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«Мираторг» начал проверку из-за обнаружения листерии в фарше
В замороженном фарше производства компании «Мираторг» обнаружили опасную бактерию, вызывающую листериоз, после чего на предприятии инициировали внутреннее расследование.
Компания «Мираторг» приступила к проведению внутренней проверки после получения результатов лабораторных исследований замороженного фарша, передает РИА «Новости». В продукции нашли бактерию Listeria monocytogenes, вызывающую заболевание листериоз.
«Компания «Мираторг» подтверждает получение от надзорных органов информации о результатах лабораторного исследования партии замороженного фарша «Котлетный» производства ООО «Брянский бройлер», – заявили представители производителя.
Там уточнили, что незамедлительно начали расследование и тесно сотрудничают с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.
Предприятие подчеркнуло, что вся продукция проходит многоступенчатый контроль безопасности. Каждая партия перед отгрузкой проверяется в аккредитованной лаборатории на наличие патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу и листерию. В указанной партии перед отправкой бактерий выявлено не было.
Для получения объективной картины образцы продукции дополнительно направили на независимую экспертизу.
Производитель также удвоил частоту лабораторного контроля готового фарша и усилил санитарную обработку помещений и оборудования на предприятии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года специалисты Роскачества обнаружили листерии в шаурме от компании «Мираторг».
В январе прошлого года сотрудники Россельхознадзора изъяли из оборота партию зараженного этой бактерией казахстанского куриного филе.
В конце июля текущего года ведомство приостановило импорт мясных изделий белорусского предприятия «Велес-Мит» из-за нарушений норм безопасности.