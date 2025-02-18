  • Новость часаПутин поручил потерявшим имущество жителям Курской области выплачивать 65 тыс. рублей в месяц
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    Союзники Запада в Африке ведут регион к катастрофе
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    Зеленский впервые сравнил Украину с Афганистаном
    Геростраты XXI века. Русофобия стала залогом экономического самоубийства
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК
    МИД: Россия и США наладят диалог о возобновлении сотрудничества в экономике
    Рубио: Западу придется отменить санкции против России при урегулировании на Украине
    Россия и США договорились о контактах переговорщиков по Украине
    Россия и США договорились вернуть прежнюю численность посольств
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    28 комментариев
    18 февраля 2025, 19:36 • Новости дня

    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступавшая по атакованному Киевом трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нефть принадлежит иностранным компаниям, которые сейчас участвуют в оценке ущерба и возможности восстановления объекта, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, нефть, перекачивавшаяся по этому трубопроводу, принадлежит иностранным акционерам, поскольку КТК является международной организацией, передает ТАСС.

    «Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», – заявил президент России на совещании с правительством.

    Он также отметил, что представители иностранных компаний активно участвуют в оценке ущерба, нанесенного атакой, а также оценивают сроки и возможности полного восстановления объекта.

    Кроме того, Путин заявил, что несмотря на санкции, акционерам стоит организовать поставку необходимого оборудования, поскольку это в их собственных интересах. Глава государства подчеркнул, что акционеры сами заинтересованы в восстановлении работы объекта и смогут помочь себе, если обеспечат ремонт трубопровода.

    Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) снизилась на 30-40%.

    18 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.

    По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.

    Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.

    Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.

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    18 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским, однако легитимность лидера украинского режима ставится под вопрос, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин упоминал о своей готовности вести переговоры при необходимости, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что «Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским».

    Несмотря на готовность к переговорам, Кремль обеспокоен законностью и возможностью фиксировать договоренности с Украиной.

    Песков отметил, что правомочность Зеленского как руководителя Украины может быть оспорена. «Юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению», – добавил он.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    18 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о плане из трех пунктов по Украине, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что не видел каких-либо сообщений о таком плане. Для прояснения ситуации он обратился к секретарю Марко Рубио и помощнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу. На его запрос американские представители ответили, что информация о плане является фейковой.

    Ранее репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич заявила, что Россия и США якобы выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

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    18 февраля 2025, 14:20 • Новости дня
    Захарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
    Захарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила политические элиты ЕС в русофобии и поддержке военного решения конфликта на Украине, заявив, что их поведение идет вразрез с интересами континента.

    На брифинге Захарова обвинила политические элиты Европейского союза в том, что они сорвались с цепи и отбросили нормы приличия в вопросе урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что в последние дни русофобски настроенные европейские политэлиты открыто выражают свое неприятие к возможным дипломатическим решениям кризиса. Захарова отметила, что поведение Брюсселя, делающего ставку на военное решение, противоречит истинным интересам Европы.

    Захарова также заявила, что пособники киевского режима среди европейских элит понесут ответственность за свою поддержку неонацистского режима на Украине. Она предостерегла, что их действия могут иметь серьезные последствия для самих европейских политиков в будущем. «Рано или поздно всем пособникам придется ответить за содеянное», – отметила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

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    18 февраля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин поручил потерявшим имущество жителям Курской области выплачивать 65 тыс. рублей в месяц
    Путин поручил потерявшим имущество жителям Курской области выплачивать 65 тыс. рублей в месяц
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Об этом лидер страны объявил на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что необходимо изыскать средства из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта.

    «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин.

    Стоит отметить, что изначально в ходе совещания глава Минфина Антон Силуанов предложил для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда – сегодня этот минимальный размер составляет 22 тыс. 440 рублей. Однако Владимир Путин задал врио губернатора области Александру Хинштейну вопрос, каков сейчас размер средней заработной платы в Курской области. Хинштейн ответил, что 64 тыс. рублей.

