Путин указал на проблему опустынивания земель Астраханской области

Эксперт: Россия и Казахстан повысили уровень отношений до максимума

Политолог Мартынов: Союзнические отношения России и Казахстана только развиваются

Tекст: Андрей Резчиков

«Подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве – это повышение уровня двусторонних отношений до максимума. Казахстан – это ближайший союзник России. Наряду с Белоруссией эта страна составляет ядро интеграционных проектов на постсоветском пространстве», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Подписанные по итогам визита 14 документов – это ответ странам Запада, которые давно хотят утвердиться в Средней Азии в ущерб России. «Что касается мнений и желаний кого-то там в Европе: им необходимо принять реальность нерушимости дружбы Москвы и Астаны. Международная обстановка меняется, но наши союзнические отношения только развиваются. Это важный фактор стабильности для всего евразийского пространства, ориентир для других государств региона», – добавил собеседник.

По его словам, что «в контексте продолжения давления на Россию Казахстан находится под беспрецедентном прессингом со стороны западных структур и сообществ». «Но несмотря ни на что республика выдерживает это давление, я бы сказал, с восточным спокойствием. Критикующие Астану диванные эксперты не понимают тонкостей сложившихся процессов», – добавил спикер.

Мартынов особо отметил, с какой теплотой был принят Токаев в Кремле. «Это видно невооруженным глазом. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев противопоставили добрососедство и стратегические интересы попыткам подорвать российско-казахстанские отношения. Конечно, Запад не откажется от желания рассорить нас. Этому процессу уже не одна сотня лет. Достаточно вспомнить басмаческое движение, которое поддерживал и вооружал Лондон», – напомнил политолог.

По его словам, история – это не только опыт, но также перспектива с точки зрения взаимовыгоды и добрососедства. «Самое главное – это формула безопасного суверенного развития, которая в свое время была сформулирована Владимиром Путиным. Равноценных альтернатив ей нет», – подчеркнул Мартынов.

В четверг, во второй день государственного визита президента Казахстана в Россию, в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

В ходе визита Токаева в Россию был подписан пакет документов, в том числе Декларация о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

В заявлении для прессы Путин отметил, что «переговоры прошли в деловом, конструктивном ключе, были результативными». «Это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по насущным региональным и международным сюжетам», – сказал российский лидер. По мнению Путина, результаты переговоров «на деле поспособствуют дальнейшему укреплению многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших стран и народов наших государств».

В свою очередь Токаев заявил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.