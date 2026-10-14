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    Украина стала еще ближе к вымиранию
    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Новак констатировал неготовность Украины к энергетическому перемирию
    Маск объяснил ограничения работы Starlink для Украины
    Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС
    Россия призвала Запад прекратить тиражировать ложь об Алешках
    Матвиенко заявила о появлении имитирующих образование частных вузов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и русским ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 21:46 • Новости дня

    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере

    Индонезия объявила о планах расширить оборонное сотрудничество с Россией

    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Индонезия намерена укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности, заявил министр обороны республики Шафри Шамсуддин после встречи с заместителем директора ФСВТС Михаилом Петуховым.

    «Эта встреча – важная возможность укрепить индонезийско-российскую дружбу и стратегическое партнерство, насчитывающие десятилетия», – написал Шамсуддин в своих социальных сетях, его слова приводит РИА «Новости».

    Встреча прошла в среду в министерстве обороны Индонезии в Джакарте. Стороны обсудили различные аспекты военного взаимодействия, сделав акцент на оборонной промышленности.

    Шамсуддин подчеркнул, что такой шаг отвечает политике президента Индонезии Прабово Субианто по усилению обороноспособности страны через международное партнерство. По его словам, сотрудничество должно быть взаимовыгодным и основываться на уважении независимой внешней политики, суверенитета, а также способствовать миру и стабильности. Министр выразил надежду, что состоявшаяся встреча станет надежной базой для дальнейшего развития двусторонних военных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Субианто заявил, что Индонезия никогда не забудет помощь Советского Союза.

    Весной президент России Владимир Путин подарил индонезийскому лидеру самовар.

    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    13 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море

    Захарова указала на отсутствие механизмов реализации морского перемирия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложения о морском перемирии не содержат четких механизмов, которые гарантировали бы прекращение поставок оружия на Украину по морю и беспрепятственный российский экспорт через Черное море, заявила Мария Захарова. В МИД подчеркнули, что без таких механизмов меморандумы и декларации вряд ли изменят ситуацию.

    Все предложения о морском перемирии лишены понятных гарантий того, что оружие не будет поставляться на Украину по морю, а Москва сможет без препятствий осуществлять свой экспорт, говорится в комментарии МИД России.

    «Примечательно, что во всех упомянутых предложениях отсутствует понимание о механизмах, которые бы гарантировали, что на Украину не будет поставляться оружие морским путем, а Россия сможет осуществлять свой экспорт, в том числе сельхозпродукции и нефти, по Черному морю беспрепятственно», – обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она добавила, что заключение меморандумов и деклараций без создания четких механизмов их реализации вряд ли способно выправить ситуацию. Сложности в сфере продовольственной безопасности являются следствием действий Киева, а также создаваемых Евросоюзом логистических барьеров и санкций в отношении российского сельскохозяйственного сектора, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военкор Евгений Поддубный сообщил, что Россия парализовала черноморское судоходство Украины.

    А в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море. Ранее российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    13 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot

    Lockheed Martin разработала ракету PAC-3 Edge для комплекса Patriot

    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot
    @ news.lockheedmartin.com

    Tекст: Игорь Иножарский

    Компания Lockheed Martin представила новую ракету-перехватчик PAC-3 Edge, которая должна стать самой совершенной в семействе ракет для зенитного комплекса Patriot и превзойти по дальности, высоте поражения и маневренности нынешнюю PAC-3 MSE.

    Lockheed Martin показала PAC-3 Edge на выставке Ассоциации армии США. Ракета разрабатывается в рамках конкурса сухопутных войск на перехватчик следующего поколения и должна лучше справляться с баллистическими и гиперзвуковыми угрозами, чем нынешняя PAC-3 MSE, пишет The War Zone.

    В основе PAC-3 Edge лежит технология PAC-3 MSE, но ракета получила новую головку самонаведения, модернизированную систему управления и более совершенный твердотопливный двигатель, разработанный совместно с Northrop Grumman. Внешне ракета заметно отличается от MSE: у нее нет боковых стабилизаторов и характерного сужения корпуса между передней и задней частями.

    Президент подразделения ракет и систем управления огнем Lockheed Martin Тим Кэхилл рассказал изданию, что технология головки самонаведения, созданная для PAC-3 Edge, в будущем будет применяться и в других ударных и оборонительных системах компании. «Так что это не просто единое решение для одной головки самонаведения, а целое семейство головок самонаведения, которые будут работать в разных диапазонах», – объяснил Кэхилл.

    Девятого октября Lockheed Martin объявила, что прошла в следующий этап конкурса армии США Future Interceptor. Испытания планируется начать в 2027 году, а первые поставки – в 2031 году. Ранее сухопутные войска отказались от программы Lower-Tier Future Interceptor из-за ее дороговизны, сосредоточившись на постепенном улучшении PAC-3 MSE, однако появление нового конкурса говорит о возобновлении интереса к более серьезному скачку в возможностях.

