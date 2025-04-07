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Дело о теракте возбуждено за убийство польскими наемниками жителя Курской области
СК России завел дело по факту убийства жителя Курской области польскими наемниками
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после убийства мирного жителя Курской области польскими наемниками, служащими в вооруженных формированиях Украины, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Курской области наемниками из Польши. Она уточнила, что дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России (террористический акт), передает ТАСС.
Петренко пояснила, что следователи получили информацию от одной из жительниц освобожденного села Плехово о том, что польские наемники, входящие в состав вооруженных формирований Украины, убили ее родственника. Женщина сообщила, что наемники обстреливали жилой сектор села, в результате чего погиб ее брат.
В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех участников вооруженных формирований, причастных к преступлению, сообщили в СК.
Ранее житель Гончаровки курского Суджанского района Николай рассказал, что наемники из Грузии и Польши в Курской области издевались над мирными жителями, насиловали и убивали женщин в селах Лебедевка и Плехово.
До этого в России признали военнослужащих 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ виновными в совершении террористических актов в Курской области.
Также в России осудили военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Дзему и Дениса Попова, каждого приговорили к 15 годам заключения за теракты в Курской области.