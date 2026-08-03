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Уэльс первым отказался поддержать Инфантино на выборах главы ФИФА
Ассоциация футбола Уэльса отозвала поддержку кандидатуры Инфантино на выборах
Впервые футбольная организация публично отказалась поддерживать действующего президента Международной федерации футбола на предстоящих выборах.
Ассоциация футбола Уэльса приняла решение не поддерживать кандидатуру Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА, передает Би-би-си. Это стало первым случаем публичного отказа от поддержки действующего руководителя организации.
Ранее Инфантино выдвинул инициативу о продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам. Планировалось создать компанию FIFA Forward Enterprise для контроля над главными соревнованиями. По задумке главы федерации, это могло принести 4,2 млрд долларов и способствовать развитию мирового футбола.
Однако проект вызвал резкую критику со стороны УЕФА, КОНКАКАФ, AFC и КОНМЕБОЛ. УЕФА даже пригрозил бойкотом турниров ФИФА, а после приостановки проекта заявил о потере доверия к Инфантино. По данным The Telegraph, европейские ассоциации готовы выразить ему вотум недоверия и отозвать письма поддержки, которые ранее направили 52 из 55 членов УЕФА.
Пятидесятишестилетний Инфантино руководит ФИФА с февраля 2016 года, дважды переизбираясь на безальтернативной основе. Следующие выборы президента организации запланированы на март 2027 года.
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