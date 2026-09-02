«Мираторг» начал проверку из-за обнаружения листерии в фарше

Tекст: Денис Тельманов

Компания «Мираторг» приступила к проведению внутренней проверки после получения результатов лабораторных исследований замороженного фарша, передает РИА «Новости». В продукции нашли бактерию Listeria monocytogenes, вызывающую заболевание листериоз.

«Компания «Мираторг» подтверждает получение от надзорных органов информации о результатах лабораторного исследования партии замороженного фарша «Котлетный» производства ООО «Брянский бройлер», – заявили представители производителя.

Там уточнили, что незамедлительно начали расследование и тесно сотрудничают с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

Предприятие подчеркнуло, что вся продукция проходит многоступенчатый контроль безопасности. Каждая партия перед отгрузкой проверяется в аккредитованной лаборатории на наличие патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу и листерию. В указанной партии перед отправкой бактерий выявлено не было.

Для получения объективной картины образцы продукции дополнительно направили на независимую экспертизу.

Производитель также удвоил частоту лабораторного контроля готового фарша и усилил санитарную обработку помещений и оборудования на предприятии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года специалисты Роскачества обнаружили листерии в шаурме от компании «Мираторг».

В январе прошлого года сотрудники Россельхознадзора изъяли из оборота партию зараженного этой бактерией казахстанского куриного филе.

В конце июля текущего года ведомство приостановило импорт мясных изделий белорусского предприятия «Велес-Мит» из-за нарушений норм безопасности.