    Ракета использует трехимпульсный твердотопливный двигатель вместо двухимпульсного, что позволяет сберегать энергию для финального этапа перехвата, когда ракете требуется резко маневрировать. Количество и мощность двигателей управления по крену также увеличены по сравнению с PAC-3 MSE. Производитель пока не привел конкретных характеристик дальности, скорости и типов целей новой ракеты и не подтвердил ее возможности летными испытаниями.

    Lockheed Martin также разрабатывает более дешевую ракету PAC-3 ACE стоимостью около 2,5 млн долларов – это меньше половины цены PAC-3 MSE при сохранении двух третей ее возможностей. В январе компания заключила с Пентагоном семилетний контракт на увеличение производства PAC-3 MSE с 600 до 2 тыс. ракет в год, а в июле получила на эти цели дополнительные 53,86 млрд долларов, доведя общую сумму многолетнего контракта до 58,62 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник компания Anduril разработала дешевый аналог ракет для систем Patriot. В начале месяца президент США Дональд Трамп объявил о строительстве в США заводов для систем Patriot и THAAD. В конце сентября Германия захотела производить американские ракеты для Patriot в Европе.

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    13 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий, пишут европейские СМИ со ссылкой на источник.

    США объяснили отсутствие предупреждения об ударах по Украине ненастьем, пишет европейское издание Politico со ссылкой на слова неназванного чиновника.

    «Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что, по мнению Киева, не является достаточной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», – говорится в публикации Politico, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Украину такой информации.

    Между тем еще на прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    12 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект

    Аналитик Рожин: Военные нейросети повысят эффективность ударных дронов

    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Искусственный интеллект все глубже проникает в военную систему: от анализа спутниковых снимков и распознавания целей до поддержки принятия решений на командирском уровне. На этом фоне в России запущен сервис для обучения нейросетей. Система призвана не просто ускорить обработку информации, но и заметно повысить точность применения огневых средств, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Беспилотная революция продолжается, и новые технологические вехи неизбежны. Одним из драйверов становится искусственный интеллект. Нейросети постепенно встраиваются не только в беспилотный контур, но и в военную систему в целом», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, такие процессы идут в передовых армиях мира, поскольку за этими технологиями будущее. На этом фоне спикер напомнил, что в России есть решение о централизованном развитии ИИ – как военного, так и гражданского.

    Так, ранее президент Владимир Путин поручил централизованно собирать и обрабатывать информацию для обучения суверенной модели ИИ. «ИИ уже внедряется и используется в боевой работе. Например, наши специалисты тестируют дроны с искусственным интеллектом и отрабатывают их взаимодействие», – обратил внимание собеседник.

    Кроме того, ИИ задействуют для анализа разведданных и сопоставления спутниковых снимков. По прогнозам Рожина, со временем круг задач, которые можно доверить ИИ, будет расширяться.

    «Соответственно, потребуется выработать алгоритмы и правовой режим его применения, решить вопросы секретности и аккумуляции, систематизации боевого опыта», – рассуждает аналитик. Запуск сервиса Минобороны для разработчиков беспилотных систем – один из шагов на этом пути.

    «В перспективе отдельные наработки планируется интегрировать в единую централизованную платформу – своего рода «главный военный ИИ» под управлением Минобороны», – замечает эксперт.

    По его словам, эта система будет обеспечивать военнослужащих инструментарием для поддержки принятия решений по разным направлениям деятельности. Более того, если сейчас к сервису подключены всего 40 организаций, то в будущем их число может заметно вырасти.

    «Ценные решения нередко рождаются в небольших коллективах – в том числе в так называемых «гаражных» проектах. Многие такие команды активно работают над интеграцией своих изделий с ИИ – это особенно актуально для различных типов дронов и наземных робототехнических комплексов (НРТК)», – отметил Рожин.

    В качестве примера он привел НРТК «Курьер» и дрон «Упырь», которые прошли путь от небольших разработок до серийных изделий для Минобороны. Речь идет о формате частно-государственного партнерства. «По этой же модели целесообразно привлекать частные проекты с подтвержденными результатами для развития единой ИИ-платформы ведомства», – считает собеседник.

    Впрочем, процесс обучения нейросетей довольно трудоемкий, продолжает специалист. «Источник данных для него масштабный: с одной стороны, это общедоступные видео объективного контроля (сотни записей ежедневно), с другой – закрытый массив, который системно накапливает Минобороны. Архив ведомства станет основной базой для обучения моделей», – полагает эксперт.

