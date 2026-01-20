Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Лавров заявил о планах Европы сохранить «нацистский киевский режим»
Лавров назвал европейские гарантии попыткой сохранить нацистский режим в Киеве
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.
Европейские предложения по гарантиям безопасности для Украины, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассчитаны на сохранение текущего режима в Киеве, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что когда европейские политики говорят о прекращении конфликта и согласовании гарантий безопасности для Украины, их главная задача – обеспечить выживание власти, которая останется на той части страны, которую они называют Украиной.
Министр добавил, что в Европе активно обсуждается идея построения собственной системы безопасности без участия США, однако с обязательным включением Украины.
По его словам, «гарантии безопасности, о которых так с благородным гонором говорят европейские наши коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира, эти гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима».
Лавров выразил позицию России, заявив, что любые инициативы по урегулированию ситуации на Украине, которые преследуют цель сохранить нынешний политический строй в Киеве, абсолютно неприемлемы для Москвы.
«Предложения об урегулировании, которые опираются на задачу сохранить нацистский режим на той части Украины, которая будет так называться, они, конечно, абсолютно неприемлемы», – отметил министр.
Лавров заявил, что Евросоюз становится ключевым препятствием к миру на Украине и готовится к войне с Россией.
Режим Владимира Зеленского и его европейские союзники не проявляют готовности к конструктивным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.