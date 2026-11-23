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Водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Курске
МВД: В Курске водитель автомобиля Haval сбил двоих детей на пешеходном переходе
В Курске мужчина за рулем кроссовера Haval совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в управлении МВД по Курской области.
Авария произошла примерно в 18.25 на регулируемом перекрестке улиц Ольшанского и Заводской. Автомобиль Haval под управлением мужчины 1986 года рождения сбил пешеходов 2013 и 2020 годов рождения, сообщает УМВД по Курской области в Max.
Пострадавшие дети переходили проезжую часть по правилам. В результате наезда они получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Нальчике водитель автомобиля Changan сбил на пешеходном переходе двух женщин.
В прошлом месяце в Южно-Сахалинске пожилой автомобилист совершил наезд на двух детей.
В октябре в Тюменской области мотоциклист наехал на переходивших дорогу по зебре несовершеннолетних.