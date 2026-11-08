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В Киргизии решили запустить туры для посещения концертов иностранных звезд
В Киргизии планируют создать туры под ключ для зарубежных гостей, включая граждан России, желающих посетить в 2027 году концерты знаменитых артистов в Бишкеке, сообщил международный продюсер Ислам Сатаров.
Сатаров сообщил, что в 2027 году в Бишкеке состоятся выступления Backstreet Boys, Pussycat Dolls и BTS. Во время концерта Шакиры продюсер в качестве эксперимента забронировал 100 номеров в престижных отелях Бишкека и продавал туры, включающие проживание, трансфер и билет, передает РИА «Новости».
«Запустил таргет рекламный на Дубай, Турцию, Узбекистан, Казахстан, Россию, даже Таджикистан. И был высочайший интерес, мы продали где-то за три дня все эти билеты», – заявил он.
По словам продюсера, интерес к предложению проявили около 0,5 млн человек. При этом город способен разместить максимум 10 тыс. туристов, включая 2,5 тыс. в пятизвездочных отелях и до 5 тыс. в трехзвездочных гостиницах и хостелах.
Сатаров также обратил внимание на нехватку высококлассных отелей в Бишкеке, добавив, что в ближайшие полгода они появятся в городе.
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