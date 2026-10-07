РСТ опроверг массовые отказы одиноким мужчинам в турецких отелях

РСТ назвал некорректными данные о массовых отказах турецких отелей мужчинам

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно», – заявил Абдюханов, передает РИА «Новости».

По его словам, подобный подход является внутренней политикой конкретных гостиниц, а не общим правилом для всей страны.

Абдюханов подчеркнул, что туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании. Он посоветовал мужчинам, путешествующим в одиночку или компанией, заранее уточнять правила выбранного отеля.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турагент сообщил о безвыходной ситуации отелей Турции из-за политики США.

Отельер Бирсин посоветовал туристам брать в Турцию наличные доллары и евро.