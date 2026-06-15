Путин заявил о пользе электронных накладных для баланса грузоперевозок

Tекст: Дарья Григоренко

Путин обсудил соответствующую инициативу на рабочей встрече с министром транспорта Андреем Никитиным. Глава профильного ведомства обратил внимание на устаревшие методы контроля на речных шлюзах. Информацию там до сих пор часто записывают от руки в специальные книги со слов капитанов судов. Ожидается, что цифровизация позволит полностью исправить эту ситуацию, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Я так понимаю, что и от этого будет решаться вопрос, связанный с балансом перераспределения грузов между различными видами транспорта», – подчеркнул российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Минтранс анонсировал переход на обязательные электронные транспортные накладные с 1 сентября 2026 года.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о создании цифрового реестра грузовых автоперевозчиков.

В начале этого года глава государства поддержал проект развития межрегиональных пассажирских и грузовых перевозок речным транспортом.