Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России

Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы

Россельхознадзор опроверг сообщения о поголовной маркировке кур

Tекст: Ольга Иванова

Законодательство не предусматривает присвоение отдельного номера каждой курице, утке или другой домашней птице. Для поголовья применяется групповое маркирование, говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

Государственная ветеринарная служба региона должна провести учет по месту содержания птицы: специалист осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер всей группе. Табличку с номером размещают на помещении, где содержатся животные.

Процедура проводится бесплатно для владельцев личных подсобных хозяйств.

В Россельхознадзоре пояснили, что главная задача учета – обеспечить прослеживаемость поголовья и оперативно реагировать на вспышки опасных заболеваний, в том числе высокопатогенного гриппа птиц. Наличие информации позволит быстро определить хозяйства, которые находятся в зоне риска.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков подчеркнул, что новая система необходима для оперативного реагирования при вспышке инфекционного заболевания у птиц.

«Учет животных в личных подсобных хозяйствах – это не пересчет поголовья и тем более не сбор сведений о частной жизни граждан. Это инструмент прослеживаемости, который позволяет при возникновении очага заразной болезни в течение нескольких часов определить, какие хозяйства находятся в зоне риска, и не допустить дальнейшего распространения инфекции», – заявил он.

По словам Савенкова, учет в первую очередь необходим для защиты самих владельцев и их хозяйств. «Учет – это не нагрузка на владельца, а страховка для него», – отметил заместитель главы Россельхознадзора.

В ведомстве также опровергли распространившиеся сообщения о том, что владельцам птицы необходимо обращаться для постановки животных на учет в многофункциональные центры. Как пояснили в Россельхознадзоре, МФЦ не участвуют в маркировании и учете животных и не имеют доступа к ветеринарным информационным системам.

При этом власти намерены дополнительно оценить, как новые требования реализуются на практике. Такое поручение вице-премьер Дмитрий Патрушев дал Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору после заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращений граждан, сообщает официальный канал правительства России в Мах.

По итогам проверки ведомства должны подготовить предложения по совершенствованию порядка учета животных. При разработке возможных изменений планируется учесть позицию Государственной думы и профильных ассоциаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума предложила правительству скорректировать постановление об учете животных. Весной Законодательное собрание Петербурга внесло в нижнюю палату документ о создании единого реестра питомцев. Осенью прошлого года группа депутатов разработала проект об обязательной маркировке домашних животных.