    При грамотном развитии системы она поможет повысить точность распознавания целей, особенно для ударных дронов. «Системы захвата цели работают как минимум три года и умеют классифицировать объекты – человек, автомобиль, бронетехника. Однако эффективность распознавания нужно повышать: различные средства маскировки и камуфляжи способны вводить алгоритмы в заблуждение. Чем лучше нейросеть распознает контуры объекта и верифицирует его, тем эффективнее работа по таким целям», – рассуждает аналитик.

    «Таким образом, сервис для обучения нейросетей военного назначения призван повысить эффективность боевых действий. Система позволит не только увеличить точность применения огневых средств, но и ускорит анализ тактической информации без прямой привязки к человеко-часам. Также она станет инструментом поддержки принятия решений командирского уровня», – заключил Рожин.

    В понедельник Минобороны сообщило о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Площадка предоставляет доступ разработчикам беспилотных систем к видео боевого применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов, говорится в публикации ведомства в Max.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – отметил Дмитрий Щербинин, замминистра обороны, руководитель проекта.

    Также Минобороны создало единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных.

    Кроме того, результаты работы создателей беспилотных систем загружаются обратно в сервис, где проверяются на полноту и соответствие формату классификатора. Затем Минобороны использует эти данные для создания и обучения своих нейросетей.

    «Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере ИИ», – отмечает Минобороны. Информационная безопасность проекта гарантируется современными средствами криптографии и аутентификации.

    Днем ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что использование ИИ значительно повышает эффективность противодействия дронам. По его словам, борьба с вражескими БПЛА, направляющимися в сторону Москвы, начинается «на границе СВО».

    Ученый отметил: машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения дронов, добавил академик.

    В сентябре стало известно, что новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Также сообщалось, что холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал радиолокационную станцию «Сокол-08» с алгоритмами машинного обучения. Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов. Радар способен одновременно обнаруживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – ИИ. Эти меры в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    14 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили беспилотниками логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщает Минобороны.

    В результате удара в Хмельницком поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.

    Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

    В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

    А в начале месяца президент Владимир Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины.

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    12 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин сообщил о запуске специализированного хранилища видеоматериалов, которое предоставит разработчикам беспилотных систем данные для обучения нейросетей военного назначения.

    Создана платформа, которая предоставляет разработчикам беспилотников доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов, сообщает Минобороны.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – заявил руководящий проектом замминистра обороны России Дмитрий Щербинин.

    Специалисты ведомства разработали единый унифицированный классификатор распознавания данных, который позволяет машинным алгоритмам эффективно и структурировано работать с информацией. Результаты работы разработчиков загружаются обратно в сервис, где проходят проверку на полноту.

    В министерстве подчеркнули, что такой подход позволяет повысить устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта. Платформа надежно защищена сертифицированными средствами криптографии и аутентификации.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов.

    Ранее представитель командования НАТО объяснил зависимость украинской армии от искусственного интеллекта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

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    14 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

    Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

    Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

    Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

    Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.

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    12 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    В Израиле 18 школьников подорвались на неразорвавшемся снаряде

    Al Jazeera: 18 израильских школьников пострадали от детонации снаряда

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном с Ливаном районе Израиля из-за детонации неразорвавшегося снаряда пострадали 18 школьников.

    Ученики из поселения Маалот-Таршиха находились на экскурсии, когда произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Трое школьников получили тяжелые ранения, их эвакуировали в больницу на вертолетах.

    В настоящее время военные эксперты выясняют, был ли этот снаряд выпущен с территории Ливана во время боевых действий, начавшихся 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права.

    В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на ливанской территории.

    На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

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    12 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Компания Anduril разработала дешевый аналог ракет для систем Patriot

    The War Zone: В США создали дешевую альтернативу ракетам для систем Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Американская оборонная компания Anduril представила модульную противоракету Steelfin, которая позиционируется как более дешевая альтернатива снарядам для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Американская компания Anduril разработала модульную ракету Steelfin, состоящую из разгонного блока и боевой части. Изделие предназначено для борьбы как с низколетящими целями, так и с баллистическими ракетами на большой высоте, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал The War Zone.

    Различные конфигурации модулей позволят адаптировать боеприпас под конкретные задачи без необходимости проектировать новые ракеты с нуля. Производитель утверждает, что Steelfin будет совместим с существующими пусковыми установками, включая модернизированную M903A2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также системы вертикального пуска Mк41 и Typhon.

    Точная цена новинки пока не раскрывается. По словам главы профильного направления Anduril Стива Милано, базовая версия ракеты обеспечит 80% возможностей боеприпаса PAC-3 за половину его стоимости. Продвинутая модификация обойдется дороже ракет для Patriot, но дешевле снарядов комплекса THAAD.

