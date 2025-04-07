СК России завел дело по факту убийства жителя Курской области польскими наемниками

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Курской области наемниками из Польши. Она уточнила, что дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России (террористический акт), передает ТАСС.

Петренко пояснила, что следователи получили информацию от одной из жительниц освобожденного села Плехово о том, что польские наемники, входящие в состав вооруженных формирований Украины, убили ее родственника. Женщина сообщила, что наемники обстреливали жилой сектор села, в результате чего погиб ее брат.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех участников вооруженных формирований, причастных к преступлению, сообщили в СК.

Ранее житель Гончаровки курского Суджанского района Николай рассказал, что наемники из Грузии и Польши в Курской области издевались над мирными жителями, насиловали и убивали женщин в селах Лебедевка и Плехово.

До этого в России признали военнослужащих 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ виновными в совершении террористических актов в Курской области.

Также в России осудили военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Дзему и Дениса Попова, каждого приговорили к 15 годам заключения за теракты в Курской области.