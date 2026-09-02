Tекст: Станислав Лещенко

Радикальная смена отношения поляков к украинцам – вещь по своему поразительная. Еще четыре года назад, в декабре 2022 года, за военную помощь Украине выступали 77,5% поляков, а противников было всего 18,3%. Польские города стали убежищем для миллионов украинских беженцев, а польское общество демонстрировало, как тогда писали местные газеты, «беспрецедентную солидарность».

К середине 2026 года картина стала прямо противоположной. Опрос, проведенный в июле польским исследовательским институтом IBRiS для издания Rzeczpospolitej, показал, что поддержка военной помощи Украине в среде поляков упала до 52,2%. А к концу августа польская исследовательская компания Pollster зафиксировала уже численное превосходство противников военной помощи над ее сторонниками: 53% против и только лишь 36% – за. Самый свежий опрос на начало сентября показал, что 64,4% поляков выступают против передачи Польшей Украине ракет комплексов ПВО Patriot.

Столь резкая перемена настроений обескураживает экспертов. «Этот процесс является частью более широкого явления, известного как "усталость от войны", и общего ухудшения отношения к беженцам с Украины и к самой Украине», – констатируют авторы исследования Pollster.

Падение поддержки Киева среди поляков стало результатом воздействия нескольких факторов, каждый из которых постепенно подтачивал первоначальный порыв «солидарности». Во-первых, это экономическая усталость.

За последние годы Польша приняла миллионы украинских беженцев – и система социальной поддержки начала давать сбои. В итоге правительство Дональда Туска пошло на сокращение социальной помощи для украинцев. Сейчас большинство поляков выступают против дальнейшего приема украинцев. Это прямо коррелирует с падением поддержки военной помощи: усталость от одного аспекта поддержки перетекает в усталость от другого.

Опять же, беженцы зачастую ведут себя некорректно: их периодически уличают в разного рода криминальной деятельности, некоторые из них проповедуют бандеровщину. Это, само собой, не добавляет симпатий. В результате в последнее время косяком пошли новости о том, как поляки срывают свою злость на пришельцах с Украины физически – избивая их.

Также одной из главных причин, по которым поляки начали сомневаться в целесообразности военной помощи, стал страх ослабления собственной армии. В середине 2026 года разразился скандал: из-за подозрений в том, что Польша тайком передала Украине некоторое количество ракет для систем Patriot. Оппозиционные партии «Право и справедливость, «Конфедерация» и «Корона» обвинили правительство в том, что оно разоружает страну.

Еще одной значимой причиной разочарования поляков в Украине стали сомнения в «прозрачности» использования передаваемой помощи. В польском обществе все чаще звучат вопросы: куда уходят деньги и вооружение, которые Польша передает Украине?

Популярный на Западе аргумент – «помогая Украине, мы защищаем себя» – перестает работать, когда поляки начинают видеть в помощи не защиту, а риск для собственной безопасности.

К тому же отношения между Варшавой и Киевом в последние месяцы серьезно осложнились из-за исторических споров. Конфликт вокруг Волынской резни, который в Киеве воспринимали как «досадное недоразумение», в Варшаве стал мощным фактором, меняющим общественное мнение.

Сторонники правящей коалиции Дональда Туска в целом продолжают поддерживать прежнюю линию – среди них критиков помощи Украине лишь 13%, и они готовы до известного предела закрывать глаза на «художества» режима Зеленского. А сторонники набирающей популярность правой оппозиции настроены по отношению к Украине и украинцам резко негативно.

Поэтому правительство Туска оказалось перед сложным выбором. С одной стороны, оно заявляет о «неизменной поддержке Украины». С другой – общественное мнение, особенно на фоне приближающихся выборов в парламент (они запланированы на октябрь 2027-го), требует пересмотра курса.

«Атмосфера в Польше радикально изменилась в течение последнего года, что показывают опросы общественного мнения – около 70% поляков выступают против вступления Украины в Евросоюз.

– говорит польский политолог Томас Мацейчук. – Поэтому, если Украина продолжит процесс бандеризации, Польше придется вводить ответные меры в виде блокировки Украины на ее пути в ЕС и в НАТО, а дальше – экономических санкций в виде жестких квот на импорт украинской продукции в ЕС и отмены безвизового режима между Украиной и ЕС».

Польский эксперт считает, что у «украинцев есть выбор – либо европейская Украина, либо нищая землянка УПА*. Смотря на происходящее, Зеленский строит землянку УПА*, поэтому украинцам стоит привыкать к нищете и коррупции».

В свою очередь политолог Максим Рева считает, что польские опросы показывают нечто более серьезное, чем просто смена общественных настроений. «Польша была самым последовательным и эмоционально вовлеченным союзником Киева. Если даже поляки остывают, это сигнал для всего западного сообщества: окно для поддержки Украины в ее нынешнем виде закрывается. Опросы фиксируют не просто изменение цифр, а смену парадигмы в польском общественном сознании, – сказал Рева газете ВЗГЛЯД. –

То, что в 2022 году было воспринято как экзистенциальная борьба за свободу соседнего народа, к 2026 году стало восприниматься как затяжной, дорогостоящий и все более чуждый конфликт. На смену "солидарности" пришла логика: "Мы помогли – и что получили взамен?"».

По его словам, «медовый месяц» закончился, и теперь отношения Варшавы и Киева вступают в фазу холодного прагматизма. «53% противников военной помощи – это предупреждение. Для Украины – что ее главный союзник устал. Для Польши – что ее внешняя политика все больше расходится с настроениями собственного народа. Для Европы – что антироссийский консенсус, казавшийся незыблемым, начинает рассыпаться под тяжестью времени и экономических проблем. И этот процесс, судя по всему, только начинается», – предрекает специалист.

У роста антиукраинских настроений в Польше, судя по всему, есть еще одно измерение. Поляки очень не хотят втягиваться в вооруженный конфликт с Россией. Поэтому польское коллективное бессознательное торопится отмежеваться от Киева – а официальная Варшава использует это для коррекции политического курса.

В этом контексте стоит рассматривать и недавнее заявление заместителя польского министра обороны Павла Залевского – о том, что Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории. В свою очередь Дональд Туск недавно сказал: «Я последний, кто ищет ссоры. Я не люблю романтизма в политике. Мне не снятся, знаете, уланские атаки на диких полях. Я делаю все, чтобы уберечь Польшу от конфликтов с соседями».

Как считает политолог Александр Носович, заявления Залевского и Туска в известной степени сенсационны, поскольку не укладываются в ту политику, что Польша проводила в последние годы.

«Главной задачей Польши, при всех ее президентах и правительствах, либеральных и консервативных, было заполучить на свою территорию ядерное оружие, – напоминает Носович. – И если поляки теперь передумали ввозить его к себе, то это полная смена концепции».

Эксперт считает, что это связано с той коррекцией курса, который Варшава произвела в отношении украинского конфликта. «Последние два года очевидно стремление Польши – маскируясь той или иной риторикой, найти основания для того, чтобы под благовидными поводами из этого конфликта вылезти. Ведь в случае расширения его географии, к чему стремится Киев, Польша станет полем битвы. А Польша явно не хочет себе уланских атак на диких полях», – резюмирует политолог.