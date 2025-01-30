  • Новость часаМинобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич* не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

    10 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    9 комментариев
    30 января 2025, 12:47 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса Старовойтом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с министром транспорта Романом Старовойтом, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Встреча будет открытой для прессы, транспорт – крайне важная и системообразующая отрасль, заявил Песков, передает ТАСС.

    Также у главы государства на четверг запланированы несколько закрытых встреч и внутренних совещаний. Крупных публичных мероприятий в четверг у президента нет.

    Ранее Путин поручил принять меры по введению скидок на авиабилеты для детей до 12 лет, которые должны составлять не менее 50% от стоимости.

    27 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин почтил память погибшего при блокаде Ленинграда брата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его родной брат Виктор, погибший в годы блокады Ленинграда.

    Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, передает ТАСС. Он возложил венок к монументу «Мать-Родина» в память о жертвах блокады Ленинграда.

    По пути к монументу, двигаясь по 300-метровой аллее от Вечного огня, Путин традиционно возложил цветы к одной из братских могил, где похоронен его брат Виктор. Брат президента умер в малолетнем возрасте зимой 1942 года, во время блокады города.

    Ранее сообщалось, что Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.

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    28 января 2025, 05:39 • Новости дня
    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина

    Американский журналист Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина

    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина, не предоставив при этом доказательств или подробностей.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». Карлсон сделал это заявление в интервью с журналистом Мэттом Таибби.

    «Бывший госсекретарь США Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина», – приводит агентство слова Карлсона.

    По словам журналиста, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном». Журналист не уточнил, когда и где могли происходить эти предполагаемые приготовления к покушению.

    Напомним, в июле 2024 года, сразу после покушения на Дональда Трампа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность президента России Владимира Путина усилена, для ее обеспечения делается все необходимое.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    27 января 2025, 15:18 • Новости дня
    Путин возложил цветы на Невском пятачке в годовщину снятия блокады Ленинграда

    Путин почтил память защитников Ленинграда у монумента «Рубежный камень»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Этот плацдарм, расположенный на левом берегу Невы, стал символом стойкости и мужества советских солдат и играл ключевую роль в операции «Искра» в январе 1943 года. Видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Во время церемонии Путин возложил букет красных роз, перевязанный траурной лентой, к основанию памятника. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни «Тишина». Президент постоял молча, отдавая дань памяти тысячам погибших, защищавших этот плацдарм.

    Невский пятачок, где происходило это событие, стал известен как одна из самых трагических страниц в истории Ленинградской битвы. В сентябре 1941 года 115-я стрелковая дивизия переправилась через Неву и выбила немцев с передовых позиций. Бои за эту территорию продолжались до 1943 года, за это время защитники ежедневно отражали десятки атак противника.

    Потери на Невском пятачке были значительными, точное количество до сих пор не установлено, но по оценкам превышает 100 тыс. человек. Среди защитников был и отец президента Владимира Путина, который был тяжело ранен, но спасен боевым товарищем, переправившим его на правый берег Невы, где находился госпиталь.

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    28 января 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин объяснил отвод войск из-под Киева весной 2022 года

    Путин: Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года во избежание кровопролития

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что весной 2022 года Россия начала отвод войск из-под Киева в рамках переговоров с Украиной во избежание кровопролития, несмотря на риск обмана со стороны Киева.

    Путин рассказал, что Украина весной 2022 года была готова подписать мирные соглашения, но некоторые европейские лидеры в разговорах с ним говорили, что Киев не может подписать соглашение «с пистолетом у виска». Для этого они просили отвести войска от Киева.

    «Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен – так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, передает ТАСС.

    «Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это (отвод войск от Киева – прим. ВЗГЛЯД) согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы

    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским

    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией. При этом сам Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, отметил президент.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ [о запрете ведения переговоров с РФ], он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.

    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что переговоры с украинской стороны может вести кто угодно, если «если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», но подписывать документы по их итогам должны люди, уполномоченные украинским государством, чья легитимность подтверждена юридически.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Он вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

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    28 января 2025, 18:12 • Новости дня
    Путину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»

    Путин приехал на завод «АвтоВАЗа» в Тольятти

    Путину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти, где ему показали предсерийный автомобиль «Лада Искра».

    Путин в ходе поездки в Самарскую область осмотрел новую модель автозавода «Лада Искра», которая готовится к серийному выпуску. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

    Кроме того, главе государства покажут перспективные модели автомобилей, которые планируются к выпуску. В график включено краткое общение с работниками предприятия.

    В рамках рабочей поездки Путин должен посетить научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин во вторник намерен обсудить вопросы развития российского автомобилестроения.

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    28 января 2025, 18:56 • Новости дня
    Путину в Тольятти презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива»
    Путину в Тольятти презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин лично оценил новые модели автомобилей «Б+ кросс» и «е-Нива» во время визита на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти.

