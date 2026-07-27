МИД Ирана обвинил союзников Украины в атаке на судно

Иран потребовал от союзников Киева ответить за удар по иранскому судну

Tекст: Вера Басилая

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким заявлением в адрес спонсоров украинского руководства, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства обязаны ответить за недавнюю агрессию.

«Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. По сути, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», – заявил Багаи на пресс-конференции.

Представитель ведомства посоветовал западным кураторам усилить контроль над украинским лидером во избежание глобальных последствий. Напомним, 25 июля стало известно о гибели одного члена экипажа в результате удара ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море.

Накануне Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на судно.

МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары Киева по каспийским танкерам проявлением террористической деятельности.