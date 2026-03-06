Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?3 комментария
ЕК сообщила о планах ЕС поддержать восстановление поставок нефти по «Дружбе»
Еврокомиссия рассматривает различные меры для содействия возобновлению экспорта нефти по трубопроводу «Дружба».
Представитель Еврокомиссии подтвердил, что обсуждается предоставление финансовой поддержки, чтобы ускорить восстановление транспортировки, передает ТАСС.
«Я могу подтвердить, что Еврокомиссия рассматривает варианты, как поддержать возобновление поставок нефти, включая возможную финансовую поддержку», – заявил представитель ведомства.
Ранее Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.