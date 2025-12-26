  • Новость часаРоссийские войска освободили Косовцево в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Китай построил грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками
    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    Погибших при взрыве в Москве полицейских решено похоронить с воинскими почестями
    Трамп заявил об ударе по «террористическим подонкам» в Нигерии
    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов
    Банк России представил обновленную тысячерублевку
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    0 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    11 комментариев
    26 декабря 2025, 12:51 • Новости дня

    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов

    Politico: Еврокомиссия подготовит меры по ограничению прав новых членов ЕС

    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия разрабатывает инициативу, которая позволит ограничивать полномочия вступивших в ЕС стран при отступлении от демократических ценностей, пишет Politico.

    Еврокомиссия готовит предложения, которые затронут полномочия новых стран-членов, если они отойдут от принципов демократии, пишет Politico.

    Предполагается, что меры могут включать временное прекращение права вето у недавно вступивших государств. Точная форма ограничений еще разрабатывается, сообщает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что комиссия получила поручение представить эти предложения на фоне роста популизма в ряде европейских стран. Подчеркивается, что идея Брюсселя направлена на то, чтобы снизить обеспокоенность государств ЕС относительно расширения объединения и предотвратить блокирование ключевых законодательных инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают возможность приема новых членов без предоставления им полного права голоса. Такой шаг рассматривается как способ ускорить процесс расширения ЕС. Это также должно позволить снизить влияние права вето.

    25 декабря 2025, 12:10 • Новости дня
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов

    Новак: Россия подготовила план на случай изъятия активов

    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва подготовила комплекс мер на случай изъятия замороженных российских активов за рубежом, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По словам Новака, Россия подготовила план действий на случай изъятия ее замороженных активов за рубежом, сообщает «Россия-24».

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что такой документ уже составлен, и он будет реализован.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Комментарии (31)
    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    Комментарии (18)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов, обвиняя их в попытках вынудить американские платформы ограничивать точки зрения из США, сообщает Axios.

    Администрация Дональда Трампа ввела визовые ограничения для пяти граждан Европы, которых Госдепартамент США обвинил в «принуждении американских платформ к цензуре» неугодных им взглядов, передает Axios.

    Среди тех, кому теперь запрещен въезд в США, оказался экс-комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Госдепе назвали «главным вдохновителем» закона о цифровых услугах (DSA). Этот акт обязывает соцсети ужесточать модерацию контента.

    На платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Бретон назвал действия американских властей «охотой на ведьм». Он с 2019 по 2024 год руководил цифровым регулированием ЕС и неоднократно спорил с союзником Трампа Илоном Маском по поводу выполнения требований DSA. Сам Маск ранее подвергался критике со стороны Евросоюза за распространение дезинформации.

    Госдепартамент также ввел ограничения для главы Центра противодействия цифровой ненависти Имрана Ахмеда (с которым Мaск судился из-за разоблачения языка вражды на X), исполнительного директора Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также Жозефины Баллон и Анны-Лены фон Ходенберг из немецкой HateAid. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, все эти деятели целенаправленно пытались «принудительно подавлять» американские компании и спикеров.

    Рубио отметил, что «подобные проявления экстерриториальной цензуры больше не будут терпеться», и подчеркнул: внешнеполитический курс Трампа с приоритетом национального суверенитета предполагает реагирование на попытки зарубежных структур ограничивать свободу слова для американских граждан. Он добавил, что Госдеп готов расширять этот ограничительный список, если «курс не будет пересмотрен».

    Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «решительно осуждает» американские ограничения. По его словам, DSA был одобрен демократическим путем и «никак не распространяется на США». В свою очередь представители HateAid назвали меры администрации Трампа «проявлением репрессий» и подчеркнули, что не поддадутся запугиванию.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал новые визовые ограничения, введенные США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Комментарии (5)
    25 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Захарова: Запад превратил праздничную иллюминацию в Москве в политический спор

    Захарова: Запад расценил праздничную иллюминацию в Москве как политический сигнал

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Запад сделал праздничную иллюминацию Москвы предметом политических обсуждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Россия 24».

    Она отметила, что в политической среде неожиданно развернулась дискуссия о московских новогодних огнях, в то время как, например, в Германии решили отказаться от украшения общественных пространств.

