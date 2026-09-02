Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.2 комментария
Застрелившего нападавшего у храма в Москве мужчину освободили от ответственности
Стрелка, который защитил прихожан и медика от нападавшего возле храма в Москве, освободили от уголовного преследования.
Правоохранительные органы не нашли оснований для привлечения к ответственности мужчины, застрелившего нападавшего, передает ТАСС.
Инцидент произошел около церкви Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице в Москве, где злоумышленник атаковал прихожан и фельдшера скорой помощи.
«Мужчину отпустили домой, так как нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности», – сообщили в правоохранительных органах. Источник агентства добавил, что обвинение фигуранту предъявлять не планируется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне случайный прохожий застрелил вооруженного лопатой мужчину возле московского храма.
Стрелявший москвич легально владел травматическим пистолетом.
Ликвидированный злоумышленник состоял на учете в психоневрологическом диспансере.