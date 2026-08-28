Tекст: Мария Иванова

Подразделениями группировки «Север» был установлен контроль над селом Перше Травня и Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1550 военнослужащих, три танка, десять бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Восток» освободили Долинку, Неженку и Шевченковское в Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 2260 военнослужащих и 19 бронемашин.

Подразделения группировки «Центр» освободили Анновку и Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 2540 военнослужащих, 12 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1510 военнослужащих, 12 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

На прошедшей неделе подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

За указанный период в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих, десять бронемашин и 19 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

За прошедшую неделю были уничтожены свыше 260 военнослужащих, три безэкипажных катера, 16 станций РЭБ контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне армия России освободила запорожское Шевченковское.

Днем ранее российские войска зачистили от противника сумскую Писаревку и запорожскую Неженку.

А до этого взяли под контроль Анновку в ДНР.