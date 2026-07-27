В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
МИД Ирана обвинил союзников Украины в атаке на судно
Иран потребовал от союзников Киева ответить за удар по иранскому судну
Западные страны, поддерживающие Украину, должны разделить вину за нападение украинских военных на торговый корабль в акватории Каспийского моря, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким заявлением в адрес спонсоров украинского руководства, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства обязаны ответить за недавнюю агрессию.
«Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. По сути, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», – заявил Багаи на пресс-конференции.
Представитель ведомства посоветовал западным кураторам усилить контроль над украинским лидером во избежание глобальных последствий. Напомним, 25 июля стало известно о гибели одного члена экипажа в результате удара ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море.
Накануне Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на судно.
МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.
В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары Киева по каспийским танкерам проявлением террористической деятельности.