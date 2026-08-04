Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.0 комментариев
Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы
Bild: Власти ФРГ готовят альтернативную службу для отказников от армии
Власти Германии разрабатывают новую модель альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва в армию из-за растущего числа отказников.
Правительство ФРГ несколько месяцев готовит базу для альтернативной гражданской службы, ожидая возможного возвращения воинской обязанности, передает РИА «Новости».
По данным портала RedaktionsNetzwerk Deutschland, к концу июня число заявлений об отказе от службы достигло 5862, превысив показатель всего 2025 года.
«Альтернативной гражданской службы нет, пока у нас нет воинской обязанности. Но если воинская обязанность однажды снова потребуется, мы должны заранее подготовить базу для современной альтернативной службы», – подчеркнули в профильном министерстве. Большинство опрошенных благотворительных и экологических организаций выразили готовность принять будущих отказников.
Новый закон о военной службе допускает возврат к призыву при нехватке добровольцев, и правящая коалиция обсудит это в парламенте в середине следующего года. С 2026 года для 18-летних юношей введено обязательное анкетирование бундесвера, а с 2027 года медкомиссия станет обязательной для родившихся после 2008 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля число отказов от военной службы в Германии резко выросло.
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