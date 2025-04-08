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Экс-офицер СБУ сообщил об увеличении числа наемников из Колумбии в ВСУ
Экс-офицер СБУ Прозоров сообщил о росте числа иностранных наемников в ВСУ
По словам экс-офицера СБУ Василия Прозорова, в рядах ВСУ растет число иностранных наемников из Латинской Америки, которые находят работу в мексиканских наркокартелях после украинского опыта.
Число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает увеличиваться, заявил экс-офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров, пишет ТАСС. По его словам, эту тенденцию замечают как российские военнослужащие на линии фронта, так и участники подпольных организаций. Прозоров отметил, что привлечение наемников связано с ухудшением положения украинской армии, что вынуждает искать «пушечное мясо».
Экс-офицер подчеркнул, что среди наемников преобладают жители бедных европейских стран и стран Латинской Америки, таких как Колумбия. Они прибывают на Украину в поисках заработка, поскольку им предлагают приличные деньги по местным меркам. По словам Прозорова, из Колумбии приезжают сотни, если не тысячи «солдат удачи», стремящихся улучшить свое финансовое положение.
После службы на Украине такие латиноамериканские наемники находят работу в мексиканских наркокартелях, таких как Синалоа и Лос-Зетас, отметил Прозоров. Он добавил, что картели предлагают наемникам вдвое больше денег, чем они зарабатывают на Украине. Однако, чтобы получить такую работу, наемники должны сначала приобрести опыт боевых действий на украинской территории и выжить в противостоянии с российской армией, что является сложной задачей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью, а дело о теракте возбудили за убийство польскими наемниками жителя этой области. Польские наемники, по данным газеты, составили 90% ВСУ в Разливе на юге ДНР.