Российские банки запустили оплату покупок в Турции по QR-коду

Tекст: Дарья Григоренко

Клиенты банка могут совершать покупки в торговых точках по всей стране, просто наведя камеру на QR-код на чеке или терминале. Все платежи осуществляются в рублях, а затем конвертируются в турецкую лиру без взимания комиссии, передает РИА «Новости».

Платежная система ВТБ поддерживает операции с лимитом от десяти рублей до 350 тыс. рублей на одну транзакцию. По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается, и QR-коды принимаются в 95% магазинов.

Кроме того, технология оплаты с помощью QR-кода уже работает в странах ближнего зарубежья, таких как Таджикистан. ВТБ планирует продолжить расширение своих расчетных решений в этом направлении.

Также сегодня МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду TR QR через приложение «Мой МТС», поддерживая оплату без комиссии. Параллельно, «Сбер» проводит тестирование аналогичного сервиса в Турции через приложение «СберБанк Онлайн» с планами запустить его в конце марта.

В январе чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что российские туристы, планирующие поездки в Турцию, сталкиваются с проблемами использования российских банковских карт из-за западных санкций, что требует предварительной подготовки в вопросах оплаты.

Ранее Ерхов сообщил, что невозможность использования платежной системы «Мир» снижает комфорт российских туристов в Турции, носить с собой большие суммы наличных неудобно.