    Захарова добавила, что не только экономические трудности, но и большие вызовы стоят перед Евросоюзом из-за решений самих европейских лидеров.

    Дипломат выразила мнение, что экономика России пострадала из-за решений ЕС, тогда как экономические трудности Европы также вызваны европейской политикой. Захарова уверена: западные страны сами выбрали нынешний путь, а сотрудничество с Россией могло бы сократить убытки за счет кооперации. Она отметила, что Россия всегда выступала за партнерство, чтобы вместе избегать экономических проблем, что позволяло бы каждому вести дела в классической манере, адаптируясь к новым реалиям.

    Ранее Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    Между тем, из официальных поздравлений во Франции исчезло слово «Рождество», а в Париже на билбордах теперь пишут «Веселых праздников», при этом массовые рождественские мероприятия были отменены из-за опасений реакции мусульман.

    В Британии захотели отменить песню Jingle Bells как оскорбительную.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 03:56 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    @ Алексей Алексеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал новые визовые ограничения США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов, обвиняя их в попытках ограничить свободу слова на американских платформах. Фамилии этих лиц не называются, передает РИА «Новости».

    «Вау, значит, Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США. Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Комментарии (7)
    24 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон обвинил США в запугивании Европы

    Макрон осудил визовые ограничения США против экс-еврокомиссара ЕС Бретона

    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство санкциями Вашингтона против ряда европейских политиков, подчеркнув угрозу цифровому суверенитету Европы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался по поводу решения США ограничить въезд ряду европейских чиновников, включая экс-еврокомиссара Тьерри Бретона, передает ТАСС.

    Макрон написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Франция осуждает решения США об ограничении виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры являются актом запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета».

    Французский лидер подчеркнул, что поводом для санкций стал Закон ЕС о цифровых услугах, который, по его мнению, вводится для обеспечения честной конкуренции между цифровыми платформами в Европе и не затрагивает интересы третьих стран. Макрон отметил, что правила, регулирующие цифровое пространство в Евросоюзе, должны приниматься исключительно на территории Европы.

    Глава Франции пообещал и дальше защищать цифровой суверенитет и право Евросоюза самостоятельно вырабатывать регуляторные нормы без давления извне.

    Ранее США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Госдепартамент США ввел визовые ограничения против Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал это решение с иронией. Он отметил, что Урсула фон дер Ляйен теперь оказалась в черном списке лиц, которым нельзя въезжать в США.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Комментарии (5)
    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Орбан: ЕС мог предотвратить конфликт с Россией в 2022 году

    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине еще в 2022 году, если бы сделал ставку на дипломатические усилия, а не последовал за политикой администрации Байдена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза пошли по пути военной конфронтации с Россией под давлением администрации Джо Байдена, передает ТАСС.

    Виктор Орбан отметил, что в феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять этот конфликт своей войной. Он подчеркнул, что, если бы такой шаг был предпринят, над Европой сегодня не нависала бы угроза войны.

    По словам Орбана, вмешательство американской стороны стало определяющим фактором перехода Европы к позиции сторонников военного конфликта. Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за мир.

    Премьер-министр Венгрии считает, что страны ЕС должны извлечь урок из этого опыта и не принимать стратегические решения, исходя из внутренних политических обстоятельств в Америке. Он добавил, что отношения с США важны, однако интересы Европы должны оставаться приоритетными для ее решений.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года»  призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине.

    Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 16:54 • Новости дня
    Захарова высмеяла обвинения финнов в адрес волков из России

    Захарова с сарказмом ответила на обвинения финнов в адрес волков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию западных СМИ о волках из России, с иронией упомянув возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на материал американского телеканала CNN, где российских волков обвинили в гибели северных оленей в Финляндии.

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей».

    Она также объяснила, что по аналогичной логике в любой проблеме теперь будут винить представителей России, даже если речь идет об обычных животных. Захарова добавила ироничное замечание, предположив, что это может быть местью Запада за подсвинков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Финляндии обвинили Россию в гибели северных оленей из-за российских волков.

    В ответ директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова заявила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией является естественным процессом и не зависит от политики. А заявление о «русских волках» – это профанация.

