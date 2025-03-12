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Российские банки запустили оплату покупок в Турции по QR-коду
Клиенты ВТБ теперь могут оплачивать покупки в Турции, используя QR-код через приложение «ВТБ Онлайн», что позволяет избежать комиссии и поддерживает лимит до 350 тыс. рублей на транзакцию.
Клиенты банка могут совершать покупки в торговых точках по всей стране, просто наведя камеру на QR-код на чеке или терминале. Все платежи осуществляются в рублях, а затем конвертируются в турецкую лиру без взимания комиссии, передает РИА «Новости».
Платежная система ВТБ поддерживает операции с лимитом от десяти рублей до 350 тыс. рублей на одну транзакцию. По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается, и QR-коды принимаются в 95% магазинов.
Кроме того, технология оплаты с помощью QR-кода уже работает в странах ближнего зарубежья, таких как Таджикистан. ВТБ планирует продолжить расширение своих расчетных решений в этом направлении.
Также сегодня МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду TR QR через приложение «Мой МТС», поддерживая оплату без комиссии. Параллельно, «Сбер» проводит тестирование аналогичного сервиса в Турции через приложение «СберБанк Онлайн» с планами запустить его в конце марта.
В январе чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что российские туристы, планирующие поездки в Турцию, сталкиваются с проблемами использования российских банковских карт из-за западных санкций, что требует предварительной подготовки в вопросах оплаты.
Ранее Ерхов сообщил, что невозможность использования платежной системы «Мир» снижает комфорт российских туристов в Турции, носить с собой большие суммы наличных неудобно.