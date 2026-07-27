Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Песков сообщил о предстоящем международном разговоре Путина
Президент России Владимир Путин пообщается с одним из зарубежных коллег во второй половине дня, детали беседы станут известны позже.
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, передает РИА «Новости». Информацию о предстоящей беседе подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор», – сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля также добавил, что подробная информация по итогам этих переговоров будет опубликована позднее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого месяца президенты России и США обсудили украинское урегулирование.
Осенью прошлого года Дмитрий Песков заявил о предстоящей встрече Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым.
Летом прошлого года российский лидер провел телефонные переговоры с лидерами Ирана и Израиля.