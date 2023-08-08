В ДНР предложили способ наладить водоснабжение в городах республики

Донецкие инженеры предложили использовать шахтные воды для водоснабжения

Tекст: Ольга Иванова

Также специалистами института разрабатывается проект об использовании альтернативных источников теплоснабжения жилых кварталов населенных пунктов населением до 20 000 человек взамен угольного топлива.

В настоящее время централизованным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Донецкой Народной Республики является река Северский Донец. В связи с трудностями водоснабжения, вызванными боевыми действиями, к этому источнику добавились вспомогательные объекты водоснабжения – водопроводы транзита пресной воды из реки Дон и водооткачивающих скважин, расположенных в Старобешевском районе ДНР.

Проектным институтом Донгипрошахт был предложен проект по использованию шахтных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. «Использование шахтных вод в качестве местного дополнительного источника хоз-питьевого водоснабжения к существующим и вспомогательным источникам, позволит значительно улучшить снабжение населения питьевой водой всей территории Донецкой Народной Республики, путем перераспределения потоков подачи воды по существующей инфраструктуре магистральных водоводов и насосных станций ГУП ДНР «Вода Донбасса», – отметил начальник отдела Антон Синявский.

Большое количество населенных пунктов затронули боевые действия, которые также оказали негативное воздействие на функционирование предприятий, привели к разрушению зданий, сооружений и коммуникаций городов. В итоге эти обстоятельства привели к тому, что котельные шахтных поселков оказались в неработоспособном состоянии и лишены топлива.

«Из множества проблем в отрасли выделяется также: недоинвестированность, низкая эффективность производства и передачи тепла, высокий износ оборудования, устаревшие технологии. Современное состояние системы теплоснабжения не отвечает требованиям надежности и безопасности социально значимых систем энергосбережения», – говорит главный инженер Виктор Гулейчук.

В связи с этим возникает необходимость поиска решений, которые позволят бесперебойно создавать необходимые условия микроклимата в помещениях, согласно требуемым санитарно-гигиеническим нормам на протяжении 176 дней в году.