Путин оценил потенциал межрегиональных перевозок речным транспортом

Tекст: Валерия Городецкая

Путин поддержал проект «Речные магистрали» в ходе встречи с главой Минтранса Романом Старовойтом, передает ТАСС. Президент отметил «хороший потенциал» проекта, заслушав доклад министра.

Старовойт подчеркнул, что речной транспорт в России оставался вне внимания с конца девяностых, несмотря на его востребованность в межрегиональных перевозках. Проект «Речные магистрали» будет реализовываться в пять этапов до 2030 года с участием российских регионов при поддержке федерального центра.

Министр сообщил, что в текущем году на субсидируемые маршруты пилотных субъектов направлено порядка 150 млн рублей. Планируется подписание соглашений с регионами и проведение дноуглубительных работ, для чего уже приобретено 18 земснарядов.

Старовойт также доложил о строительстве Багаевского гидроузла на реке Дон и Городецких шлюзов на Волге. Министр подчеркнул, что проект должен охватывать как пассажирские, так и грузовые перевозки, поскольку потенциал речного транспорта сопоставим с автомобильным грузовым перевозками.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса Старовойтом.

В ходе встречи Старовойт сообщил, что строительство ВСМ Москва – Петербург идет по графику и завершится в срок.