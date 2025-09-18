Mash сообщил о гибели западных инструкторов на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Данные о погибших зарубежных инструкторах и советниках были опубликованы хакерами, взломавшими базу данных, сообщает 360 со ссылкой на Tekegram-канал Mash.

В числе погибших оказались британские советники по безопасности Райан Эванс и Джонатан Шенкин, причем первый умер под Краматорском. Также среди погибших – военный советник посольства США Ричард Кирлин, которого нашли мертвым в отеле. Американский инструктор Майк Меоли скончался в госпитале в тылу. Советник и инструктор Димитриос Феррара из Германии также погиб.

Mash приводит информацию, что некоторые иностранные наемники становились жертвами своих же сослуживцев. Так произошло с британцем Джорданом Чедвиком под Бахмутом в 2023 году и Дэниэлом Берком в Камышевахе Запорожской области, а также с бразильцем Вильямом Кавальканти.

Некоторые погибали вне поля боя: Александр Хускивадзе из Грузии скончался от сердечного приступа в отеле Киева, аналогичная причина смерти у канадца Алана Дераспа в Херсоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов в Харьковской области были уничтожены склады с БПЛА, цех по ремонту техники и общежитие с иностранными наемниками.

Следователи СК России завершили расследования в отношении 177 иностранных боевиков, участвующих в боевых действиях на стороне киевского режима.

В боях за Новопетровское иностранные наемники, поддерживавшие ВСУ, оказались на самых опасных рубежах и не имели возможности отступить или сдаться.