  • Новость часаНа месте авиакатастрофы в Вашингтоне нашли тела более 30 погибших
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    12 комментариев
    30 января 2025, 14:43 • Новости дня

    Путин оценил потенциал межрегиональных перевозок речным транспортом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку проекту «Речные магистрали», который предполагает развитие межрегиональных пассажирских перевозок речным транспортом.

    Путин поддержал проект «Речные магистрали» в ходе встречи с главой Минтранса Романом Старовойтом, передает ТАСС. Президент отметил «хороший потенциал» проекта, заслушав доклад министра.

    Старовойт подчеркнул, что речной транспорт в России оставался вне внимания с конца девяностых, несмотря на его востребованность в межрегиональных перевозках. Проект «Речные магистрали» будет реализовываться в пять этапов до 2030 года с участием российских регионов при поддержке федерального центра.

    Министр сообщил, что в текущем году на субсидируемые маршруты пилотных субъектов направлено порядка 150 млн рублей. Планируется подписание соглашений с регионами и проведение дноуглубительных работ, для чего уже приобретено 18 земснарядов.

    Старовойт также доложил о строительстве Багаевского гидроузла на реке Дон и Городецких шлюзов на Волге. Министр подчеркнул, что проект должен охватывать как пассажирские, так и грузовые перевозки, поскольку потенциал речного транспорта сопоставим с автомобильным грузовым перевозками.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса Старовойтом.

    В ходе встречи Старовойт сообщил, что строительство ВСМ Москва – Петербург идет по графику и завершится в срок.

    29 января 2025, 19:40 • Новости дня
    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»

    В рязанском селе обнаружили упавший метеорологический зонд

    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»
    @ ryazpressa.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Чучково Рязанской области обнаружили мигающую коробку на парашюте, которая оказалась метеорологическим зондом.

    В рязанском селе Чучково была обнаружена мигающая коробка, которая приземлилась на парашюте, передает РИА «Новости» со ссылкой на YA62.ru. Находка вызвала беспокойство, в связи с чем место происшествия было оцеплено военными, а затем вызваны саперы.

    Позднее глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил, что найденный предмет оказался метеорологическим зондом. Сигнал о необычной находке поступил от местного жителя, проезжавшего мимо. «Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое», – отметил он.

    Кондрашов уточнил, что зонд висел на дереве, что и привлекло внимание местных жителей.

    В прошлом году в Калужской области обезвредили упавший метеозонд, который был обнаружен местными жителями.

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    29 января 2025, 17:36 • Новости дня
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет Reuters.

    По данным Reuters, причиной стала невозможность быстро найти альтернативные источники газа, передает ТАСС.

    Один из дипломатов, на которого ссылается агентство, отметил, что без заключения новых сделок риск остаться без газа возрастает, так как поставки ограничены не только из России, но и из США. Еврокомиссия выдвинула эту идею, однако несколько государств-членов выразили значительное несогласие, чтобы комиссия решила пока не предлагать данную меру.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок, а Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    30 января 2025, 00:58 • Новости дня
    «Аэрофлот» утроил перевозки пассажиров в Китай в 2024 году

    «Аэрофлот» в 2024 году перевез 830 тыс пассажиров между Россией и Китаем

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа «Аэрофлот» в 2024 году значительно увеличила пассажиропоток между Россией и Китаем, достигнув почти 830 тыс. человек, что в три раза превышает показатели предыдущего года.

    Как передает РИА «Новости», группа «Аэрофлот» в 2024 году утроила количество пассажиров, перевезенных между Россией и Китаем, достигнув почти 830 тыс. человек. Это значительное увеличение произошло по сравнению с предыдущим годом. В компании отметили, что наиболее популярными направлениями стали Санья, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Гонконг. Рейсы осуществлялись из таких городов, как Москва, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Иркутск и Новосибирск.

    На совещании с делегацией посольства КНР в РФ, которое состоялось 22 января, другие российские авиаперевозчики также выразили интерес к увеличению числа рейсов в Китай.

    Аналитики «Мегафона» и «Слетать.ру» сообщили, что во время новогодних праздников в начале года число россиян, отдохнувших в Азии, выросло на треть по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Китай оказался одним из лидеров по пассажиропотоку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация заявила, что количество рейсов между Москвой и Пекином достаточно для удовлетворения нынешних потребностей пассажиров, на сегодняшний день между столицами России и Китая осуществляют рейсы три авиакомпании: «Аэрофлот», Air China и China Eastern Airlines, выполняя 17 регулярных рейсов в неделю.

    Посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что 2024 год стал успешным для российско-китайских отношений, а транспортное сообщение между странами полностью восстановилось после пандемии. Перевозки транзитных контейнерных грузов между Россией и Китаем по территории Монголии значительно увеличились в последние годы, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

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    30 января 2025, 02:50 • Новости дня
    Рейс «Победы» из Дубая успешно прибыл во Внуково после тревоги на борту

    Самолет «Победы» из Дубая совершил посадку во Внуково после ложной тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет рейса DP 992 авиакомпании «Победа», вылетевший из Дубая, благополучно приземлился в московском аэропорту Внуково после первоначальной задержки и ложного сигнала бедствия.

    Как передает ТАСС, рейс авиакомпании «Победа» DP 992, следовавший по маршруту Дубай – Москва, завершился посадкой в аэропорту Внуково. Самолет вылетел из Дубая в 15.39 мск и должен был прибыть в Москву в 19.46 мск. Однако он совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 19.16 (18.16 мск) из-за технических причин.

    В пресс-службе аэропорта Астрахани сообщили, что посадка была вызвана ложным срабатыванием датчика одной из систем самолета. Несмотря на поданный сигнал бедствия над Каспийским морем, посадка прошла штатно, и никаких инцидентов не произошло. На борту находились 188 человек, включая шестерых членов экипажа.

    После проверки технического состояния самолет продолжил путь и прибыл в Внуково 30 января в 01:16 мск, что подтверждается данными онлайн-табло аэропорта. Пассажиры и экипаж благополучно покинули борт без каких-либо происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт «Внуково» после обнаружения изменений в уровне гидравлической жидкости, а посадка прошла в штатном режиме и все пассажиры и экипаж находятся в безопасности. Самолет, направлявшийся из Минеральных Вод в Ереван, совершил экстренную посадку в аэропорту Минвод по сообщению МЧС Ставропольского края. Самолет, выполнявший рейс Москва-Саранск, благополучно вернулся в Шереметьево после обнаруженных проблем с шасси.

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    30 января 2025, 00:17 • Новости дня
    Меликов сообщил о росте турпотока в Дагестан на 15% ежегодно

    Меликов доложил Путину о 1,9 млн туристов в Дагестане в 2024 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Турпоток в Дагестан ежегодно увеличивается на 15%, достигнув 1,9 млн туристов в 2024 году, отметил глава республики Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Поток туристов в Дагестан увеличивается примерно на 15% ежегодно, передает РИА «Новости». В 2024 году республика приняла около 1,9 млн туристов, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. «Владимир Владимирович, про туризм…: продолжаем развивать… 1,9 миллиона (туристов) в прошлом году – порядка 15% мы каждый год прирастаем», – заявил Меликов.

    По словам Меликова, в рамках государственного проекта «Пять морей и озеро Байкал» планируется создание нового морского курорта и строительство 28 гостиниц. Он подчеркнул, что акцент делается не на пятизвездочные отели, а на трех- и четырехзвездочные гостиницы, ориентированные на простых граждан. Важным элементом проекта станет всероссийский детский центр на Каспийском море.

    Каспийский прибрежный кластер, как часть президентского проекта, охватывает побережья Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов. Проект включает в себя обустройство 6,5 километров береговой полосы, создание современной набережной и спортивных зон, а также строительство инженерной и туристической инфраструктуры. Первые объекты планируется возвести в 2025 году. Это создаст около 8 тыс. новых рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на курортах Северного Кавказа не везде созданы комфортные условия для туристов и уровень сервиса нужно подтянуть. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко представил доклад о новом туристическом сезоне, в котором ожидается свыше 90 млн турпоездок, а за три летних месяца туристы совершат около 44 млн поездок по стране. Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».


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    30 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Главный священник СВО заявил о подготовке США «воинов-зверей» на Украине

    Главный священник СВО Василенков заявил о подготовке США «воинов-зверей» на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков заявил о воспитании на Украине «воинов-зверей» с рефлекторной способностью убивать.

    Он отметил участие ведущего военного психолога США Дэйва Гроссмана в обучении украинских военных, которые, по его словам, «убивают на уровне рефлекса», передает РИА «Новости». Василенков подчеркнул, что такая подготовка является частью целенаправленной политики, основанной на неоязыческой идеологии.

    По словам Василенкова, идеология неоязычества опасна тем, что она способствует воспитанию таких «воинов-зверей». Вопрос, по его мнению, заключается в том, как противостоять этому: не уподобляться им, а оставаться верными свету.

    «Но тьма побеждается светом, свет Божий – в сердцах наших воинов», – сказал он.

    Ранее Василенков рассказал, что в день освобождения Авдеевки в ЛНР замироточили иконы Георгия Победоносца и Александра Невского.

