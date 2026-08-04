В Москве под суд отдали девушек, заставлявших выплачивать большие чеки ресторана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленницы искали потенциальных жертв в интернете и приглашали их на встречи. Мужчин приводили в заведение на Ленинградском проспекте, у которого не было лицензии на продажу алкоголя, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В кафе девушкам приносили шампанское дорогих марок по завышенной стоимости. Один бокал обходился в 6 тыс. рублей. При этом у отсутствовали кассовые аппараты.

Следствие установило десять пострадавших, а общий ущерб составил более 250 тыс. рублей.

«Теперь четыре женщины и трое их подельников-мужчин предстанут перед судом по обвинению в мошенничествах», – отметили в ведомстве.

В прошлом году полиция Петербурга арестовала создателя ресторана с подставными спутницами.

Перед Днем святого Валентина эксперты предупредили россиян о мошенницах в приложениях для знакомств.

В начале года МВД раскрыло схему обмана с возвратом средств за билеты на совместные мероприятия.