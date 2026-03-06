План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
В Дубае объявили ракетную угрозу и призвали срочно укрыться
Жителей и гостей крупнейшего города ОАЭ Дубая призвали немедленно найти безопасное место из-за риска обстрела, им пришли соответствующие уведомления на телефоны.
На экраны мобильных устройств начали поступать экстренные предупреждения от службы гражданской обороны, передает РИА «Новости».
«В связи со сложившейся ситуацией и потенциальной угрозой ракетного обстрела немедленно укройтесь в ближайшем безопасном здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Дождитесь дальнейших инструкций», – говорится в оповещении.
Населению рекомендовано строго следовать указаниям властей и не выходить на улицу до отмены тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны ОАЭ объявляло о ракетных атаках со стороны Ирана. Внешнеполитическое ведомство Эмиратов отвергало информацию о критической нехватке ракет-перехватчиков для отражения угроз.