сравнению с показателями 2023 года, передает «Комсомольская правда».

    По словам Тарбаева, Китай стал лидером по числу туристов, посетивших Россию, с примерно 850 тыс. человек. На втором месте оказалась Германия, откуда в страну прибыло около 70 тыс. туристов. Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место, откуда приехали 65-67 тыс. человек, что на 50% больше, чем в 2023 году.

    Минэкономразвития сообщало, что иностранный туристический поток в Россию в первой половине 2024 года вырос почти в полтора раза. Также сообщалось, что турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое.

    Коментарии (8)
    26 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает от США поддержки для европейских войск в поддержании мира после достижения прекращения огня на Украине.

    По его мнению, США окажут поддержку европейским войскам в обеспечении мира после соглашения о перемирии между Украиной и Россией, передает Bloomberg.

    Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантии соблюдения перемирия.

    Французский министр отметил, что для обеспечения выполнения условий прекращения огня необходима поддержка США и выразил уверенность, что американская сторона согласилась с этим предложением.

    Французские официальные лица заявили, что основная цель сейчас – продемонстрировать единство Европы на фоне критики со стороны Трампа в адрес мирового порядка, поддерживаемого международными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

    Коментарии (9)
    27 февраля 2025, 19:54 • Новости дня
    Напавшие на консульство России во Франции проведут восемь месяцев дома

    Напавших на консульство России во Франции осудили на восемь месяцев домашнего заключения

    Напавшие на консульство России во Франции проведут восемь месяцев дома
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемых в закидывании российского генерального консульства зажигательными устройствами в Марселе приговорили к восьми месяцам лишения свободы.

    Наказание оба осужденных будут отбывать дома, в течение всего срока на них будут надеты электронные браслеты, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе, ими оказались французы. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский отмечал, что российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых.

    Коментарии (9)
    28 февраля 2025, 12:29 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС отказаться от «вассализации» в отношениях с США

    Макрон призвал страны ЕС противостоять «вассализации» в отношениях с США и усилить сплоченность

    Макрон призвал ЕС отказаться от «вассализации» в отношениях с США
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза отказаться от подчиненной роли в отношениях с США и стать более сплоченными и сильными, чем когда-либо.

    В ходе двухдневного визита в Португалию президент Франции заявил о необходимости для стран Европейского союза отказаться от так называемой счастливой вассализации в отношениях с США, сообщает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что европейцы должны восстановить стремление к риску, амбициям и мощи.

    Перед аудиторией он отметил, что считает критически важным для Европейского союза принимать самостоятельные и осознанные решения в таких областях, как технологии, промышленность и оборона.

    По мнению французского лидера, эти меры помогут странам ЕС стать более сильными и сплоченными, чем когда-либо. Французский президент также выразил уверенность, что ЕС должен стремиться к управлению глобальными изменениями, а не быть их объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

    Напомним, Макрон завершил визит в Вашингтон, не сумев изменить позицию администрации США по конфликту на Украине.

    Евросоюз стремился заручиться гарантиями безопасности от США для Украины, однако визит Эммануэля Макрона к Дональду Трампу не привел к конкретным обещаниям.

    Коментарии (8)
    28 февраля 2025, 16:52 • Новости дня
    Bloomberg: Заводы Восточной Германии ожидают возобновления поставок газа из России
    Bloomberg: Заводы Восточной Германии ожидают возобновления поставок газа из России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Промышленники Восточной Германии надеются на поставки газа из России в случае мирного соглашения на Украине, что поможет снизить расходы на энергоносители и восстановить конкурентоспособность.

    Это может значительно улучшить экономическую ситуацию в Германии, учитывая текущие проблемы бизнеса из-за высоких цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

    Кристиан Гюнтер, руководитель крупного химического предприятия Infraleuna GmbH, считает, что возвращение к дешевому трубопроводному газу из России стало бы «логичным следствием» достижения мира. Он подчеркнул, что это поможет Германии оказывать помощь Украине в восстановлении, передает ТАСС.

    Министр экономики Саксонии-Анхальт Свен Шульце заявил агентству, что Европа должна быть готова обсуждать будущие поставки газа из России при условии отсутствия угроз. Он подчеркнул, что возобновление поставок возможно при долгосрочном доверии и прекращении угроз.

    Эксперт Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн отметил, что небольшие поставки газа из России могут снизить цены на топливо в Европе. Однако процесс возобновления будет длительным из-за необходимости согласования новых контрактов и переориентации на СПГ.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Германии упали ниже 50%, а во Франции – до 30%, что говорит о значительном расходовании топлива в обеих странах.

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о важности восстановления экономических связей Германии с Россией, подчеркнув необходимость отмены санкционной политики для улучшения экономической ситуации.

    Коментарии (6)
    28 февраля 2025, 10:10 • Новости дня
    Сопредседатель АдГ назвал Зеленского «президентом войны и попрошайничества»

    Сопредседатель АдГ Крупалла назвал Зеленского «президентом войны и попрошайничества»

    Tекст: Александра Юдина

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выразил мнение, что Владимир Зеленский стал президентом войны и попрошайничества, он должен провести новые выборы, если хочет остаться у власти на Украине.

