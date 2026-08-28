Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.2 комментария
Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина и Трампа
В графике президента России Владимира Путина пока нет переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, организация подобных контактов в настоящее время не обсуждается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время организация диалога между российским и американским лидерами не обсуждается, передает РИА «Новости».
«Нет, пока нет в планах», – заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о возможной подготовке переговоров с Трампом. Дополнительных деталей относительно будущих контактов пресс-секретарь президента России не привел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года американский лидер подтвердил готовность к личной встрече с Владимиром Путиным.
В конце декабря президенты России и США провели телефонную беседу длительностью более часа.
В июне текущего года представитель Кремля заявил об отсутствии на повестке дня новых переговоров.