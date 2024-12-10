Пушилин заявил о получении ДНР лишь половины необходимой воды из-за блокады Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

ДНР сталкивается с серьезной проблемой нехватки воды, передает ТАСС.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что регион получает лишь половину от необходимого объема воды. Причиной этого он назвал водную блокаду со стороны Киева, которая повлияла на работу канала Северский Донец – Донбасс.

По словам Пушилина, из-за действий Украины в регионе могла бы развиться гуманитарная катастрофа. Однако благодаря усилиям военных строителей ситуацию удалось стабилизировать. В частности, был построен водовод из реки Дон, что помогло частично решить проблему с водоснабжением.

Несмотря на эти усилия, Пушилин отметил, что суммарный объем воды из всех доступных источников, включая водохранилища, скважины и обустроенные водозаборы, составляет лишь половину от необходимого количества. Такие меры позволили избежать катастрофы, но полностью решить проблему водоснабжения пока не удалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры проектного института Догипрошахт предложили использовать шахтные воды ликвидированных шахт для хозяйственно-питьевого водоснабжения, Киев прекратил подачу воды в ЛНР, а в Херсонской области продолжают развивать сельское хозяйство, несмотря на дефицит воды из-за разрушения Каховской ГЭС.