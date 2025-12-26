Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов
Politico: Еврокомиссия подготовит меры по ограничению прав новых членов ЕС
Европейская комиссия разрабатывает инициативу, которая позволит ограничивать полномочия вступивших в ЕС стран при отступлении от демократических ценностей, пишет Politico.
Еврокомиссия готовит предложения, которые затронут полномочия новых стран-членов, если они отойдут от принципов демократии, пишет Politico.
Предполагается, что меры могут включать временное прекращение права вето у недавно вступивших государств. Точная форма ограничений еще разрабатывается, сообщает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что комиссия получила поручение представить эти предложения на фоне роста популизма в ряде европейских стран. Подчеркивается, что идея Брюсселя направлена на то, чтобы снизить обеспокоенность государств ЕС относительно расширения объединения и предотвратить блокирование ключевых законодательных инициатив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают возможность приема новых членов без предоставления им полного права голоса. Такой шаг рассматривается как способ ускорить процесс расширения ЕС. Это также должно позволить снизить влияние права вето.