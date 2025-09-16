На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Боец ВС России рассказал об уничтожении наемников в Новопетровском
В боях за Новопетровское иностранные наемники, поддерживавшие ВСУ, оказались на самых опасных рубежах и не имели возможности отступить или сдаться, рассказал штурмовик 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Ефим.
По его словам, иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ в населенном пункте Новопетровское, были обречены на уничтожение, передает ТАСС.
Ефим добавил, что наемники не могли рассчитывать на сдачу в плен или возможность ухода: «Наемники были у них. Но они были обречены, в плен не сдаться, не уйти, до последнего были там», – заявил он.
Он отметил, что украинское командование отправило иностранных бойцов на самые опасные позиции фронта в этом районе, что фактически предрешило их судьбу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский штурмовик уничтожил шестерых бойцов ВСУ в Новопетровском. Российские войска освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области.