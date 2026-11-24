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Китай утвердил первую годовую миссию тайконавта на орбитальной станции
Управление пилотируемых полетов КНР продлило миссию тайконавта Чжу до года
Тайконавт Чжу Янчжу проведет на орбитальной станции КНР год, став первым китайским космонавтом, работающим в космосе столь длительный срок, сообщил представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Цзинбо.
«Мы приняли решение, что тайконавт Чжу Янчжу выполнит экспериментальную миссию по пребыванию на орбите в течение года», – сообщил Чжан Цзинбо, передает ТАСС.
По его словам, этот эксперимент поставит новые задачи перед системой жизнеобеспечения на орбите и предоставит ценные данные о влиянии длительного космического полета на здоровье человека.
Чжу Янчжу, командир экипажа миссии «Шэньчжоу-23», находится на китайской станции «Тяньгун» с 24 мая. Ранее китайские космонавты работали на орбите не более полугода.
В среду утром Китай планирует запустить пилотируемый корабль «Шэньчжоу-24», который доставит на станцию двоих тайконавтов и представителя Пакистана, который станет первым иностранцем на «Тяньгуне».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Китай одобрил полет первого в истории станции «Тяньгун» иностранного космонавта из Пакистана.
Также Пекин осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа.
В состав экипажа корабля «Шэньчжоу-23» впервые включили женщину из Гонконга.