    По мнению сопредседателя партии АдГ, Зеленский должен провести выборы, если он желает сохранить свою позицию, передает РИА «Новости».

    Крупалла раскритиковал Зеленского, назвав его «президентом войны и попрошайничества», и отметил, что во время выступления Зеленского в Бундестаге в июне 2024 года вся фракция АдГ проигнорировала его речь.

    Политик подчеркнул, что мнение о необходимости выборов на Украине поддерживает также президент США Дональд Трамп.

    В дополнение к этому, политик выразил обеспокоенность действиями Америки, которые могут навредить Европе. Он отметил, что США стремятся увеличить военные расходы в Европе и стимулировать закупки американского оружия.

    Сопредседатель АдГ также заявил о важности прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном, однако предупредил о возможных негативных последствиях для Германии и Западной Европы, если такие переговоры не будут учитывать их интересы.

    Он указал, что Германия может оказаться в невыгодном положении, если Россия и США договорятся без участия европейских стран.

    Крупалла также подверг сомнению необходимость увеличения военных расходов Германии, подчеркнув, что Россия не является врагом Европы и имеет важное значение для политики безопасности континента. По словам Крупаллы, прежде чем обсуждать расходы, важно понять, от кого именно Германия должна защищаться.

    Ранее Крупалла предложил ФРГ подумать о выходе из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии началась предвыборная борьба за пост канцлера. Киев надеется заручиться большей поддержкой со стороны Германии в случае смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца.

    Коментарии (0)
    27 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии сигналов от Германии по нормализации отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что Россия пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений после парламентских выборов, и подчеркнула, что Москва готова рассмотреть предложения Берлина.

    Захарова на брифинге, комментируя итоги парламентских выборов в ФРГ, заявила, что Россия пока не получала никаких сигналов от Германии о заинтересованности в восстановлении нормальных межгосударственных отношений, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что Москва не стремилась к конфликту с Берлином, а ухудшение отношений произошло не по ее вине. Дипломат заявила, что российская сторона будет ориентироваться на заявления и конкретные шаги нового немецкого руководства в отношении России.

    Она подчеркнула готовность Москвы рассмотреть предложения Берлина, если они появятся, и при условии, что в Германии исповедуется новая философия отношений. По словам Захаровой, на данный момент конкретных сигналов от германской стороны не поступало.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в Бундестаг. Фридрих Мерц был избран на пост председателя фракции ХДС/ХСС подавляющим большинством голосов на учредительном собрании.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что подходы председателя Христианско-демократического союза, кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца к России характеризуются агрессивностью.

    Коментарии (2)
    26 февраля 2025, 14:35 • Новости дня
    Лавров назвал подходы Мерца к России специфическими и агрессивными

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что подходы председателя Христианско-демократического союза, кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца к России характеризуются агрессивностью.

    Лавров в ходе пресс-конференции в Катаре обвинил Мерца в специфическом и агрессивном подходе к России, отметив, что Мерц, в отличие от канцлера Германии Олафа Шольца, настаивал на отправке Украине дальнобойных ракет Taurus, предназначенных для атак на территории России, передает ТАСС.

    Также министр упомянул недавнее заявление Мерца о том, что Европе следует пересмотреть зависимость от США в вопросе ядерного зонтика.

    Мерц предложил, чтобы его предоставляли Британия и Франция, что, по мнению Лаврова, свидетельствует о его агрессивных взглядах и вызывает воспоминания о прошлом.

    Лавров подчеркнул, что такие подходы не способствуют оздоровлению обстановки в Европе и вызывают вопросы о будущем безопасности на континенте.

    Он отметил, что европейским странам следует учитывать исторический контекст и избегать действий, которые могут привести к напряженности.

    Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Мерцу для вывода Германии из рецессии потребуется поддержка России и сотрудничество с Китаем.

    Ранее агентство DPA сообщило, что Фридрих Мерц был избран на пост председателя фракции ХДС/ХСС подавляющим большинством голосов на учредительном собрании.

    Коментарии (0)
    28 февраля 2025, 14:37 • Новости дня
    Шольц счел преждевременной отправку военных ЕС на Украину

    Канцлер Германии счел преждевременной дискуссию о военной поддержке Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц считает преждевременной дискуссию о возможной отправке европейских военных на Украину, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт отметил, что Шольц всегда подчеркивал, что на данный момент обсуждения возможной отправки европейских военных на Украину не своевременны, передает ТАСС.

    Он добавил, что существуют различные мнения относительно приемлемости этого вопроса, но прежде всего необходимо достичь мирного соглашения. Лишь после этого, по его словам, можно будет изучать возможности дальнейших действий.

    Ранее Шольц уже выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.

    Напомним, план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривает, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции.

    Президент США выразил уверенность, что пятая статья Устава НАТО о коллективной безопасности не понадобится в случае с Украиной.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности размещения миротворцев на Украине и подчеркнул важность рассмотрения первопричин конфликта.

