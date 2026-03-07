Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, потери среди граждан Бразилии, присоединившихся к украинским военным формированиям, достигли 60-70 человек, передает РИА «Новости». Фариназу заявил: «из 500 бразильцев, отправившихся на Украину, уже 60-70 погибли».

Фариназу подчеркнул, что процесс набора бразильцев в ВСУ связан с коррупционными схемами, а многие рекруты оказались обманутыми. Он отметил, что в ноябре число погибших бразильцев оценивалось в 45-50 человек, однако за последние месяцы потери увеличились.

Также Фариназу рассказал, что были случаи, когда бразильцы убивали других бразильцев, находясь на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков среди военнослужащих ВСУ. Списки погибших на Украине наемников включили советников из США, Германии и Британии.