    Росприроднадзор также не оставил без внимания обвинения финнов в миграции волков из России. Советник главы ведомства Амирхан Амирханов отметил, что увеличение численности волков наблюдается во всей Европе, а не только в России, и поэтому винить в угрозе для оленей исключительно российских хищников нельзя.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Макрон анонсировал январские переговоры по гарантиям безопасности Украине

    Макрон объявил о новых переговорах по гарантиям безопасности Украине в январе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности будут возобновлены во французской столице в начале следующего года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Переговоры по обеспечению Киева гарантиями безопасности перейдут в активную фазу в январе 2026 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, продолжение работы по этой теме запланировано в Париже, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что уже провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы подробно обсудить ситуацию на Украине и координацию действий между странами, участвующими в «коалиции желающих». В ходе беседы подчеркивалось, что надежные и конкретные меры по обеспечению безопасности Киева нужны для «долгосрочного и прочного мира».

    В то же время, Politico отметило, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    Турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и увеличению риска эскалации между Брюсселем и Москвой.

    Подобные мнения стали высказывать активнее, после того, как стало известно, что уровень боеготовности армий стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен после начала обсуждений возможной отправки подразделений на Украину.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула отправителям

    SHOT: Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула назад

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские таможенники задерживают новогодние посылки из России, признавая подарки роскошью и требуя предъявления чеков даже на продукты.

    Европейские таможенные службы блокируют новогодние посылки из России, считая их предметами роскоши, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Особенно массовые сложности фиксируются при пересечении границы через Германию и Австрию.

    Таможенники обосновывают такие меры положениями договора о функционировании Европейского союза, который позволяет странам-членам вводить ограничения на ввоз определенных товаров. Под запретом оказались не только дорогие подарки, но и, по мнению контролеров, потенциально угрожающие Европе новогодние игрушки, украшения и даже обычный шоколад.

    Одна из москвичек рассказала SHOT: «Я отправила родственникам в Австрию елочную игрушку в виде машинки, но посылка вернулась в Россию спустя несколько недель с наклейкой о запрете ввоза». В ряде случаев таможня требует предоставить документы и чеки на все предметы в отправлении – без этого доказать, что вещи разрешены к ввозу, практически невозможно.

    Дополнительно каждый отправитель должен оплатить сбор от 18 евро за каждую посылку. В случае отказа в пропуске возврата средств получить не удается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе указали на высокие риски при заказах новогодних подарков на китайских сайтах. Власти Евросоюза отметили, что 80% подобных посылок не соответствуют стандартам безопасности ЕС.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Орбан предрек скорый распад ЕС

    Орбан спрогнозировал скорый распад Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    Евросоюз рискует прекратить существование, если не проведет глубокую реорганизацию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что ЕС сейчас переживает процесс дезинтеграции, а брюссельская бюрократия стремится к созданию империи, несмотря на сопротивление отдельных государств.

    По словам Орбана, Брюссель принимает решения, которые постепенно перестают выполняться: «Сначала их не выполняет одна страна, потом две, потом три», – отметил он.

    Он раскритиковал решения Еврокомиссии, которая вопреки воле государств объявляет программы, наносящие ущерб промышленности.

    В частности, Орбан напомнил о планах запретить выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями с 2035 года, но заявил, что, когда реализовать это оказалось невозможно, власти ЕС «отступили».

    В качестве другого примера премьер привел миграционную политику, отметив, что Венгрия и Польша игнорируют соответствующие решения, однако к ним применяются разные меры: «Венгрия не выполняет миграционный пакт, поэтому нас штрафуют на 1 млн евро в день. Поляки делают то же самое, что и мы, но их вознаграждают», – заявил Орбан.

    Премьер-министр также указал на тенденцию к сужению национального суверенитета в ЕС и подчеркнул, что существующий в Брюсселе хаос приведет к распаду союза, если не будут предприняты срочные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан заявил, что Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине, если бы сделал ставку на дипломатию, а не следовал политике администрации Байдена.

    Кроме того, венгерский премьер назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине, комментируя финансирование Киева Евросоюзом.