    «И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей», – заявил врио главы региона. Тогда Путин внес предложение повысить выплату до 65 тыс. рублей в месяц.

    Силуанов уточнил, что сейчас многие потерявшие имущество жители области получают пенсии, соцвыплаты, зарплаты и иной доход. Он спросил у президента, должны ли учитываться эти деньги при назначении выплаты в 65 тыс. рублей. 

    «Нет, мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек уже что-то зарабатывает или получает», – ответил Путин.

    «Давайте всем 112 620 жителям Курской области будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь», – сказал президент.

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    18 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    В Краснодарском крае после атаки БПЛА повреждено 51 здание

    Tекст: Александра Юдина

    В Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников пострадал 51 дом, владельцам окажут помощь в восстановлении имущества.

    На Кубани число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51, передает ТАСС.

    Пострадали здания в Славянском и Северском районах Краснодарского края. Комиссии муниципалитетов провели осмотр поврежденных объектов и зафиксировали ущерб.

    В Славянском районе было осмотрено четыре из пяти разрушенных домов, а в поселке Ильском обследованы все 46 жилых домов и два нежилых объекта. В этих домах живут 122 человека.

    Специалисты получили от собственников нужные для помощи документы, и сейчас идет работа по определению объемов необходимой помощи.

    Власти региона пообещали оказать всю необходимую поддержку пострадавшим владельцам для восстановления их домов и имущества.

    Напомним, нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина.

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    18 февраля 2025, 15:28 • Новости дня
    Замглавы МИД предупредил о необходимости прислушиваться к заявлениям России по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может принять самостоятельные меры по обеспечению безопасности, если ее интересы не будут учтены, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

    Грушко заявил журналистам, что Россия может предпринять самостоятельные шаги для обеспечения своей безопасности, если ее интересы не будут учтены другими государствами, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность учета мнения России, отметив: «Если Россия говорит, что не надо что-то делать, потому что это ущемляет ее интересы безопасности, то государства должны к этому прислушаться».

    Дипломат также напомнил о решении саммита НАТО в 2008 году в Бухаресте, где было объявлено о планах присоединения Украины и Грузии к альянсу. Грушко охарактеризовал это как «мину замедленного действия» под основами европейской безопасности.

    Замглавы МИД предупредил, что если интересы России будут проигнорированы, страна предпримет самостоятельные меры. «Если эта позиция РФ не будет принята во внимание, то мы прибегнем к самостоятельным действиям по обеспечению нашей безопасности. Но тогда будет поздно задавать нам вопросы почему мы поступили таким образом или иным», – заключил он.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об агрессивных в отношении России заявлениях европейских лидеров на Мюнхенской конференции.

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    18 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Лавров заявил о недопустимости присутствия войск НАТО на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости появления на Украине войск из стран Североатлантического альянса.

    Об этом министр заявил на пресс-конференции после переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что присутствие воинских подразделений под флагами НАТО, Евросоюза или национальными флагами стран НАТО недопустимо для России. «Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо», – подчеркнул он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал неуместными дебаты о развертывании войск Запада на Украине.

    МИД Франции заявил об отсутствии планов размещения европейских войск на Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории, а польский премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что Польша не будет отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии.

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    17 февраля 2025, 20:12 • Новости дня
    Эксперт: Камчатка стала одной из главных туристических точек России

    Политолог Линдигрин: На Камчатке запускаются преображающие край проекты

    Эксперт: Камчатка стала одной из главных туристических точек России
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Камчатке удалось достигнуть успехов в области туризма благодаря развитию инфраструктуры. Также регион наращивает производство и повышает уровень подготовки кадров для горнорудной промышленности, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

    «При прямой поддержке президента Владимира Путина на Камчатке запускаются проекты, которые работают на преображение края. Программы способствуют всестороннему развитие региона: от подготовки кадров до туризма. Дальний Восток имеет стратегическое значение, он всегда находится под пристальным контролем главы государства», – пояснила Наталья Линдигрин, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Камчатка стала одной из основных туристических точек притяжения России. А развитие инфраструктуры, в том числе, строительство трассы между Петропавловском и Усть-Камчатском позитивно скажется на увеличении потока туристов. Поэтому так важно поддержать эту инициативу», – заметила собеседница.