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    29 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Дагестана

    Путин провел встречу с главой Дагестана Меликовым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вернулся к работе в Москве после региональных поездок и провел рабочую встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

    На встрече обсуждались ключевые вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте Кремля.

    Меликов доложил президенту, что по итогам 11 месяцев прошлого года промышленность в Дагестане выросла более чем на 6,5% а сельское хозяйство – более чем на 7%. Меликов отметил, что регион развивается вместе со всей страной, что отражается в положительной динамике.

    Одним из важных достижений, по словам главы республики, стало повышение заработной платы. Он сообщил: «Заработная плата в среднем по экономике выросла на 15% и сегодня составляет более 40 тыс. рублей».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Напомним, во вторник глава государства посетил Самарскую область, в ходе визита он осмотрел новый предсерийный автомобиль «Лада Искра».

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    30 января 2025, 01:16 • Новости дня
    ВСУ девять раз обстреляли ДНР за сутки, ранены три человека

    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР девять раз, ранены три мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска девять раз обстреляли населенные пункты ДНР за сутки, ранив трех мирных жителей, среди которых два сотрудника МЧС.

    Украинские войска девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, передает ТАСС. В результате обстрелов три человека получили ранения, в том числе два сотрудника МЧС.

    В заявлении Следственного комитета ДНР говорится: «Девять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении трех мирных жителей, в том числе двух сотрудников МЧС России».

    Помимо человеческих потерь, были зафиксированы повреждения шести жилых домостроений, четырех автомобилей и одного объекта инфраструктуры. Всего украинские войска выпустили 27 единиц различных боеприпасов.

    На фоне обстрелов в ДНР в российских регионах Курской и Белгородской областях также наблюдались случаи объявлений о ракетной опасности, которые возникали в общей сложности пять раз за последние сутки. В Курской области подобные угрозы действовали около трех часов, а в Белгородской – десять минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска организовали массированный обстрел Горловки в ответ на продвижение российской армии в районе Дзержинска, а также обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    В течение суток ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 59 боеприпасов; в результате один человек погиб, семеро получили ранения, а также были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств.

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    30 января 2025, 09:53 • Новости дня
    Мишустин обсудил экономическое сотрудничество с премьером Казахстана

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель правительства России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым в Астане, обсудив вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества.

    Встреча прошла в Доме правительства и началась с совместного фото, после чего стороны обсудили широкий спектр вопросов, передает ТАСС.

    Основное внимание на переговорах уделялось вопросам экономического и гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном.

    Помимо этого обсуждались совместные проекты в самых различных областях, что подчеркивает важность стратегического партнерства между двумя странами.

    После переговоров с премьером Мишустин планирует встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, чтобы обсудить дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

    Рабочий визит главы российского кабмина, начавшийся накануне, продлится до 31 января.

    Мишустин также посетит Алма-Ату, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

    На следующий день он примет участие в открытии цифрового форума Digital Almaty, который соберет представителей различных стран для обсуждения инновационных технологий и их влияния на экономику.

    В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым заявил о намерении Москвы и Астаны конструктивно решать вопросы в двусторонних отношениях и пригласил Токаева посетить Петербург и Москву.

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    30 января 2025, 14:02 • Новости дня
    Спецслужбы Киргизии пресекли контрабанду оружия из США в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сорвали деятельность группы, переправившей через республику в Россию более 300 единиц оружия из США, включая пистолеты «Глок» и винтовки «AR-15».

    Как сообщает ГКНБ Киргизии, сотрудники ведомства выявили и пресекли преступную деятельность транснациональной группировки, которая организовала нелегальный канал поставки оружия из США через Киргизию в Россию, передает ТАСС.

    По данным следствия, с 2022 года группировка переправила более 300 единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты марки «Глок», CZ, SIG SAUER и штурмовые винтовки AR-15, SIG SAUER.

    В состав преступной группы входили граждане США, России и Киргизии. Их имена и число пока не разглашаются в интересах следствия. Они приобрели оружие через интернет-сайты в США, затем тайно отправляли в Киргизию, замаскировав его под видеоаппаратуру. В Киргизии оружие подготавливали для отправки в Россию.

    В момент получения очередной партии из США в Киргизии задержали одного из членов группировки с поличным. У него изъяли две единицы стволов от штурмовой винтовки и ствол пистолета «Глок-34». Суд постановил заключить его под стражу в СИЗО ГКНБ. ГКНБ продолжает работу по выявлению других участников группы.

    В декабре в Ноябрьске полицейские задержали двух граждан Таджикистана с арсеналом оружия и шпионскими устройствами, включая сотню патронов и лазерный прицел.

