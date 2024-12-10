Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.2 комментария
Пушилин заявил о водной блокаде ДНР со стороны Киева
Пушилин заявил о получении ДНР лишь половины необходимой воды из-за блокады Киева
Донецкая народная республика (ДНР) получает лишь половину от необходимого объема воды из-за водной блокады региона со стороны Киева, которая затруднила работу канала Северский Донец – Донбасс, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
ДНР сталкивается с серьезной проблемой нехватки воды, передает ТАСС.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что регион получает лишь половину от необходимого объема воды. Причиной этого он назвал водную блокаду со стороны Киева, которая повлияла на работу канала Северский Донец – Донбасс.
По словам Пушилина, из-за действий Украины в регионе могла бы развиться гуманитарная катастрофа. Однако благодаря усилиям военных строителей ситуацию удалось стабилизировать. В частности, был построен водовод из реки Дон, что помогло частично решить проблему с водоснабжением.
Несмотря на эти усилия, Пушилин отметил, что суммарный объем воды из всех доступных источников, включая водохранилища, скважины и обустроенные водозаборы, составляет лишь половину от необходимого количества. Такие меры позволили избежать катастрофы, но полностью решить проблему водоснабжения пока не удалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры проектного института Догипрошахт предложили использовать шахтные воды ликвидированных шахт для хозяйственно-питьевого водоснабжения, Киев прекратил подачу воды в ЛНР, а в Херсонской области продолжают развивать сельское хозяйство, несмотря на дефицит воды из-за разрушения Каховской ГЭС.