    «В целом за время работы на посту главы Камчатки Владимир Солодов достиг значительных успехов, которые могут увидеть и жители, и гости края. Новый терминал международного аэропорта «Елизово» откроется 1 апреля и сможет принимать 1,5 млн пассажиров в год», – напомнила аналитик.

    «Кроме того, были построены 12 рыбоперерабатывающих заводов и восемь судов, на воду спущен траулер «Виктор Гаврилов» – самое крупное рыболовецкое судно России. В рамках проекта «Профессионалитет» создан лучший на Дальнем Востоке кластер по подготовке кадров для горнорудной промышленности. И набранный темп развития нельзя снижать», – резюмировала она.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. «Первое, главное, относительно того, что касается людей, – это рост ожидаемой продолжительности жизни. За пять лет мы прибавили три года и вышли на уровень 71,5», – доложил глава региона.

    Кроме того, губернатор привел цифры, свидетельствующие об экономическом развитии края. «У нас валовой региональный продукт за пять лет вырос в полтора раза. За последний год – 104,4%, находимся в положительной зоне», – продолжил Солодов. «Отдельно хотел горнорудную промышленность здесь выделить. Крупный объект Быстринская горная компания реализует, 50 млрд рублей вложит», – сообщил он.

    Также Солодов акцентировал внимание на помощи участникам СВО и их семьям. «Целая комплексная программа региональной поддержки действует, в том числе выдаем земельные участки. Уже 107 земельных участков сейчас выдано, еще 13 оформляется», – пояснил Солодов, передав Путину привет от бойцов 40-й бригады морской пехоты.

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    17 февраля 2025, 21:27 • Новости дня
    Шойгу пообещал поддержку Сербии в сохранении стабильности

    Шойгу пообещал Сербии помочь в обеспечении стабильности и противодействии вмешательству извне

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу в ходе встречи с заместителем председателя правительства Сербии Александаром Вулиным заверил Сербию в поддержке обеспечения стабильности, сообщили в аппарате Совбеза России.

    На встрече Шойгу и Вулина обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также текущая ситуация в Сербии. Было подтверждено категорическое неприятие вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств. Российская сторона выразила готовность оказывать помощь братскому народу Сербии в поддержании стабильности, передает ТАСС.

    Кроме того, Шойгу и Вулин договорились активизировать межведомственный диалог по противодействию «цветным революциям». Также Шойгу и Вулин условились укреплять «традиционно дружественные связи и развивать сотрудничество в интересах своих народов».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва высоко ценит суверенную внешнюю политику Сербии, которая отказалась присоединиться к санкциям против России и понимает причины специальной военной операции.

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    18 февраля 2025, 19:28 • Новости дня
    Новак: Атака украинских дронов снизила прокачку нефти по системе КТК на 40%
    Новак: Атака украинских дронов снизила прокачку нефти по системе КТК на 40%
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Александр Новак сообщил, что после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) снизилась на 30-40%.

    Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством отметил, что в результате нападения было повреждено энергетическое оборудование, газотурбинная установка и подстанция, передает ТАСС. По его словам, для восстановления потребуется несколько месяцев.

    Он уточнил, что в результате аварийного включения резервной схемы прокачки минуя НПС «Кропоткинская» объемы снизились на 30-40%.

    Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу. Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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    18 февраля 2025, 09:00 • Новости дня
    В Госдуме предложили сделать обучение по рабочим специальностям бесплатным

    Tекст: Александра Юдина

    В Госдуме предложили сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным и гарантировать трудоустройство выпускников, а также укрепить роль учителя и улучшить условия его работы.

    Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что депутаты обсудили стратегию развития образования, которую разрабатывает российское правительство. По итогам первого этапа рассмотрения депутаты подготовили ряд предложений для правительства.

    Одним из ключевых предложений стало предоставление бесплатного обучения по всем рабочим специальностям в России. В дополнение к этому предлагается обеспечить выпускникам гарантии трудоустройства по полученной специальности и рабочей профессии.

    Среди других предложений депутатов: разработка мер для сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки, закрепление ключевой роли учителя, определение цифровых форматов обучения как вспомогательных, создание благоприятных условий работы для педагогов и повышение престижа их профессии.

    Также рассматриваются вопросы оплаты труда, защиты педагогов от воздействия и передачи школ на региональный уровень.

    Госдума также предложила новую систему подготовки кадров с учетом спроса рынка, акцент на обучении инженеров, медиков и педагогов, расширение практического обучения и стажировок и переподготовку педагогов в государственных организациях.

    Володин добавил, что для реализации последнего предложения готовится законопроект, который планируется рассмотреть в марте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки подготовило изменения в закон для перехода на новую модель высшего образования. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что Россия полностью перейдет на обновленную систему высшего образования не раньше 2026 года, а Минобрнауки решило расширить приложение к вузовскому диплому.

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    18 февраля 2025, 14:02 • Новости дня
    Захарова заявила о нервозной реакции Запада на российско-американские контакты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

    Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС. Захарова отметила, что переговоры на высшем уровне между Россией и США «вызывают настоящую истерику у евроатлантических русофобов».

    Она также подчеркнула, что западный мир более не претендует на роль эталона в области безопасности и демократии. По словам Захаровой, 61-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности показала, что Запад не только не является эталоном безопасности, но и не стремится к этому. Конференция, по ее мнению, свелась к склокам между двумя сторонами Атлантики.

    Захарова отметила, что мероприятие, которое должно было анализировать тенденции и формулировать идеи евроатлантической безопасности, превратилось в площадку для споров и разногласий.

    Напомним, в столице Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что оценка начавшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров преждевременна.

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    18 февраля 2025, 08:12 • Новости дня
    Нефть продолжила торговаться в плюсе

    Мировые цены на нефть продолжили восходящую динамику

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть во вторник продолжили восходящую динамику предыдущего торгового дня.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.05 растет на 0,27%, до 75,42 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,07%, до 71,47 доллара, передает РИА «Новости» .

    Отметим, что по итогам торгов понедельника нефть Brent выросла в цене на 0,64%, а WTI – на 1,31%.

    Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. Однако вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ОПЕК+ возможность такого варианта пока не обсуждал.

    Ранее ОПЕК+ представила прогноз мирового рынка нефти: по итогам текущего года она его сохранила и по-прежнему ждет увеличения спроса на 1,4 млн баррелей в сутки, до 105,2 миллиона.

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    18 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Захарова заявила о неприемлемости членства Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия считает членство Украины в НАТО неприемлемым.

    «Членство Украины в НАТО для нас неприемлемо. Это создает серьезные угрозы нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы», – сказала Захарова, передает ТАСС.

    Она также подчеркнула, что недостаточно просто отказаться от приема Киева в альянс. По мнению Захаровой, Североатлантический альянс должен дезавуировать свои обещания 2008 года, в которых Украине гарантировалось вступление в НАТО. В противном случае, как отметила дипломат, эта проблема продолжит негативно влиять на обстановку в Европе.

    Захарова напомнила о концептуальной позиции России по урегулированию украинского кризиса, которая была четко сформулирована президентом России Владимиром Путиным. Она рекомендовала ознакомиться с его выступлением, сделанным в июне 2024 года в МИД России, где зафиксированы положения о нейтралитете, внеблоковом и безъядерном статусе Украины согласно декларации 1990 года.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается, а Венгрия признала нереалистичность вступления Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс не давал обещаний киевскому режиму о членстве по итогам мирных переговоров с Москвой.

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