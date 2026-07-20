В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.3 комментария
Путин дал поручение по отсрочке штрафов за бумажные накладные при перевозках
Президент Владимир Путин поручил МВД и Ространснадзору принять решения, согласно которым до марта 2027 года в случае отсутствия у перевозчика электронных перевозочных документов и при предъявлении таких документов в бумажном виде будет объявляться устное замечание, а не назначаться штраф.
Президент России Владимир Путин распорядился отложить введение штрафов за использование бумажных накладных при грузоперевозках, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее поручение дано профильным министерствам и ведомствам.
«МВД и Ространснадзору принять решения, предусматривающие до 1 марта 2027 года объявление устного замечания участникам перевозочного процесса в случае отсутствия у них электронных перевозочных документов и предъявления перевозочных документов на бумажном носителе», – указано в документе.
Ранее глава государства поддержал инициативу Министерства транспорта о временном отказе от штрафных санкций на период адаптации отрасли к электронному документообороту. Выполнить поставленную задачу необходимо до начала осени 2026 года. Ответственными назначены руководители МВД и Ространснадзора Владимир Колокольцев и Виктор Гулин.
Кроме того, правоохранительным органам поручено подготовить и направить в регионы подробные разъяснения по практике проверок транспортной документации. Эти инструкции должны учитывать все требования действующих нормативных актов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин одобрил предложение Министерства транспорта о смягчении правил перехода на цифровой документооборот.
Ранее глава государства сообщил о пользе электронных накладных для грамотного распределения логистической нагрузки.
В прошлом году профильное ведомство запланировало обязательное введение цифровых документов для грузоперевозок с 1 сентября 2026 года.