    В ходе визита на предприятие глава государства ознакомился с двумя новыми моделями тольяттинского завода: городским кроссовером «Б+ кросс» и полноприводным электромобилем «е-Нива», сообщает Telegram-канал Кремля.

    До этого Путин ознакомился с предсерийным автомобилем «Лада Искра».

    Напомним, Путин во вторник отправился с рабочей поездкой в Самарскую область, она началась с посещения завода «АвтоВАЗ».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин во вторник намерен обсудить вопросы развития российского автомобилестроения.

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    28 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист Дудаков: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Команда Дональда Трампа вряд ли представит факты, которые доказывали бы попытку администрации Джо Байдена устранить президента России. Обвинения в адрес демократов, скорее, являются элементом политического противостояния внутри США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, о попытке бывшей администрации США убить Владимира Путина сообщил Такер Карлсон.

    «Заявление Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить Владимира Путина – это элемент внутриполитической борьбы в США, где одна сторона поливает грязью другую и получает взаимные обвинения», – считает американист Малек Дудаков. Он напомнил, что журналист – неофициальный близкий союзник Дональда Трампа. Поэтому обвинение в адрес демократов укладывается в общую риторику нынешнего главы Белого дома.

    «Ее суть заключается в том, что Байден подвел мир к черте третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией. Трамп же пытается оттащить мир от этого обрыва», – уточнил собеседник. Однако, как заметил политолог, нынешней администрации пока не удалось выполнить обещание и быстро разрешить кризисы. На этом фоне республиканцы начинают оправдываться.

    «Отсюда и обвинения в адрес администрации Байдена в мировой нестабильности, подготовке чудовищных провокаций, таких как попытка убийства президента России. Причем, я думаю, реальных фактов и доказательств последнего мы не увидим. Но, вероятно, команда Трампа продолжит настаивать: выбраться из этой ямы будет сложно, и для разрешения всех проблем потребуется более длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    29 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла решение обратиться в Конгресс США и ООН с требованием расследовать слова журналиста Такера Карлсона о возможной подготовке администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина.

    В пресс-службе Госдумы пояснили, что обращение должно подчеркнуть необходимость тщательной проверки информации, озвученной Карлсоном, передает ТАСС.

    «ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», – заявили в пресс-службе.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление.

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    28 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, что могло бы предотвратить начало боевых действий.

    «Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится», – сказал российский лидер, его слова приводит ТАСС.

    По его словам, тогда бы не было «никаких боевых действий, никакой войны», однако Киев решил: «Нет, будем воевать». «Но тем не менее на переговоры сразу же согласились – это было еще в конце февраля 2022 года», – отметил Путин.

    «Где-то в конце марта мы получили бумагу из Киева, кстати говоря, как раз с подписью главы переговорной группы в Украине. И именно эти украинские предложения – я хочу это подчеркнуть, это очень важно – легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля», – сказал Путин.

    При этом президент отметил, что вывод войск из-под Киева Россия начала в конце марта - часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. «Четвертого апреля был закончен вывод, а бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля. Тогда, когда войск российских у Киева уже не было», – пояснил Путин.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    28 января 2025, 11:38 • Новости дня
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о планах покушения на Путина в администрации Байдена
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о планах покушения на Путина в администрации Байдена
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Существует немало исторических примеров того, как американский политический класс при необходимости готов расправиться с оппонентом. Этот опыт, а также заявления Вашингтона последних лет свидетельствуют о том, что обвинения Такера Карлсона могут быть небезосновательными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Климов. Ранее американский журналист Карлсон заявил о попытках администрации экс-президента США Байдена убить Владимира Путина.

    «Если заявление Такера Карлсона о попытках администрации Джо Байдена устранить президента России подтвердится фактами, меня это сильно не удивит», – сказал сенатор Андрей Климов. Как отметил собеседник, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – считает парламентарий.

    Кроме того, существует немало исторических примеров того, как «американский политический класс при необходимости готов расправиться с любым», добавил Климов. «Вспомним президента Джона Кеннеди. Политик хотел проводить более умеренный курс, выступал за сближение Вашингтона с Москвой. В результате его убили», – напомнил спикер.

    Что касается внешнеполитических операций, то спецслужбы США организовывали более сотни покушений на Фиделя Кастро. «Смерть президента Чили Сальвадора Альенде стала результатом спланированного ЦРУ заговора в отношении законных властей страны, – считает сенатор. – Таким образом, и исторический опыт, и заявления администрации Байдена последних лет свидетельствуют о том, что гипотеза Карлсона может иметь основания».

    «По мере того как новыми руководителями Белого дома будут открываться документы и сведения о политике предшественников, появится немало пищи для серьезного анализа, а может быть, и для соответствующих обвинительных заключений. К слову, Байден предусмотрительно фактически выписал индульгенцию своим ближайшим родственникам. Дыма без огня в данном случае точно не бывает», – заключил Климов.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    27 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Он (разговор – прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС. «Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», – добавил Рябков.

    «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – отметил замглавы МИД.

    Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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    28 января 2025, 21:52 • Новости дня
    Путин поручил оперативно «открыть небо» для гражданских беспилотников
    Путин поручил оперативно «открыть небо» для гражданских беспилотников
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускоренного «открытия неба» для гражданских беспилотников.

    «Прежде всего необходимо скорее, как говорят специалисты, «открыть небо» для гражданских беспилотников», – подчеркнул российский лидер на совещании по развитию беспилотных технологий, передает ТАСС.

    «Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов, – сказал глава государства. – Прошу правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет».

    На этом же совещании глава государства обозначил, что к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. «В этой, безусловно, перспективной сфере нам нужно быть не просто самодостаточными и обеспечивать отечественную промышленность и экономику в целом различными типами беспилотников, их компонентами и комплектующими, произведенными в нашей стране», – указал Путин.

    Сейчас в стране 15 центров производства беспилотников. За десять лет их число планируется увеличить до 48. В рамках нацпроекта по развитию беспилотных систем более 400 отечественных компаний стали резидентами научно-производственных центров, где создаются мощности для исследований и производства БПЛА.

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    28 января 2025, 21:17 • Новости дня
    Путин заявил о «почти нулевом» суверенитете Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится через месяц-два, если Киев лишится вооружений и финансовой поддержки Запада. Он сказал, что в этом смысле у Украины «почти нулевой» суверенитет.

    Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быстро закончиться при определенных условиях, передает ТАСС.

    «Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», – сказал он.

    «В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», – добавил президент.

    Ранее Путин указывал, что в данный момент переговоры с Украиной будут нелегитимными, поскольку в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины из-за окончания конституционных сроков его пребывания у власти.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после 20 мая 2024 года Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, хотя сам он это не признает. При этом украинские власти сейчас умалчивают о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться.

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    28 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена

    Дробницкий: В администрации Байдена каждая группировка делала то, что хотела

    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена продемонстрировала полный распад госуправления. В такой ситуации в Белом доме могли на самом деле вынашивать идею убийства президента России. Впрочем, Такер Карлсон, выступивший с обвинением в адрес демократов, мог таким образом предостеречь американцев от возможного возвращения либеральных элит из окружения Байдена, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «США организовывали покушения на многих своих оппонентов», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Однако, как уточнил собеседник, в случае с Россией речь идет о великой ядерной державе, и убийство российского лидера стало бы casus belli.

    «Грозило ли посягательство на жизнь, скажем, Фиделя Кастро Вашингтону войной с Кубой? Белым домом проводилась негласная черта между манипулированием политической ситуацией внутри стран, которые не могут бросить вызов Штатам, и ведением такой же политики в отношении серьезных акторов», – пояснил собеседник.

    «Планы по убийству президента России – это очевидная игра на ядерную войну. США этого всегда остерегались», – считает эксперт. Впрочем, по его словам, бывшая администрация Байдена продемонстрировала полный распад госуправления, когда «каждая группировка делала то, что она хотела». На этом фоне Дробницкий допускает, что идея покушения могла так или иначе появиться у американских чиновников.

    «В любой другой администрации до Байдена такое сложно представить. Но при 46-м президенте правила внутренней игры, которые существовали десятилетиями, могли расшататься», – отметил спикер. Политолог также напомнил слова Карлсона о том, что для бывшего руководства Белого дома «хаос стал защитным экраном».

    В этой связи собеседник обратил внимание на фигуру Энтони Блинкена. «Он – главный «ястреб» в администрации Байдена. Сам экс-госсекретарь и его окружение стремились к максимальному обострению украинского кризиса с ползучим вхождением Соединенных Штатов в конфликт. На замечания, что эскалация может привести к серьезным последствиям, тот отвечал, что опасностей не видит», – напомнил Дробницкий.

    В то же время заявление американского журналиста могло быть сделано «для красного словца». «Карлсон не привел каких-либо доказательств и подробностей. Возможно, он исходил из соображений «лучше поддать больше жару» и обвинить разжигателей войны, нежели основывался на фактическом материале», – считает эксперт.

    По мнению собеседника, Карлсон также хотел предостеречь американцев, что «возможное возвращение этих либеральных интернационалистов из администрации Байдена во власть, по сути, будет означать катастрофу и может привести к третьей мировой войне». «В этом смысле журналист выступает за максимально жесткие репрессии против либеральных элит и всей либеральной бюрократии США. Стоит ожидать, что он будет продолжать в это «играть», – прогнозирует аналитик.

    «Однако если информация о попытке покушения на президента России подтвердится, то это бросит серьезную тень на все дальнейшее взаимодействие с Вашингтоном. Да, к власти пришла новая администрация, и риторика Трампа в отношении предшественника достаточно горячая. Но сменяемость власти в Америке становится очень опасной вещью, потому что если вернутся демократы, то все «табуном» побегут в обратную сторону. Это делает США крайне опасной державой», – заключил Дробницкий.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел. «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне, например, на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    Комментируя это заявление американского журналиста, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы делают все необходимое для безопасности главы государства.

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