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    30 января 2025, 14:37 • Новости дня
    Старовойт: Строительство ВСМ Москва – Петербург идет по графику и завершится в срок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр транспорта Роман Старовойт доложил президенту Владимиру Путину о соблюдении графика строительства высокоскоростной железнодорожной магистрами Москва – Петербург, подчеркнув, что проект будет завершен в срок.

    Старовойт сообщил, что проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом идет по графику, передает РИА «Новости».

    На встрече с президентом Владимиром Путиным он отметил значимость заключенного концессионного соглашения, которое было подписано в дни 50-летия БАМа.

    «Очень символично, что практически день в день с 50-летием БАМа было подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Тоже над этим работаем, очень сложный проект, но пока идем по графику. Я возглавляю проектный офис по поручению правительства Российской Федерации, поэтому думаю, что точно в срок будет построена эта линия», – сказал Старовойт.

    Помимо этого, на встрече обсуждалась проблема снижения погрузки на сети железных дорог. Старовойт отметил, что погрузка упала на четыре процента, что меньше ожидаемого падения в 5%.

    «Вопрос есть: по железнодорожному транспорту все в порядке, нормально, но погрузка-то немножко припала, как вы это объясните?» – спросил президент Путин. Старовойт ответил, что снижение объясняется как субъективными, так и объективными причинами, и работа над решением проблемы ведется совместно с Российскими железными дорогами (РЖД), грузоотправителями и операторами вагонов.

    Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург, включающий меры поддержки производителей.

    Также Путин потребовал не задирать цены на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на инфраструктуру высокоскоростной железнодорожной магистрали у вокзала будет потрачено 50 млрд рублей, из которых 30 млрд заложены в городском бюджете для старта проекта.

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    30 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Российские силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА – над территорией Белгородской области и два – над территорией Брянской области.

    Ранее средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Крым.

    До этого силы ПВО России успешно ликвидировали четыре украинских беспилотника, три из которых были сбиты над Крымом, а один над Белгородской областью.

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    30 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Володин направил в Конгресс США обращение из-за данных о покушении на Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил официальное обращение в Конгресс США в связи с информацией о возможной подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина, озвученной американским журналистом Такером Карлсоном.

    В документе Госдума выразила крайнее возмущение данной информацией, подчеркнув, что обсуждение физического устранения президента России может быть расценено как акт международного государственного терроризма, сообщается в Telegram-канале Госдумы.

    Депутаты считают, что молчание Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на данное обвинение можно интерпретировать как доказательство их вины и попытку избежать ответственности.

    Госдума подчеркнула, что обсуждение организации убийства главы государства является серьезным преступлением и несет угрозу глобальной безопасности, что может привести к ядерной войне. В связи с этим депутаты потребовали от Конгресса США провести тщательное расследование и в случае подтверждения факта наказать виновных.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина, председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления. Также Володин назвал администрацию Байдена «бандитами и убийцами».

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    30 января 2025, 12:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса Старовойтом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с министром транспорта Романом Старовойтом, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Встреча будет открытой для прессы, транспорт – крайне важная и системообразующая отрасль, заявил Песков, передает ТАСС.

    Также у главы государства на четверг запланированы несколько закрытых встреч и внутренних совещаний. Крупных публичных мероприятий в четверг у президента нет.

    Ранее Путин поручил принять меры по введению скидок на авиабилеты для детей до 12 лет, которые должны составлять не менее 50% от стоимости.

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    30 января 2025, 12:51 • Новости дня
    Песков подтвердил подготовку Путиным послания Федеральному собранию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин готовится к посланию Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков в четверг.

    «Мы сроки послания объявим своевременно. Подготовка послания – это процесс, растянутый по времени, она идет своим ходом», – цитирует Пескова ТАСС.

    В прошлом году президент огласил обращение к Федеральному собранию 29 февраля, оно стало 19-м выступлением главы государства в таком формате для Путина.

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    «Для нашего спасения была организована целая спецоперация»

    «Когда я во время реабилитации приехал в полк выздоравливающих, мне не поверили, что у меня протез». Ветеран спецоперации Александр Малов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как ради его спасения командир пошел против военной логики, как боевой опыт помог с получением новой должности и почему ветеранам полезны компьютерные игры. Подробности

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    «Агенты Сороса» схлестнулись в Европе с друзьями Трампа

    Острое политическое столкновение происходит в Европе. Венгрия предоставила политическое убежище одному из польских политиков и ради этого пошла даже на нарушение общеевропейских правил субординации. Польское руководство клеймит в ответ Будапешт за то, что там играют «на стороне России». На самом деле, поясняют политологи, конфликт выходит далеко за рамки ссоры двух региональных держав. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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