Списки погибших на Украине наемников включили советников из США, ФРГ, Британии
Mash сообщил о гибели западных инструкторов на Украине
Хакеры обнародовали данные о гибели иностранных советников и инструкторов, в том числе из США, Германии и Британии, принимавших участие в боевых действиях на Украине.
Данные о погибших зарубежных инструкторах и советниках были опубликованы хакерами, взломавшими базу данных, сообщает 360 со ссылкой на Tekegram-канал Mash.
В числе погибших оказались британские советники по безопасности Райан Эванс и Джонатан Шенкин, причем первый умер под Краматорском. Также среди погибших – военный советник посольства США Ричард Кирлин, которого нашли мертвым в отеле. Американский инструктор Майк Меоли скончался в госпитале в тылу. Советник и инструктор Димитриос Феррара из Германии также погиб.
Mash приводит информацию, что некоторые иностранные наемники становились жертвами своих же сослуживцев. Так произошло с британцем Джорданом Чедвиком под Бахмутом в 2023 году и Дэниэлом Берком в Камышевахе Запорожской области, а также с бразильцем Вильямом Кавальканти.
Некоторые погибали вне поля боя: Александр Хускивадзе из Грузии скончался от сердечного приступа в отеле Киева, аналогичная причина смерти у канадца Алана Дераспа в Херсоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов в Харьковской области были уничтожены склады с БПЛА, цех по ремонту техники и общежитие с иностранными наемниками.
Следователи СК России завершили расследования в отношении 177 иностранных боевиков, участвующих в боевых действиях на стороне киевского режима.
В боях за Новопетровское иностранные наемники, поддерживавшие ВСУ, оказались на самых опасных рубежах и не имели возможности отступить или сдаться.