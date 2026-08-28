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В аэропорту Алма-Аты вспыхнул пассажирский лайнер FlyArystan
Сотрудник авиакомпании пострадал при возгорании самолета FlyArystan в Алма-Ате
В аэропорту Алма-Аты произошло возгорание на борту самолета казахстанского лоукостера FlyArystan, в результате инцидента пострадал сотрудник технической службы.
В аэропорту Алма-Аты загорелся самолет казахстанского лоукостера FlyArystan, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в ходе плановых технических работ, пассажиров и экипажа на борту не было.
«Локальное возгорание оперативно потушили экстренные службы аэропорта. Сотрудник группы Air Astana получил травмы, ему была оказана медпомощь, после чего он был отпущен из больницы», – отметили в пресс-службе.
Поврежденное воздушное судно временно выведено из эксплуатации. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Авиакомпания FlyArystan была создана группой Air Astana в 2019 году. Перевозчик выполняет внутренние и международные рейсы, используя самолеты семейства Airbus A320.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае летевший в Тюмень пассажирский самолет экстренно вернулся в Красноярск из-за технической неполадки.
В декабре 2024 года аэропорт Актау получил информацию о взрыве кислородного баллона на борту самолета. В результате крушения этого лайнера в Казахстане погибли 38 человек.