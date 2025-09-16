Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ в населенном пункте Новопетровское, были обречены на уничтожение, передает ТАСС.

Ефим добавил, что наемники не могли рассчитывать на сдачу в плен или возможность ухода: «Наемники были у них. Но они были обречены, в плен не сдаться, не уйти, до последнего были там», – заявил он.

Он отметил, что украинское командование отправило иностранных бойцов на самые опасные позиции фронта в этом районе, что фактически предрешило их судьбу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский штурмовик уничтожил шестерых бойцов ВСУ в Новопетровском. Российские войска освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области.