В «Калашникове» заявили о мировом тренде на компактное оружие

Tекст: Мария Иванова

Уменьшение габаритов стрелкового оружия стало общемировой тенденцией, продиктованной условиями ведения современных боевых действий, передает ТАСС. Об этом рассказал специалист концерна «Калашников» Георгий Губич на международной выставке Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР.

«В современных реалиях прослеживается тенденция к тому, что габариты оружия уменьшаются. Если раньше в армии России и в мире рассматривали оружие только с длинным стволом 16 дюймов и больше, то сейчас маневренность выходит на первое место», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что маневренность крайне важна при боях в окопах и защитных укреплениях.

Следуя этому тренду, концерн разработал укороченные автоматы АК-15К и АК-19К. Эти модели впервые представлены в Южной Африке на объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта». Выставка проходит с 16 по 20 сентября на базе ВВС Waterkloof Centurion в Претории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал первую зарубежную презентацию укороченных автоматов на выставке в Претории.

Российские силовые структуры успешно применяют компактные версии этого оружия в странах с жарким климатом.

В начале года предприятие увеличило объемы производства востребованных на передовой малогабаритных моделей.