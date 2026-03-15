Отельер Бирсин посоветовал туристам брать в Турцию наличные доллары и евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бирсин рассказал, что турецкие отели практически полностью прекратили обмен валют, после распоряжения Министерства финансов страны, сообщает ТАСС. Он добавил, что теперь российским туристам стоит брать с собой наличные доллары и евро для поездок в Турцию, поскольку обменные пункты убрали со стоек ресепшен почти во всех гостиницах.

Бирсин уточнил, что ранее гости могли обменять деньги прямо в отеле, пусть и по невыгодному курсу, но теперь такой возможности нет. По его словам, это связано не с позицией отелей, а с требованиями надзорных органов, которые регулируют финансовую деятельность в гостиницах.

Он также напомнил, что из-за отключения от международной платежной системы SWIFT карты «Мир» по-прежнему не работают в Турции. «Моя личная рекомендация туристам – брать с собой наличные средства в евро или в долларах», – подчеркнул Бирсин. Он добавил, что система UnionPay пока еще доступна, но ее стабильная работа в будущем не гарантирована.

