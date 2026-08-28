Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина и Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, в настоящее время организация диалога между российским и американским лидерами не обсуждается, передает РИА «Новости».

«Нет, пока нет в планах», – заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о возможной подготовке переговоров с Трампом. Дополнительных деталей относительно будущих контактов пресс-секретарь президента России не привел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года американский лидер подтвердил готовность к личной встрече с Владимиром Путиным.

В конце декабря президенты России и США провели телефонную беседу длительностью более часа.

В июне текущего года представитель Кремля заявил об отсутствии на повестке дня новых переговоров.