    Ранее сообщалось, что на фоне конфликта с Ираном американские военные израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а также столкнулись с нехваткой крылатых ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с США по поставкам ракет для систем противовоздушной обороны.

    Журналисты выяснили, что Вашингтон лишает Украину главного зенитного оружия.

    В июле Зеленский пожаловался Конгрессу США на дефицит перехватчиков.

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    13 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ

    ВКС России ударили по пунктам управления и дислокации ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воздушно-космические силы России нанесли удары по пункту управления беспилотниками и местам сосредоточения живой силы украинских войск в трех регионах.

    Воздушно-космические силы России поразили места сосредоточения живой силы украинской армии. В Донецкой народной республике под удар попал пункт управления беспилотными летательными аппаратами 1-й отдельной бригады национальной гвардии Украины.

    Также атакованы пункты временной дислокации подразделений 65-й отдельной механизированной бригады в Запорожской области и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Днепропетровской области, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием.

    В понедельник дроноводы «Востока» уничтожили артиллерийские орудия ВСУ в Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении складов и пунктов управления дронами украинской армии.

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    13 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    ВС России поразили склад дронов ВСУ и сухогруз с военными грузами

    Российские военные поразили склад дронов ВСУ и сухогруз с оружием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными аппаратами по логистическому складу в Киевской области и судну с военными грузами для украинской армии.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщает Минобороны.

    В результате атаки в Киевской области поражен логистический склад Микуличи, который использовался для хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

    Кроме того, в Бугском лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаева грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские военные поразили логистический центр ВСУ и сухогруз с оружием.

    В пятницу Вооруженные силы России нанесли удары по двум судам с военным имуществом для украинской армии. Ранее российские военные превратили сухогруз украинских войск в «водовоз».

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    12 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Моряки Северного флота отработали деблокирование порта в Арктике

    Минобороны: Моряки Северного флота отработали деблокирование порта в Арктике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Моряки Северного флота провели учения в порту Дудинка Красноярского края по деблокированию морского порта от незаконных вооруженных формирований.

    В ходе учений десантно-штурмовая группа морской пехоты с применением БПЛА зачистила административное здание порта. После этого большой десантный корабль «Кондопога» высадил на побережье Енисея десант на трех вездеходах «Витязь», сообщает Минобороны.

    Военнослужащие совершили марш, освободили критически важный объект и разблокировали подъездные пути к порту. Бойцы подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами ликвидировали береговые патрули противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе корабли Северного флота прибыли на Таймыр.

    В прошлом месяце США начали готовить Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике.

    В августе Северный флот провел учения в Баренцевом море с комбинированным ракетным ударом.

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    13 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» сократил расход боеприпасов при поражении дронов

    Комплекс защиты от дронов «Цитадель» показал минимальный расход снарядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший 30-миллиметровый артиллерийский комплекс «Цитадель» благодаря автоматизированной системе управления огнем продемонстрировал сниженный расход боеприпасов при поражении беспилотников.

    Автоматический комплекс «Цитадель» показал меньший расход боеприпасов по сравнению со стандартными зенитками благодаря современной системе управления огнем, передают «Известия».

    «ЗАК «Цитадель» благодаря своей системе управления огнем и снарядам с управляемым подрывом продемонстрировал значительно меньший удельный расход боеприпасов на одну пораженную цель, чем стандартные артиллерийские зенитки. В отдельных случаях он кратно меньше», – рассказали в Ростехе.

    Комплекс способен самостоятельно идентифицировать цель в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах, брать ее на сопровождение, наводить орудия и выбирать момент подрыва. В арсенале зенитки есть программируемые боеприпасы, которые накрывают беспилотники противника облаком шрапнели.

    «Цитадель» предназначена для круглосуточной защиты стационарных объектов от дронов мультикоптерного и самолетного типа. Система интегрируется с другими средствами в рамках эшелонированной противовоздушной обороны и имеет высокую степень автоматизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ростех представил неуязвимые для огня и пуль аккумуляторы для дронов. Также госкорпорация сообщила о создании зенитных роботов для борьбы с беспилотниками. Кроме того, Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов.

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    13 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Российском университете транспорта начали строить военный учебный центр

    Глава Минтранса доложил Путину о создании военного учебного центра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о строительстве военного учебного центра в Российском университете транспорта в Москве.

    В столице на базе Российского университета транспорта возводится военный учебный центр, который займется подготовкой специалистов для транспортной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    «Также в Москве в Университете транспорта мы строим военный учебный центр… Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов», – заявил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам министра, подобные учебные заведения не создавались в стране на протяжении последних 30 лет. В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации проектов транспортного комплекса и повышение доступности пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Минтранса.

    В рамках беседы министр пообещал отменить доплаты за детей в такси.

    Также Никитин доложил Путину о стабильной работе транспортного комплекса России


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