    Орбан также опубликовал видеоролик с европейскими политиками, сопроводив его узнаваемым саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 05:16 • Новости дня
    Импорт морепродуктов из России в ЕС вырос после начала СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Импорт рыбы и аквакультуры из России в ЕС в 2022-2024 годах превышает показатели, которые были до начала специальной военной операции на Украине, следует из опубликованного доклада Европейской комиссии об итогах торговли рыбой и морепродуктами между ЕС и Россией.

    В 2020 году страны ЕС закупили российской рыбы и морепродуктов на 583 млн евро, в 2021 году – на 613 млн евро. В 2022 году поставки составили 955 млн евро, в 2023 году – 861 млн. В 2024 году объем импорта рыбы и продукции аквакультуры из России составил 709 млн евро и 179 тыс. тонн. Россия заняла 13-е место среди поставщиков подобной продукции на рынок ЕС, передает РИА «Новости».

    Ключевым направлением экспорта стали белые виды рыбы. На треску пришлось 73 тыс. тонн продукции на сумму 411 млн евро, что составляет более половины стоимости российского импорта в ЕС. Минтай занял второе место по популярности – 80 тыс. тонн на сумму 186 млн евро.

    Крупнейшими импортерами российской рыбы в 2024 году остаются Нидерланды, Германия, Франция и Польша.

    Торговля рыбной и аквакультурной продукцией между Россией и Евросоюзом сохраняет высокие показатели, несмотря на пакеты санкций . Еврокомиссия отдельно отметила, что значительная часть продукта поступает в ЕС через третьи страны, где происходит дополнительная переработка и реэкспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала лидером по экспорту морепродуктов в Южную Корею осенью. Рынок креветок недавно пережил кризис перепроизводства. Производители семги столкнулись с неблагоприятными климатическими явлениями в Тихом океане и лососевыми вшами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:32 • Новости дня
    FT: Затраты Евросоюза на импорт американских нефти и газа упали на 7%

    Tекст: Вера Басилая

    Расходы стран Евросоюза на поставки нефти и сжиженного газа из США за четыре месяца оказались ниже прежних показателей, несмотря на обещания закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, сообщает газета Financial Times.

    По данным FT, затраты Евросоюза на нефть и газ из США за последние четыре месяца снизились на 7%, несмотря на обязательство закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, передает РИА «Новости».

    С сентября по декабрь импорт нефти и сжиженного природного газа из США в ЕС составил 29,6 млрд долларов, сообщает энергетическая консалтинговая компания Kpler. Хотя европейские страны увеличили объемы закупок американского СПГ после торгового соглашения, общее снижение цен на мировом рынке привело к уменьшению затрат на импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Старший директор Kpler Джиллиан Боккара отметила, что решения о покупке энергоресурсов принимаются на двусторонней основе и зависят от экономических факторов, а не от политической договоренности. По мнению эксперта, заявленные в соглашении объемы закупок невозможны к реализации.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по которому почти ко всему экспорту из Евросоюза в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в 15%.

    В ответ Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Euroclear разблокировал средства ЕАБР на казахстанские проекты

    Tекст: Вера Басилая

    Euroclear разблокировал более 600 млн долларов средств Евразийского банка развития, прежде заблокированных как российские счета, сообщил заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

    Euroclear разблокировал более 600 млн долларов Евразийского банка развития, ранее замороженных на счетах, отнесённых к российским, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил сообщил, что эти средства уже направлены на казахстанские проекты. Он также подчеркнул, что разблокировка происходила при условии, что деньги будут использованы только для Казахстана, и за этим следит сама Euroclear.

    Средства ЕАБР оказались заблокированы в 2022 году вместе с активами Национального расчетного депозитария России после введения Евросоюзом санкций. Тогда в Euroclear оказались заморожены 733 млн долларов, принадлежащие Казахстану, но с 2023 года более 600 млн были поэтапно разблокированы с контролем целевого использования.

    Евразийский банк развития учрежден в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В число участников входят Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия. Основная задача банка – содействие экономическому росту и углублению интеграционных процессов в регионе.

    Euroclear приветствовал решение Евросоюза не изымать российские активы.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
    Китай предостерег Японию от милитаризации
    Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    Китай построил самый длинный в мире тоннель под Тянь-Шанем
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Перейти в раздел

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации