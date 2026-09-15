Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии «А почему сразу нельзя было сделать по уму?».0 комментариев
Минпросвещения предупредило о перегрузке школьников из-за дополнительных занятий
Чтобы уберечь школьников от переутомления в начале учебного года, дополнительные занятия следует вводить постепенно, дав ребенку время привыкнуть к базовому расписанию, отметила замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования МГППУ Ольга Юрчук.
Кружки и дополнительные занятия в начале учебного года способны вызвать у школьников быструю перегрузку, поэтому сначала следует наладить базовый учебный ритм, передает РИА «Новости».
По словам эксперта Минпросвещения Ольги Юрчук, новые нагрузки необходимо добавлять постепенно.
«В первые недели организм и внимание еще перестраиваются. Если одновременно добавить кружки и дополнительные занятия, ощущение перегрузки может появиться очень быстро. Сначала полезно наладить базовый учебный ритм, а новые нагрузки добавлять постепенно», – пояснила она.
Специалист подчеркнула, что свободное время не нужно обязательно заполнять полезной активностью. Небольшие перерывы, когда ребенок самостоятельно выбирает занятие, способствуют восстановлению внимания и чувства контроля над днем.
Юрчук также рекомендовала родителям поддерживать детей и не возлагать на них тяжкий груз ожиданий. Важно четко разграничивать высокие требования и реальные физические возможности, а также учитывать способности и интересы самого школьника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа психологи рекомендовали отложить дополнительные занятия с репетиторами на несколько недель.
Ранее Минпросвещения определило допустимую учебную нагрузку для всех школьных классов.
Весной премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести всесторонний мониторинг внеурочной занятости детей.