    Коментарии (0)
    27 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Россию возмутил мягкий приговор, запрошенный для напавших на консульство в Марселе

    Генконсул: Россию возмутил мягкий приговор, запрошенный для напавших на консульство в Марселе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых в нападении на генеральное консульство России в Марселе, сообщил генконсул Станислав Оранский.

    «Мы рассматриваем это как террористический акт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору. Это нападение на консульство с использованием взрывчатых веществ, они к нему готовились», – сказал Оранский РИА «Новости».

    Он пояснил, что прокурор отмел все доводы российской стороны, и заявил, что речи о теракте не идет, а обвиняемые «просто совершили глупость».

    «Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием», – сказал дипломат.

    Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы.

    Обвинение запросило для них год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом.

    Коментарии (5)
    27 февраля 2025, 07:57 • Новости дня
    Politico: Макрон только потратил время на переговоры с США о гарантиях для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз стремился заручиться гарантиями безопасности от США для Украины, однако визит Эмманюэля Макрона к Дональду Трампу не привел к конкретным обещаниям, пишет Politico.

    По данным издания, попытка Макрона добиться от Белого дома четких гарантий безопасности для Украины оказалась безуспешной, передает РБК.

    Макрон проинформировал об итогах переговоров других европейских лидеров во время экстренной видеоконференции, где отметил, что Трамп не предоставил четких обещаний по вопросу помощи Украине.

    Европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что стратегическая двусмысленность в вопросе гарантий США сохраняется.

    Визит Макрона в США был оценен высокопоставленным европейским чиновником как «пустая трата времени». Второй дипломат отметил, что Европа сейчас ощущает себя «довольно одинокой» в отношении гарантий для Украины.

    Европейские страны надеются на предоставление от США тяжелой техники, средств ПВО и ракет большой дальности. Эти ресурсы могут понадобиться европейским миротворцам в случае их размещения в рамках мирного договора.

    Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

    Коментарии (0)
    28 февраля 2025, 06:38 • Новости дня
    Власти немецкого города запретили носить одежду на нудистских пляжах

    Власти немецкого города Росток запретили купаться и загорать в одежде на нудистских пляжах

    Tекст: Антон Антонов

    Посетители нудистских пляжей в немецком городе Росток должны будут раздеться или покинуть пляж, соответствующие правила ввело туристическое ведомство города, пишет Times.

    В соответствии с новыми правилами отдыхать на нудистских пляжах могут только люди, «практикующих нудизм». Купаться и загорать в одежде «запрещено». Раньше присутствие людей в купальниках допускалось на 37 нудистских участках побережья. Следить за выполнением новых правил будут патрули. Штрафы не предусмотрены, но нарушителей попросят покинуть пляж, пишет Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в большинстве стран ЕС есть нудистские пляжи. За пределами таких пляжей появляться нагишом запрещено, но наказание за эксгибиционизм полагается довольно мягкое, и даже оно практически не применяется на практике.

    Коментарии (3)
    28 февраля 2025, 02:58 • Новости дня
    Британия выразила надежду на участие 18 стран в саммите по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В саммите по Украине в Великобритании в воскресенье могут принять участие представители 18 стран, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Стармер подчеркнул, что Британия активно сотрудничает с другими европейскими странами, включая Францию, а также с НАТО в вопросах, касающихся Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии пройдет саммит европейских лидеров по конфликту на Украине. Франция также провела неформальный саммит, на котором участникам не удалось согласовать единой позиции ни по одному из вопросов.

    Коментарии (0)
    Главное
    Словакия извинилась за поддержку резолюции ООН по Украине
    Генерал Шамарин признал вину в получении взятки в 1,4 млрд рублей
    Мерц исключил создание ядерного оружия в Германии
    В Раде заявили о беспрецедентной зачистке СМИ на Украине
    В Германии начато расследование из-за нацистких символов боевиков «Азова»
    ФССП выявила массовые нарушения при взыскании долгов коллекторами и банками
    Веган-шеф рассказала, как приготовить блины без молока и яиц

    В российской малой авиации появился новый «игрок»

    В России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации. И в первую очередь она может помочь обучению и появлению в России новых пилотов. После запрета поставлять в Россию не только самолеты, но и запчасти для них, летные училища в России тоже столкнулись с проблемами. Что собой представляет новый отечественный самолет? Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве не готовы отказаться от мечты о третьей мировой войне

    Третья мировая война уже началась, считает глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Он оговорился, что «это философский вопрос», но для него – да, началась. В данном случае философия руководства Украины сильно отличается от философии остального мира. Прежде всего потому, что для Киева развязывание третьей мировой – это на самом деле не философия. Это цель. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    От Зеленского побежали артисты

    Минкульт Украины закрывает выезд за границу журналистам и деятелям культуры призывного возраста. Только в прошлом году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции. При этом украинцы продолжают покидать страну, среди них не только «ухилянты», но и спортсмены и даже сотни тысяч школьников. Эксперты говорят, что Украина все больше превращается в полицейское государство, правящий режим которого защищается телами своих граждан. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............